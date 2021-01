¿Buscás trabajo?: qué miran las empresas en tus redes sociales y cómo podés usarlas a tu favor

A la hora de comenzar tu búsqueda de empleo es importante sacarle partido a todas tus armas y tus recursos, incluidas las redes sociales

Actualmente Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn son ya una parte esencial de la vida diaria y afectan diversos aspectos, como el personal, el familiar y hasta el laboral.

Por ello es importante que tomes en cuenta que todo lo que publicás en las redes sociales habla de quién sos y no solo para tus amigos y familiares, también para tus compañeros de trabajo, colegas o incluso para los reclutadores de una opción de trabajo.

De acuerdo con el sitio especializado en recursos humanos Triangle Solutions RRHH, 92% de las empresas usan las redes sociales como herramientas para buscar candidatos; además, antes que se produzca la contratación, el departamento de Recursos Humanos verifica los perfiles sociales de un posible empleado o empleada, convirtiendo a estas plataformas en una extensión del currículum de los candidatos.

Para Yamile Nacíf, directora de Recursos Humanos de Accenture México, esta es una tendencia que fue en aumento desde hace varios años y que derivado de la pandemia creció exponencialmente.

Todo lo que publicás en redes sociales habla de vos

"Para el mundo de reclutamiento, la pandemia cambió radicalmente la mirada y hemos visto cambios muy curiosos. Ahora hay compañías que están reclutando a través de Tik Tok. Digamos ya ni siquiera es la clásica de subir tu perfil a LinkedIn", le dijo la experta a Business Insider México.

Para Anahí Lavado Camacho, head of HR en Crehana, es el futuro de las contrataciones "la realidad es que vivimos en un entorno totalmente tecnológico y conectado".

"Sobre todo después de 2020, las redes sociales se volvieron parte inherente de nuestro día a día. Es muy probable que esta sea una práctica común dentro de los procesos de selección de aquí en adelante", comentó.

Lavado Camacho señala que dependiendo del puesto al que uno aplique será relevante obtener cierta información de alguna red social en especial.

"Por ejemplo, LinkedIn es la más usual y la primera opción del reclutador ya que ahí se puede obtener información complementaria del perfil profesional; también vemos qué tan activa o experta es una persona en un puesto determinado", señala.

Tus redes sociales hablan de tus valores

Sin embargo, en ciertas ocasiones y dependiendo de la industria o puesto se recurre a otras. Yamile Nacíf comenta que otras de las redes sociales más utilizadas por los reclutadores es Instagram.

Pero no solo eso, de acuerdo con ambas expertas los reclutadores revisan las redes sociales de los candidatos para determinar cuestiones que estén en contra de los valores y la cultura de la organización.

Los reclutadores revisan las redes sociales de los candidatos para conocer sus valores

Según Anahí Lavado Camacho, Head of HR en Crehana, tus redes sociales deben ser acordes con el entorno laboral al que pertenecés o al que aspiras.

"Por ejemplo, si soy una ONG que busca el desarrollo de mujeres en entornos típicamente asignados para hombres, ver que una persona comparte posts o chistes machistas es algo que definitivamente la eliminaría de los candidatos; simplemente porque sus creencias no están alineadas con las de la organización.»

"Por el contrario, una empresa de energía renovable, puede buscar información sobre lo que una persona piensa de estos temas y qué hace por el medio ambiente. Si observa en sus redes sociales que esta persona ha participado en otros proyectos similares o que en su vida personal persigue un estilo de vida en pro de la ecología, esto puede sustentar su interés por el puesto pues su personalidad e intereses son acorde a la filosofía de la organización", señala.

Cómo mejorar tus redes sociales

Desde BI brindan una serie de pautas para mejorar tus redes sociales:

-Googleate. Buscá tu nombre en Google porque muchas veces no sabemos cómo aparecemos en Internet. A lo mejor te etiquetaron en una publicación que no te beneficia y no tenés registro de eso. Entonces la primera recomendación es realizar una investigación de cómo te ves en Internet y qué es lo que verían las empresas al buscarte, así podés definir que borrar y que no.

-Cuidá la privacidad de tus publicaciones. Si estás en una búsqueda activa de empleo, borrá y poné filtros para que el contenido personal se quede así y el contenido profesional lo pueda ver cualquiera.

-Si buscás empleo utilizá la red social adecuada para ello. Antes de pensar en deshacerte de tus cuentas actuales de Facebook o Instagram o de abrir otras cuentas, tené tu perfil de LinkedIn actualizado y abierto.

Estos consejos te ayudarán a dar una buena imagen en redes

Al ser una red especializada, ahí mismo podrás encontrar muchas oportunidades laborales de distintas empresas; también puedes postularse directamente desde la plataforma y buscar trabajos mediante palabras clave y ubicación.

-Procurá utilizar tu nombre real. Abrí tus redes sociales con tu nombre real y dejá los apodos para la intimidad. LinkedIn, por ejemplo, es una red social en la que será importante que uses tu nombre y apellido tal y como aparece en tu documento.

-Creá redes de contactos. Sobre todo en redes sociales como LinkedIn procurá crear una red de contactos que te lleven por el camino profesional que querés recorrer. Tu propia red de contactos funcionará como un portal de empleos en donde podés ser recomendado por otros colegas o ex compañeros de trabajo.

-No mentir y ser congruente. Para cuestiones de trabajo, es importante que todos tus perfiles de redes sociales tengan coherencia entre ellos. Además, deben estar actualizados pues solo de esta manera los reclutadores tendrán más información sobre vos y podrán tomar una decisión sobre tu candidatura.