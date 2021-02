Trump renunció al Sindicato de Actores de Hollywood: la carta furiosa que escribió

El expresidente de EE.UU. renunció al gremio, al que estaba afiliado desde 1989, luego de que la junta de la institución aprobara estudiar su destitución

El expresidente de Estados Unidos, el magnate inmobiliario Donald Trump, renunció al Sindicato de Actores de Hollywood semanas después de que la junta que rige la institución aprobara estudiar su destitución.

Trump, quien perdió las últimas elecciones en su país, en noviembre pasado, tomó la decisión de renunciar antes de que lo echaran. Ante el gesto, las autoridades del organismo le respondieron con un "Gracias", apelando al sarcasmo.

La afiliación de Trump al Sindicato era desde 1989 y cobraba a través sus regalías por los cameos que realizó en varias películas, además de sus participaciones en varios programas y series de televisión. Trump envió una carta al SAG-AFTRA (por sus siglas en inglés) que hizo pública.

Trump tuvo su papel más famoso en "Mi pobre angelito 2"

Carta provocadora

Según el sitio especializado estadounidense Deadline, el expresidente hizo su pedido de baja del sindicato, fiel a su estilo provocador: "Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de recolectar cuotas y promocionar políticas e ideas antiestadounidenses", argumentó.

La decisión de Trump de desafiliarse es simplemente para adelantarse a la posible expulsión del sindicato, ya que sus autoridades estaban estudiando aplicar medidas disciplinarias, luego de los violentos sucesos del asalto al Capitolio, el 6 de enero.

El sindicato, como otros organismos y gran parte de la opinión pública estadounidense considera que Trump incitó a la violencia durante esos hechos.

En la carta que Trump le dirigió a la presidenta de la institución, la actriz Gabrielle Carteris, no dejó de ser irónico: "Mientras que no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso del mío en películas como Mi pobre angelito 2, Zoolander y Wall Street 2: El dinero nunca duerme", aseguró. Carteris formó parte del elenco de la serie Beverly Hills 90210, entre otras.

La respuesta de SAG-AFTRA, que hoy mismo anunció los nominados para recibir el próximo 14 de marzo el premio a los mejores actores y actrices de la temporada, fue con una sola palabra: "Gracias", poniendo en evidencia la tensa relación.

Trump también participó en La Niñera

Su papel más famoso

Por su parte, Macaulay Culkin, recordado protagonista de la saga de Mi pobre angelito, no se guardó su opinión sobre Donald Trump, y desde su cuenta de Twitter, aseguró que le gustaría que borraran de la película Mi pobre angelito 2, filmada en 1992, la escena que compartió entonces con el magnate.

El pedido de Culkin llegó luego de uno de sus seguidores sugiriera reemplazar a Trump por Culkin adulto en ese filme. El actor enseguida se hizo eco y respondió: "Vendido", aprobando el pedido. La respuesta se hizo viral en coincidencia con el bloqueo de las cuentas de las redes sociales de Trump por parte de Twitter, Facebook e Instagram, por el mismo motivo: incitación a la violencia.

En 1990 se estrenó Mi Pobre Angelito, un éxito absoluto en todo el mundo que llevó a realizar la segunda parte, dos años después. En esa película, Culkin ya no se queda solo en su casa, sino que debe sobrevivir sin su familia en Nueva York y así llega al Plaza Hotel. En el camino se cruza con un adulto a quién le pregunta dónde queda el lobby.

Ese hombre era Donald Trump, por entonces un magnate inmobiliario, quien habia comprado el Plaza en 1988, por 400 millones de dólares para venderlo, en 1992, el año de su cameo con Culkin.

Además de ese cameo, el más famoso de todos los que realizó Trump antes de llegar a la Casa Blanca, hubo otros: al ex mandatario también se lo vio haciendo de sí mismo en series, como Sex and The City y La Niñera. El tiempo dirá si también quieren borrar su participación de esas producciones.