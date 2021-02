¿Se puede trabajar 12 horas sin cansarse?: conocé el truco que usa el CEO de una exitosa startup

La rutina mejora la creatividad y evita que se genere saturación con el trabajo. También recomienda que sus colaboradores sigan sus pasos

Dirigir una startup es exigente. Tanto, que muchos lo ven incompatible con la vida familiar. Incluso con dormir. "No hay ansiolíticos en el mundo que ayuden", confesaba recientemente el joven directivo de una startup en plena ronda de financiación.

Sin embargo, para otros no supone un esfuerzo que perjudique a la salud, sino que son capaces de compaginar la dirección de su empresa con hábitos saludables, o al menos así lo aseguran. Uno de ellos es el CEO de Bolt, el unicornio europeo (empresa que ha superado los u$s1.000 millones de valoración) que opera coches con conductor, bicicletas y patinetes compartidos sin base fija y también se dedica al reparto de comida a domicilio.

A día de hoy Bolt no comparte su actual valoración, pero TechCrunch calcula en base a los datos de ventas proporcionados por la compañía que es de unos u$s4.240 millones. En diciembre la compañía levantó 150 millones, solo unos meses después de haber conseguido otros 100 millones en mayo.

Markus Villig es la persona más joven en fundar un unicornio en toda Europa

"No hago esto por dinero, sino porque me gusta", explica Markus Villig en una entrevista con Business Insider España. Villig es el cofundador y CEO de la estonia Bolt y también la persona más joven que fundó nunca un unicornio en toda Europa. Lo hizo con 19 años y ahora, que tiene 27, espera liderar Bolt (antes llamada Taxify) durante muchos años más.

"Mi ambición desde el día 1 era construir algo que dure décadas. Ya he visto y leído sobre muchos emprendedores que construyen sus negocios y los venden y todo el feedback que recibo de ellos es que en general no están contentos con la decisión. Luego no saben qué hacer con su vida", comenta.

Por eso, considera que debe mantenerse en condiciones en vista a dirigir su empresa durante un largo periodo de tiempo, frente a otros CEO que pueden estar más enfocados en hacer un gran esfuerzo durante unos años para conseguir encontrar un comprador y hacerse ricos para después descansar.

Camina 5 kilómetros por día

Preguntado por su rutina y trucos como CEO, Villig revela un sencillo método que utiliza para hacer frente a las 12 horas de trabajo diarias que hace al día: todos los días va y vuelve del trabajo caminando, trayecto con el que recorre unos 5 kilómetros entre ambos recorridos.

"Camino a la oficina. Es un truco muy simple. Es por el ejercicio físico, pero también te ayuda a limpiar tu mente y a prepararte para el día, y a enfriarte al final de él. Y es algo que recomiendo a nuestro equipo". También recomienda a otros CEO no cuidarse solo a sí mismos, sino a sus trabajadores.

"Tenés que ser muy consciente de que tu gente no se estresa demasiado o se quema, eso no es productivo a largo plazo. Así que le decimos a la gente que tiene que cuidarse. Yo como mínimo nunca sacrifico el sueño, intento hacer deporte muchas veces a la semana, e intento tener tiempo libre los findes de semana".

Este hábito de Villig no es único: otros CEO como el jefe de la empresa de productos de cuidado personal para hombres Harry's, Jeff Raider, ya contó que caminar al trabajo es algo "sagrado" para él y parte de su rutina diaria, así como que tomó algunas de las decisiones más importantes para su compañía durante estos paseos.

Steve Jobs y Mark Zuckerberg también mantienen reuniones caminando

También el CEO de 25 años de la startup de lidar Luminar, Austin Russell, explicó a este medio que siempre hace sus llamadas de teléfono caminando, con lo que recorre unos 8 kilómetros al día que le permiten incorporar algo de ejercicio a su rutina diaria a la vez que no renuncia al trabajo.

Otros ejemplos incluyen las famosas reuniones-paseos de Steve Jobs, y Mark Zuckerberg también mantuvo reuniones caminando. Son gestos que podrían quedarse en anécdotas sin no fuese porque hay estudios, como este de Standford de 2014, que demuestran que pasear mejora la creatividad, así como que caminar genera el doble de "respuesta creativa" que quedarse sentado, al contrario de lo que creían los investigadores, que pensaban que salir de la oficina facilitaría el desconcentrarse.

Más recientemente, el fundador del renting de coches Vamos, Mario Carranza (ex-CEO de Amovens y cuarto empleado de Cabify) también recomendaba en una entrevista a todo aquel que quisiera seguir sus pasos dormir 8 horas, hacer deporte y pasar tiempo con familia y amigos para poder trabajar al máximo. "Esto no es lo más importante del mundo. Es muy importante y para mí es lo primero, pero creo que todo va a ir mejor si yo soy feliz".

La regla de las 5 horas

Exitosos empresarios como Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett e incluso Mark Zuckerberg, tienen una regla de oro para seguir aprendiendo, capacitándose, sin descuidar sus compañías.

Se trata de la "regla de las cinco horas", que implica dedicarle al estudio, capacitación o incluso la lectura, una hora por día o cinco semanales.

Esta regla, conocida como la regla de las 5 horas, fue acuñada por el emprendedor Michael Simmons mientras estudiaba el método de aprendizaje utilizado por Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Luego, a lo largo de los años, Simmons se fue dando cuenta de que este mismo método era aplicado por muchos de los empresarios y líderes mundiales más exitosos.

Si bien este método es utilizado en la actualidad por personas como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey o Jack Ma, sus orígenes pueden rastrearse hasta el político, científico e inventor Benjamin Franklin.

El origen de este método puede estar en Benjamin Franklin

Durante toda su vida adulta Franklin dedicaba al menos una hora por día a aprender algo nuevo. En este tiempo, el político norteamericano realizaba diferentes actividades, como levantarse temprano para leer o escribir, hacer listas de metas personales y monitorear su progreso, crear experimentos para probar sus ideas o simplemente reflexionar.

Lo que Simmons descubrió, es que al reservar una hora todos los días para estas actividades, Franklin lograba hacer menos cosas cada día. Sin embargo, en el largo plazo era increíblemente beneficioso.

A lo largo de los años Michael Simmons se dedicó a estudiar la vida y la rutina de las personas más ricas e influyentes del mundo, y comprobó que todos dedican al menos una hora por día a algunas de las siguientes actividades:

Leer

Es sabido que Bill Gates es un ávido lector y que puede devorar hasta 50 libros por año. De hecho, en una entrevista con el New York Times dijo que leer "es una de las principales formas en las que aprendo".

Warren Buffet el mítico multimillonario e inversor es conocido por dedicar seis horas por día para leer cinco diarios diferentes y 500 páginas de reportes corporativos.

Según su propio hermano, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, creció leyendo dos libros todos los días.

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, intenta leer un libro cada dos semanas.

Reflexionar

Muchas personas, en vez de leer todos los días deciden utilizar sus cinco horas semanales para dedicarse a la reflexión.

Jack Dorsey, el CEO de Twitter yJeff Weiner, CEO de LinkedIn son conocidos por dedicar una o más horas todos los días para reflexionar o meditar. Brian Scudamore, el fundador de la compañía O2E Brands, valuada en 250 millones de dólares, pasa hasta 10 horas a la semana simplemente pensando.

Varios estudios han demostrados las enormes ventajas de la meditación para salud, tanto física como mental, pero además parece ser una excelente forma de mejorar los procesos creativos o de toma de decisiones para marcar una diferencia en el mundo empresarial.

Mark Zuckerberg , el fundador de Facebook, intenta leer un libro cada dos semanas

Experimentar

Este era uno de los pasatiempos favoritos de Benjamin Franklin, que era mundialmente conocido por ser un prolífero inventor. Durante toda su vida se dedicó a llevar a la práctica sus ideas y compartirlas con personas que pensaran como él.

Google, por ejemplo, era famoso por permitirle a sus empleados que utilizaran hasta el 20% de su tiempo laboral simplemente para experimentar en nuevos proyectos. Facebook también cuenta con varios programas experimentales para sus empleados.

Quizás el mejor ejemplo de experimentación, según señala Simmons, haya sido Thomas Edison. El famoso inventor solía pensar todas las posibles soluciones que se desprendieran de sus ideas y luego testeaba cada una de ellas por separado. Nikola Tesla dijo de Edison que "si tuviera que buscar una aguja en un pajar, no se detendría a pensar dónde sería más probable que estuviera, sino que procedería a examinar, con la diligencia de una abeja, cada paja hasta encontrar el objeto de su búsqueda".