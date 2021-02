McDonald's lanza su nueva hamburguesa vegana: ¿la pedirías?

La famosa compañía de comida rápida se une a la tendencia de apostar por las alternativas veganas; conocé de qué será la nueva hamburguesa

McDonald's busca adaptarse y estar siempre al día con las nuevas tendencias y por supuesto con el consumo de su público.

Esta vez, la gigante compañía de comida rápida lanzó una nueva hamburguesa vegetal que debutó en Dinamarca y Sueсia. Este nuevo producto fue bautizado como McPlant y está hecho con proteínas de guisantes y arroz.

El período de prueba comenzó en enero y durará hasta el 15 de marzo en Suecia y el 12 de abril en Dinamarca. Durante ese tiempo se evaluará el éxito del McPlant en Escandinavia antes de extenderla y que llegue a otros mercados, de acuerdo a lo que informó el sitio Sputnik News.

La nueva hamburguesa McPlant lleva queso, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, mayonesa, mostaza y ketchup

¿Qué ingredientes lleva la McPlant?

El plato entero con la hamburguesa McPlant que se vende actualmente lleva queso, lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, mayonesa, mostaza y ketchup.

Algo a tener en cuenta es que la hamburguesa se cocina en la misma parrilla que las hamburguesas de carne, por lo que no es técnicamente vegana ni vegetariana. No obstante, un comunicado de prensa de McDonald's Suecia presenta la McPlant como una opción para los flexitarianos -las personas que se consideran vegetarianas pero no son demasiado rigurosas-.

Esta nueva idea surge a partir de la colaboración entre McDonald's y Beyond Meat -una empresa que se ocupa de sustitutos para la carne a base de plantas-.

La McPlant forma parte de la tendencia más reciente de las empresas de comida rápida que apuestan por las carnes simuladas. En los últimos años fueron muchas las grandes compañías que apostaron por este camino. Burger King, Dunkin, Starbucks, KFC y otras probaron productos de Beyond Meat o de su competidor, Impossible Foods. En el mercado estadounidense, Burger King tuvo mucho éxito con la venta de su Impossible Whopper, fabricada por este último.

Escandinavia parece ser un mercado clave para las alternativas basadas en plantas. En 2018, Unilever comenzó a vender barras de helado Magnum veganas en Suecia y Finlandia.

McDonald’s lanzó una polémica hamburguesa con Oreo

Como ya se ha mencionado, McDonald’s, busca continuamente satisfacer a sus clientes, y al igual que con la McPlant, con esta nueva hamburguesa con oreo, la compañía continúa innovando.

Esta vez quién tuvo la primicia fue China, primer país en el que se lanzó este polémico producto. En este caso, la estrategia lleva al límite la experimentación con sabores, con los que busca consolidarse en el mercado.

Con este nuevo lanzamiento, la marca presentó una hamburguesa que tiene dos rebanadas de Spam -un producto cárnico cocido enlatado elaborado con carne de cerdo molida y jamón procesado-, mayonesa y un topping de las famosas galletas de Nabisco. La idea apareció de la colaboración con Spam, una marca muy famosa de embutido enlatado, que se convirtió en un clásico de la comida estadounidense.

La venta de la hamburguesa que está aderezada con galletas Oreo comenzó a venderse a partir del 21 de diciembre y solo se tienen ingredientes para 400 mil hamburguesas, a un precio estimado de dos dólares cada una.

La idea de la hamburguesa de oreo lanzada en China, apareció de la colaboración con Spam, una marca de embutido enlatado

La clave del éxito: el marketing y la comunicación

El menú se convirtió en la estrategia clave de marketing para cientos de marcas de comida rápida. Cada una de ellas se interesan en presentar productos que no tienen desperdicio, por el contrario, son una apuesta indispensable para poder entender la capacidad con que las marcas son hoy en día un referente de gran valor en el mercado.

Algunas marcas incluso, buscan incluir a personalidades como Travis Scott, a la hora de hacer publicidad, para armar un paquete de qué es lo que pediría cuando está en un restaurante de la marca, con lo que sin lugar a dudas se establece un referente muy importante en el mercado.

La comunicación y sobre todo, la comunicación en redes sociales es una vía indispensable para poder entender el mercado y sobre todo para lograr innovar en la manera en como las marcas se involucran cada vez más en él.

Se puede nombrar por ejemplo, el caso de Burger King, cuando en medio de la crisis y los cambios que estamos viviendo, la marca tuvo la idea de lanzar una campaña en la que invitaba a comer en restaurantes de la competencia y a explorar aún más la gastronomía del país, con lo que se logra establecer un referente indispensable para lograr entender el valor del mercado.