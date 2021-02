Carla Vizzotti toma el mando del Ministerio de Salud tras el escándalo de las vacunas VIP: su trayectoria

Hasta ahora, fue secretaria de Acceso a la Salud y viceministra de la cartera sanitaria. Durante la pandemia, se encargó del equipo del plan Detectar

La hasta ahora secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, será la reemplazante del saliente ministro de Salud, Ginés González García, luego de que este viernes el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia.

En tanto, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pasará a ocupar el mismo pero a nivel nacional.

Con la designación de la funcionaria como número uno de Salud, el Gobierno se asegura que la política oficial siga en marcha y en la misma línea en medio de un momento complicado, ya que Vizzotti acompaña a González García desde el primer día de su gestión.

La secretaria tuvo un rol clave durante la pandemia de coronavirus, con alto perfil público, y fue la encargada de llevar las negociaciones con Rusia para que llegaran las primeras dosis de la vacuna Stupnik V en diciembre pasado.

La trayectoria de la nueva titular de la cartera sanitaria

Vizzotti es una especialista en medicina interna de 48 años, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Durante la pandemia, se encargó del equipo del plan Detectar y fue quien comunicaba los datos oficiales diariamente.

La funcionaria ya había trabajado en la cartera sanitaria nacional, desde 2007, momento en que -también bajo la conducción de González García- tenía un cargo en la dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles. De marcado perfil técnico, logró quedarse en el área de Salud durante casi nueve años.

En 2009, incluso, durante la pandemia de la Gripe porcina estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunización. Fue durante su gestión que el calendario de vacunación alcanzó las 19 vacunas gratuitas y obligatorias.

Luego, ya con Mauricio Macri en la Presidencia, la funcionaria, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, fue apartada de su cargo por el entonces ministro de salud Jorge Lemus. Al tiempo aseguró que fue despedida de la gestión de Macri "por motivos políticos".

En los últimos años, Vizzotti se desempeñó como presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y trabajó en la Fundación Huésped.

Tras el triunfo de Alberto Fernández, Vizzotti regresó al Ministerio de Salud como virtual número dos de González García, su primer jefe político, a quien deberá reemplazar.

El escándalo de las vacunas VIP

La discutida gestión de González García terminó con un escándalo.

El presidente Alberto Fernández le pidió el viernes por la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo con las vacunas que se aplicaron en la cartera sanitaria a personas que no estaban en la lista de prioridades.

Esto sucedió luego de que se conocieran que algunos dirigentes y el periodista Horacio Verbistky se vacunaron en el Ministerio de Salud. El pedido de renuncia se lo hizo llegar Fernández a González García a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La polémica por el "vacunatorio VIP" que había montado el ministro en su cartera molestó profundamente al Presidente, en momentos en que las dosis llegan al país a cuentagotas.

Si bien ya había rumores sobre supuestas vacunaciones por fuera del sistema establecido por el Gobierno, este viernes Verbistky confirmó que recibió la Sputnik V luego de hablar con González García, a quien catalogó como su "amigo".

Ese episodio cayó muy mal en la Casa Rosada, donde consideraron que se enturbia el plan de vacunación nacional.

Según trascendió, González García montó un vacunatorio con enfermeros del Hospital Posadas que se trasladaron a las del Ministerio para vacunar a funcionarios, legisladores, empleados públicos y otras personalidades.

También habrían recibido la vacuna por gentileza de Ginés González el sindicalista Hugo Moyano, su esposa, Liliana Zulet, y su hijo menor Jerónimo, de 20 años, quien vive con sus padres.

La salida de González García se da a poco de cumplir un año y dos meses de gestión y haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.

El ministro de Salud, que por el momento no tiene reemplazante, ya había estado en la mira del Gobierno por otras situaciones que generaron polémica, pero este viernes el episodio con la Sputnik V derivó en su pedido de renuncia.

Los detalles que dio Verbitsky

El relato de Verbitsky dejó al descubierto una red de privilegios en la vacunación.

El periodista Horacio Verbitsky encendió la mecha de un nuevo escándalo al relatar que se dio la vacuna Sputnik V sin turno en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, su "viejo amigo" Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky en su columna de El Destape radio.

El periodista indicó: "El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa, y el próximo 12 de marzo se aplicará la segunda dosis.

El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

"Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné", remarcó.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana.

En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.