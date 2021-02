Femicidio en Rojas: Úrsula Bahillo fue asesinada por su exnovio, un policía de 25 años

Úrsula Bahillo fue encontrada muerta en la noche del lunes, lo cual generó una fuerte reacción entre sus amigos y los vecinos de Rojas

Úrsula Bahillo tenía 18 años y había denunciado a su exnovio, un policía de 25 años, por violencia de género. Pero eso no bastó para detenerlo.

Matías Ezequiel Martínez la mató de 10 puñaladas. El oficial de la fuerza bonaerense, que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre pasado, la asesinó y se autolesionó luego del hecho.

El cuerpo de la víctima fue hallado cerca de las 20.30 del lunes 8 de febrero, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El femicidio fue descubierto luego del llamado al 911 que hizo un tío del propio imputado. Allí el hombre refirió que creía que su sobrino había matado a una joven, ya que le había confesado que "se había mandado una cagada".

Matías Ezequiel Martínez está detenido por el femicidio de su exnovia, Úrsula Bahillo

Todavía se desconoce cómo llegó la víctima al lugar, es decir, si el acusado la citó allí, si habían ido juntos o si él la había llevado de otra manera. Los investigadores todavía tratan de determinar esta parte de los hechos.

Lo cierto es que cuando llegaron los efectivos policiales al lugar encontraron a la joven asesinada y al agresor herido adentro de su auto, un Peugeot 307.

En ese momento, Martínez intentó escapar corriendo por los pastizales, pero no lo logró. Inmediatamente fue reducido y detenido, cuando todavía tenía sangre de la víctima en su ropa.

El policía, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás, quedó a disposición de la justicia como acusado de "homicidio calificado por violencia de género" (femicidio), delito que prevé prisión perpetua.

Los voceros consultados indicaron que, a su vez, Martínez fue notificado ayer a la mañana sobre una violación de la perimetral y de una denuncia de la misma Bahillo y su madre en la Comisaría de la Mujer.

Qué había en el auto del acusado

Según informó Télam, dentro del auto se encontró una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas de sangre. Si bien se cree que esta fue el arma homicida, todavía es necesario determinarlo, por lo que el elemento quedó secuestrado para hacer los peritajes pertinentes.

De acuerdo a lo informado por las fuentes policiales, todo indica que, luego de una fuerte discusión, Martínez asesinó a Úrsula Bahillo a puñaladas. A su vez, se cree que con la misma arma blanca se provocó una serie de lesiones en un intento de suicidio o para fingir un ataque.

Úrsula había denunciado a su expareja por las situaciones de violencia que había vivido

Los desesperados mensajes de la víctima

Úrsula Bahillo había callado la situación por mucho tiempo, pero hubo un momento en que no ya no pudo hacerlo. Les contó a sus amigas, quienes en las últimas horas, a través de las redes sociales, publicaron capturas de pantalla de estas conversaciones. Allí, Bahillo les contaba la realidad en la que había estado inmersa en su relación con Martínez y el duro motivo por el que había decidido hacer la denuncia.

Entre los mensajes más impactantes se encontraban los siguientes: "Me re cagó a palos mal", "siete meses me pegó", "me callé siempre" y "hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié".

Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más pic.twitter.com/mWtrIBqr6z — M (@MiliiAlmiron) February 9, 2021

Fue la mamá de Úrsula, Patricia, quien sumó su testimonio y confirmó todo lo que se podía ver en los mensajes de la víctima con sus amigas. La mujer calificó al imputado de "lacra humana" y relató que él "golpeaba y tenía amenazada de muerte" a su hija.

Úrsula no fue la única víctima de Martínez

En las últimas horas, Belén, una exnovia del acusado, reveló que ella también fue víctima de violencia de género por parte del oficial de policía. A su vez, mencionó que días atrás se había reunido con Úrsula y que ella le había dicho que "tenía miedo".

La investigación del caso

El fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, es quien tiene a cargo la investigación del caso, junto a la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.

Terrón aseguró a Télam que todo indica que se trató de un femicidio en el que hubo "alevosía y premeditación" por parte del asesino.

Por el momento, la Justicia ordenó el análisis de los teléfonos celulares de la víctima y del acusado, que fueron hallados en la escena del crimen. El objetivo es ver los mensajes que se habían enviado y determinar, entre otros aspectos clave de la investigación, cómo llegaron ambos hasta la escena del crimen.

Esta tarde ya estaría disponible el resultado preliminar de la autopsia, un documento que el fiscal Terrón necesita para determinar con precisión las causales y mecánica del homicidio.

Actualmente, Martínez se encuentra en el hospital de Pergamino, donde está internado y detenido, a la espera de que lo citen para su declaración indagatoria.

La reacción de los vecinos

Cuando se conoció el crimen, un grupo de amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles de Rojas para pedir justicia. Ese reclamo terminó con una serie de incidentes frente a la comisaría local, que dejaron destrozos, balas de goma y heridos.

En el marco de la protesta, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio, fue incendiada. Además, hubo marchas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

Durante la protesta, algunos vecinos quemaron una camioneta policial

De acuerdo a lo detallado por el informe policial, unas nueve personas, entre las que había cuatro menores de edad, fueron demoradas por los disturbios y resistencia a la autoridad, los que serán notificados de la formación de la causa y recuperarán la libertad en las próximas horas.

En tanto, los vecinos de Rojas convocaron a una nueva marcha para esta tarde en reclamo de justicia.