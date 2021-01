¿Teoría conspirativa o realidad? Nicolás Wiñazki advierte que "Rusia va a poder poner una base de captación de datos en la Argentina"

Según el periodista de TN, ese contexto sería el trasfondo del acuerdo que permitió la llegada de la vacuna Suptnik-V a nuestro país

El periodista Nicolás Wiñazki lanzó una polémica advertencia, que muchos considerarán una teoria conspirativa, al asegurar que Rusia "va a poder poner una base de captación de datos en la Argentina como lo hizo China en nuestro territorio", y que ese contexto sería el trasfondo del acuerdo que permitió la llegada de la vacuna Suptnik-V a nuestro país.

"Putin hasta hace poco tiempo hizo aprobar en el parlamento ruso un acuerdo que tal vez sea parte de la verdad sobre el acuerdo por la vacuna (Sputnik V). Este acuerdo, que en la Argentina no pasó por el Congreso, dice que se va a instalar una base de captación de datos como tiene China en la Argentina. En Rusia pasó por diputados y por el senado y en la Argentina no", dijo conductor de un segmento del canal de noticias TN.

Respecto a la vacuna, Nicolás Wiñazki planteó: "Tal vez por eso Putin hizo una excepción a la ley de Rusia que dice que no puede exportar vacunas hasta que los rusos, la población, rusa, no esté vacunada. Vamos después a ampliar esta información, pero salió publicada en el boletín oficial el 4 de enero", afirmó. Y recalcó: "Rusia va a poder poner una base de captación de datos en la Argentina como lo hizo China ¿Será por eso que Argentina ató su salud respecto a Moscú? Es muy probable".

"Descontrol en la vacunación"

Nicolás Wiñazki se preguntó, en la misma línea, si el Gobierno está vacunando bien "a pesar" de la falta de dosis. "No, solamente la ciudad Buenos Aires va terminar hoy de vacunar a 24.300 personas, que son las vacunas que recibió de la Nación de la primera dosis. Y mañana empieza con la segunda", aseguró.

"En la provincia Buenos Aires, y esta es información que obviamente dicen del oficialismo pero en forma extraoficial, la vacuna se está ofreciendo a gente que no tiene que ver con la comunidad médica y en un principio esto no iba a ser así. Hay un gran descontrol en la vacunación", expresó el periodista.

"No estoy alentando que la gente no se vacune", aclaró, y continuó: "El ANMAT, a pesar de una resolución política y no científica, aprobó la vacuna rusa y va a probar, es probable que esta tarde, mañana o pasado, que la vacunación sea para mayores de 60 años. Es decir que Alberto o Cristina Fernández se van a poder vacunar con la Sputnik V. ¿Lo harán?", concluyó.

En otro segmento de su alocución, Wiñazki dijo que "la Argentina ató la suerte su plan de vacunación a la potencia, tal vez junto con China, más oscura o menos transparente del planeta, que es Rusia. El acuerdo con las vacunas rusas incluye una cláusula de confidencialidad absolutamente estricta qué es histórica en todos los logros de la ciencia de Rusia".

"La información que yo tengo gracias a fuentes del oficialismo que están involucradas en el plan de vacunación, es que Rusia ya mandó los papeles a la ANMAT , que lo más probable es que hayan llegado en avión que trajo la segunda tanda de dosis, que determinan que el instituto Gamaleya, que es el que produjo esta vacuna, que la vacuna se puede aplicar las a las personas mayores de 60 años, que son los primeros que deberían haber sido vacunados", sostuvo.