La amargura de Dady Brieva al enterarse del despido de Ginés González García: "A comerla"

La noticia del alejamiento del ex ministro de Salud llegó cuando el cómico y conductor radial se encontraba al aire. Su reacción

Este viernes estalló el escándalo de las vacunas VIP, quizás el mayor golpe político que recibió el Gobierno de Alberto Fernández hasta el momento.

Tras conocerse que el periodista Horacio Verbitsky había sido vacunado contra el coronavirus gracias a ser "amigo" del ministro de Salud, Ginés González García, la situación derivó en la separación del funcionario de su cargo.

En el momento en que se hizo pública la decisión del Presidente de pedir la renuncia a González García, Dady Brieva estaba conduciendo su programa diario en la radio El Destape.

Después de que la columnista Carla Pelliza contara a Brieva lo que estaba ocurriendo, el cómico se lamentó con frustración. Con resignación, sintetizó su pesar: "¡A comerla!".

"Estoy totalmente sorprendido con lo que contás, sabía que había un run run pero no, digo...", dijo Dady con sorpresa.

"Todo lo que decís, que es todo verdadero, está todo bien, me sumo, soy orgánico, soy un soldado de este proyecto de El Destape, el día que no piense igual me iré", agregó.

Y subrayó: "Lo que me cuesta entender es que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que ha sido bandera de este Gobierno; si había un ministerio que había hecho todas las cosas bien era el de Ginés".

"Yo ni lo conozco, ustedes saben bien que yo no tengo el teléfono de nadie, yo no hablo con nadie, no conozco a nadie. Ahora, si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien y la imagen de Alberto Fernández estaba creciendo con esto de la vacunación, había sido a través de la tarea del Ministerio de Salud", destacó Brieva.

"Está todo bien, comparto y adhiero, pero que la consecuencia haya sido (la salida de Ginés)... Habiendo tantos ministros que por ahi no son una bandera que vos decís 'Qué bárbaro lo que está haciendo'. justamente este ministro...", indicó luego Brieva.

"Son buenas, decía mi papá... ¡A comerla! Pero sinceramente no me parece justo", evaluó.

"Tenemos un jugador menos y vamos a ver cómo seguimos", concluyó.

Escándalo de las vacunas: qué dijo Roberto Navarro

Roberto Navarro anunció que Horacio Verbitsky no hará más la columna en su programa de la radio luego de que el periodista de 79 años destapara el escándalo de la vacunación VIP.

Vacunas VIP: Roberto Navarro estalló contra Verbitsky.

El encargado de El Destape radio dio a conocer a través de la cuenta de Twitter la deción de echar al propio Verbitsky y justificó el motivo. "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio".

Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio https://t.co/hh4EkKQKLo — Roberto Navarro (@robdnavarro) February 19, 2021

Verbitsky relató este viernes que recibió la vacuna contra el coronavirus tras una gestión personal que llevó adelante con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Detalles de la vacunación de Verbitsky

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa

El periodista Horacio Verbitsky encendió la mecha de un nuevo escándalo este viernes al relatar que se dio la vacuna Sputnik V sin turno en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, su "viejo amigo" Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky en su columna de El Destape radio.

El periodista indicó: "El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa, y el próximo 12 de marzo se aplicará la segunda dosis.

El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

"Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné", remarcó.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana.

En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.