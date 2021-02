Pelea por la herencia de los Mitre: tras denuncia de Esmeralda allanaron la casa de Nequi Galotti

De la casa se llevaron documentación y una PC que se será investigada en el marco del juicio que se lleva por la herencia del director de La Nación

En el marco de la batalla legal que libran los herederos de Bartolomé Mitre, este jueves a la mañana allanaron la vivienda de la modelo y ex mujer del director del diario La Nación, Nequi Galotti.

El allanamiento se da raíz de que Esmeralda Mitre pidiera la impugnación de la última pareja de su padre como administradora temporal de la fortuna, alegando presuntas irregularidades en su administración y el ocultamiento de bienes familiares.

El objetivo del allanamiento ordenado por la Justicia es poder realizar un inventario de los objetos de valor de la casa de Mitre.

Esmeralda Mitre pidió la impugnación de Galotti como administradora temporal de la fortuna

En el programa "Informados de Todo", Luis Ventura dijo que en el procedimiento se secuestraron, entre otras cosas, documentación y una PC, que serán utilizados en la investigación que se lleva por el juicio.

Esmeralda Mitre denució publicamente hace meses el conflicto que tiene con sus hermanos por la herencia de su padre. "Mis hermanos querían que yo herede menos, pero decidí buscar la verdad y encontré fondos de inversión que mi padre tenía escondidos. Quisieron quedarse con la casa de mi madre, la de Barrio Parque, donde vivimos ella, mi padre y yo hasta que mis padres se separaron", señaló.

Sobre lo sucedido, Galotti contó en el programa Todas las tardes:

"Hicieron una inspección ocular mientras yo no estaba en mi casa, estaba mi hijo. Yo estaba en la peluquería haciéndome el color y me puse un poco nerviosa haciéndome las manos. Ahí me llamó Santos contándome que llamó a los abogados para que vayan a ver todo y fue muy casual que apenas entraron me llamaron de todos los programas a los 30 segundos. Alguien les avisó a todos los medios", explicó la modelo.

Y siguió: "Estuvieron unos 20 minutos y después se fueron. En mi casa no había nada. Solo la heladera y cosas de la cocina. Tengo cientos de llamados de amigos preocupados por mí y preguntándome si estoy bien. Yo soy muy simple, transparente e incapaz de tocarle un botón a alguien. Yo jamás dejé de trabajar, aportar ni ser independiente. Nunca le pedí nada a ninguno de mis maridos. A Bartolomé lo cuidé con amor y dedicación".

Bartolomé Mitre

Bartolomé Mitre, el director del diario La Nación, murió el 25 de marzo de 2020 a los 79 años como consecuencia de un problema de salud que lo aquejaba desde hacía tiempo.

Mitre estaba a cargo del periódico que fundó su tatarabuelo, también llamado Bartolomé, desde 1982.

El empresario estaba internado desde el martes pasado en un sanatorio porteño por distintos problemas que agravaron su salud.

Nacido el 2 de abril de 1940 -el jueves de la semana próxima iba a cumplir 80 años- fue tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario La Nación el 4 de enero de 1870, y actualmente estaba casado con la modelo y conductora Nequi Galotti, con quien tuvo a Santos.

Mitre fue director de La Nación y miembro del directorio de Papel Prensa S.A

Sin embargo, anteriormente también estuvo en pareja con Dolores González Álzaga, con quien tuvo a Dolores, Rosario y Bartolomé, y luego con Blanca Isabel Álvarez de Toledo, con quien tuvo a la actriz Esmeralda Mitre.

Los conocidos e íntimos señalaban que Mitre tenía un gran sentido del humor, aun cuando los problemas de salud aumentaban.

En 1964 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y dos años después se incorporó al diario La Nación, donde fue sucesivamente adscripto a la administración, gerente de ventas, subadministrador y administrador del diario, hasta que en agosto de 1982 fue designado al frente de la dirección periodística, lugar que había quedado vacante tras la muerte de su padre.

Además de dirigir al diario, Mitre fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A., empresa de la que también fue vicepresidente y presidente, al tiempo que también fundó y presidió el Grupo de Diarios América.