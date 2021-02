Quién es Anonymous y cómo actúa a nivel mundial

Son muchos los que han escuchado de este grupo pero pocos saben bien quién es Anonymous. Te contamos los secretos de este personaje de alcance mundial

Seguramente hayas escuchado su "nombre" un montón de veces en los últimos años o lo hayas leído en las noticias, pero no necesariamente tengas claro o sepas quién es Anonymous.

La mayoría de las personas relacionan a este seudónimo con una máscara blanca y saben que tiene que ver con piratas informáticos o "hackers", como se los conoce en inglés.

Muchos también creen tener idea de quién es Anonymous porque se involucra en noticias de muy alto nivel y de alcance mundial.

Solo a modo de ejemplo, Anonymous apareció tanto cuando Julian Assange y su equipo revelaron al mundo entero los archivos secretos conocidos como "WikiLeaks", como cuando dos policías asesinaron a George Floyd grabándolo en video en 2020. Por eso es casi imposible que a esta altura no hayas escuchado hablar de quién es Anonymous.

Pero en el fondo es imposible saber a ciencia cierta quién es Anonymous ya que se trata de una organización que opera en la clandestinidad.

En el siguiente artículo te contamos quién es Anonymous (o al menos, lo que se sabe de él) y cómo se las arregla para tener influencia global en todos los episodios que son de interés en la agenda pública.

¿Quién es Anonymous?

¿Quién es Anonymous y quién es el líder del famoso grupo de hackers que actúa en todo el mundo?

Si bien la imagen típicamente asociada a este genio cibernético es la de una persona escondida detrás de una máscara esta no es la más fiel representación de quién es Anonymous.

Este reconocido activista es en realidad un colectivo de personas distribuidas en todo el mundo que trabajan de manera descentralizada pero en coordinación, y siempre de forma clandestina.

Estos hábiles tecnólogos se consideran "hacktivistas" o ciberactivistas, por eso intervienen en temáticas que están vinculadas a la ecología, la política, el capitalismo.

No hay forma de responder quién es Anonymous porque es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía. Se organizan sin líder, no tienen ni rostro o siquiera una ideología definida.

De la misma manera, los integrantes de Anonymous no pertenecen a ningún partido político ni reconocen filiación filosófica ni religiosa.

¿Qué los une entonces? Todo aquel quien es Anonymous dice defender los derechos humanos, la autonomía y la auto gobernanza, la resistencia ante la tiranía, y una sociedad más humana.

We support the weak against the powerful and stand for justice. Our values are the following:- Human rights.- Autonomy & self-governance.- Resistance against tyranny. - A more humane society.- Actions Not Nouns.#Anonymous — Anonymous ???? (@YourAnonCentral) June 3, 2020

En Twitter se describen, en inglés, diciendo: "Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Apoyamos al débil contra el poderoso. Resistencia global descentralizada."

¿Quién es Anonymous y cómo opera?

Quién es Anonymous y por qué sus miembros operan en la clandestinidad

Ahora que ya sabés quién es Anonymous seguramente te preguntes cómo un grupo descentralizado y sin cabecillas hace para operar de manera coordinada y en todo el mundo.

Los integrantes de este grupo de ciberactivismo solo se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial, al menos con sus caretas puestas, para no ser identificados.

En un tuit en el que comunican su manifiesto fundacional expresan: "¿Te querés sumar a Anonymous? No podés unirte a Anonymous. Nadie puede unirse a Anonymous. Anonymous no es una organización, no es un club, un partido o un movimiento; es una resistencia?"

Así es como se define que quién es Anonymous en realidad es una fuerza que actúa cuando la resistencia del débil sobre el poderoso se vuelve necesaria.

Es parte de Anonymous todo aquel que "por un período breve de tiempo comparte los mismos enemigos, tiene una meta en común, un propósito o un desagrado."

"Y en esa lucha contra opresores en común, juntos, es probable que cambiemos el mundo" afirman los fundadores de esta particular fuerza.

¿Quién es Anonymous, entonces? Muchas personas. Estudiantes, trabajadores, jóvenes, viejos, pobres, ricos, de todas las razas, países y etnias, afirman en las redes sociales.

Hay hackers que son parte de Anonymous pero no solo ellos lo son. Son personas que en un determinado momento se unen para derrotar un enemigo en común.

¿Quién es Anonymous y qué hacen?

Los activistas de Anonymous hackean servidores y dan a conocer información confidencial y secreta

Los activistas de Anonymous pueden pasar años enteros sin dar señales de vida. Como nadie sabe quién es Anonymous ni quién es parte del grupo, cuando desaparecen no dejan rastros para seguir.

Pero también es cierto que cuando reaparecen el mundo entero toma nota de sus mensajes. ¿Qué es lo que hacen cuando vuelven a escena?

Provocan la caída de servidores, realizan ataques informáticos y revelan información confidencial a través de la red de gobiernos o de empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

¿Cómo lo hacen? Habitualmente se basan en ataques de denegación de servicios distribuidos (Ddos). Éstos consisten en lanzar numerosas peticiones a un mismo servidor que aloja una página web, de forma que el servicio de hosting y su ancho de banda no puede soportarlo y queda suspendido el servicio. En otras palabras, inundan con "conexiones basura" el acceso a ese servidor y lo saturan hasta no dejar espacio para su uso tradicional.

Entre sus ataques cibernéticos más conocidos están el haber pirateado páginas web como las de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA) o la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA). También han ido contra la iglesia de la cienciología, en contra del gobierno de Túnez, Egipto o Colombia, revelando informaciones delicadas.

En otro orden, provocaron ciberataques contra el Estado Islámico y filtraron una lista de cuentas de Twitter afines a grupos yihadistas tras el atentado terrorista en 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y los atentados en París provocados por ISIS.

Tras años de inactividad, el grupo de ciberactivistas reapareció para condenar el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos.

#Anonymous, tras el asesinato de #GeorgeFloydha hackeado radios de policía de Chicago poniendo el "Fuck the police" y ha asegurado que filtrará al mundo todos los crímenes que han llevado a cabo protegiendo a los "poderosos" #NOM #NWO pic.twitter.com/eWdl8323Vg — Anonymous Medici (@Anonsmedic) May 31, 2020

Lo hizo a través de un video, con una persona hablando con su voz distorsionada detrás de la tradicional máscara de Guy Fawkes que caracteriza a los seguidores de este movimiento global descentralizado.

En el video difundido en redes sociales y replicado en medios de comunicación, quienes integran Anonymous mencionan que las fuerzas del orden que lastiman a quienes deben proteger tienen que ser responsabilizadas igual que cualquier otro ciudadano por sus crímenes, ya que de lo contrario se creerán impunes para hacer lo que quieran.

En el mensaje aseguran que la brutalidad policial es un mal endémico que se contagió a las comisarías de todo el país y que los crímenes de la policía "se han saldado sin castigo durante demasiado tiempo".

Anonymous hackeó la página web del Departamento de Policía de Mineápolis y se defendieron diciendo: "Lamentablemente, no confiamos en su organización corrupta para impartir justicia, así que expondremos vuestros crímenes ante el mundo. Somos legión. Espérenos".

Tras eliminar esa página web, también hackearon la radio de la Policía en Chicago haciendo sonar la canción "Fuck the Police".

Horas después, nuevamente a través de las redes enviaron otro mensaje en el que le recordaron al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su participación en la trama no resuelta por la muerte de Jeffrey Epstein. Indicaron que el mandatario tuvo algo que ver con esa muerte ya que estaba ligado a la red de pedofilia por la que fue condenado el financista.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe https://t.co/rfqlmd4Mm4 — Anonymous ???? (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Más recientemente Anonymous pidió a todos los usuarios del mundo que eliminen la aplicación de origen chino TikTok de sus celulares.

Según Anonymous, el gobierno chino estaría utilizando esta aplicación para espiar a todo aquel que tenga una cuenta en la popular red social de videos cortos. Los activistas afirmaron que TikTok es "un malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo".

¿Quién es Anonymous y cómo nació?

¿Quién es Anonymous y cómo se originó el movimiento de ciberactivismo?

Si bien ya sabés quién es Anonymous y que no se trata de una persona en particular, como todo fenómeno también tiene un punto de origen.

Anonymous nació como una diversión en el año 2003, un pasatiempo en los foros online de 4Chan. Se trataba de una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema.

A diferencia de lo que ocurre con Facebook, no necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como "Anonymous". Este nombre representa en una sola persona, a toda una comunidad, que tiene un mismo propósito.

Pero mientras en la red nadie sabía quién es Anonymous verdaderamente, ese tipo de organización impulsada por tecnólogos se dio a conocer al mundo entero cuando se destapó el escándalo de Wikileaks.

El colectivo se declaró enemigo de todo aquel que no apoyara a Julian Assange, como Visa, Mastercard, PayPal o Amazon, después de que este filtrara miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra en Afganistán e Irak.

El propósito de esta lucha que llevó adelante el colectivo era que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa. Fue el inicio de esta historia que ya suma muchos más capítulos.

Quién es Anonymous: historia detrás de la máscara

Ha habido manifestaciones donde las personas utilizan máscaras para que no se sepa quién es Anonymous

Muchos de los ciberactivistas de Anonymous se identifican en determinadas manifestaciones o mensajes digitales por utilizar una máscara blanca inspirada en Guy Fawkes, un activista inglés del siglo XVII que intentó fallidamente hacer estallar a la familia real y a los miembros del parlamento de su país.

Pero el grupo aclara en sus mensajes que no todos los que se identifican con este fenómeno usan la famosa máscara, por lo cual no por conocer esta historia sabrás quién es Anonymous o no.

La famosa máscara hace referencia al 5 de noviembre de 1964, cuando los líderes del grupo romano católico, Guy Fawkes y Robert Casteby, conspiraron junto a otros practicantes católicos para irrumpir en el Palacio de Westminster de Londres (Inglaterra), con el fin de asesinar al monarca James I y a su familia, así como a los miembros del parlamento inglés.

Sin embargo, "La Conspiración de la Pólvora", como se conoce a este antiguo episodio, fue frustrada gracias a una carta anónima que le llegó a manos de Lord Monteagle y que contaba los detalles del plan.

Fawkes y Casteby fueron capturados para ser ejecutados y, pese a que pasaron dos meses en que el primero fue cruelmente torturado y luego enviado a la horca, éste se lanzó por unas escaleras para evitar su destino.

A partir de esa fecha, se empezó a conmemorar la ejecución de los rebeldes en señal de la muerte de Guy Fawkes y su reclamo contra la corona británica por los abusos cometidos contra la sociedad católica, que no contaba con los mismos derechos que el resto.

A su vez, el rostro de Fawkes fue la inspiración para las máscaras que se popularizaron a partir de la creación de la historieta "V de Vendetta" en la década de los 80, y de la película norteamericana estrenada en 2005 que también adopta esta máscara como símbolo de resistencia ante el poder.

La careta de Fawkes no es el único símbolo que utiliza Anonymous para identificarse, sino que también es popular la imagen de un hombre sin cabeza. Así es como subrayan la falta de liderazgo formal y organización descentralizada y sin jerarquías que caracteriza al grupo.