Escandalosa discusión entre Diego Brancatelli y Paulo Vilouta tuvo un final inesperado

La pelea se dio en un grupo de WhatsApp en el que ambos participaban junto a otros compañeros del programa Intratables. Qué fue lo que pasó

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli tuvo un duro cruce a través de WhatsApp con su compañero de trabajo Paulo Vilouta, quienes no pueden dejar de lado sus diferencias ideológicas ni en los mensajes que se envían a través de dicha aplicación. El resultado fue que ambos abandonaron la conversación.

Los dos, al igual que otros integrantes del programa Intratables, forman parte de un grupo bajo el nombre Panel Intratables. Todo estalló cuando Brancatelli envió un mensaje refiriéndose al escándalo por las vacunas VIP contra el coronavirus.

Brancatelli envió un mensaje sobre el escándalo por las vacunas VIP contra el coronavirus y allí comenzó todo.

"Cuando fue lo de los aportantes truchos no aparecían... ni mu. ¿Se imaginan si analizaban nombre por nombre? ¡Qué escándalo!", dijo.

Ante lo cual preguntó Débora Plager: "¿Qué proponés hacer entonces (con) el tema vacunas?"

"¡Chicos yo salgo de este chat! Si necesitan algo me escriben a mi número. Abrazos", lanzó de golpe Vilouta, tras lo cual salió del grupo.

Ante esta reacción, el periodista K se indignó: "Sólo se habla de lo que quieren y lo que quieren, si no se borran. Yo me los fumo todos los días diciendo barbaridades".

"Igual, lo último que te digo humildemente, cualquier hecho anterior de corrupción sea de quién sea, no se compara con la vida y la muerte, o sea vacunas", le dijo Plager.

"Hagan algo. Sumen a Paulo si el único que opina distinto soy yo. Armen el programa y el chat a su medida. Hagan 876. Sean felices. Sumen a Paulo", les pidió Brancatelli, y posteriormente también abandonó el chat.

No existen los vacunatorios VIP

"Esta vacuna comenzó a darse en diciembre cuando nadie la quería", dijo el periodista

Diego Brancatelli había asegurado el lunes en el programa de América que "no existen los vacunatorios VIP".

"Recordemos que esta vacuna, la que hoy denunciamos y estamos allanando no se qué, porque la verdad es que es una locura lo que están haciendo con los allanamientos. Es un delirio. Ese edificio tiene miles de oficinas, entran miles de personas por día. ¿Qué van a buscar? ¿Quién es inmoral? Van a gastar recursos de la Justicia para eso. Es una locura estar buscando una cara", afirmó.

"Esta vacuna comenzó a darse en diciembre cuando nadie la quería, cuando era para hamsters. En ese momento cuando nadie se la quería dar, Axel Kicillof y otros intendentes se la dieron para darle confianza al pueblo. Y hoy se está cuestionando a esos intendentes", continuó el periodista que fue interrumpido por Fabián Doman, que le dijo que "no mezcle gobernadores e intendentes con el ‘primo Tito’ que la tiene".

Luego intentó echarle la culpa a los medios de comunicación: "Más allá de lo entretenido que es el debate, a la gente le quedan los títulos televisivos. Que quedan buenísimos para el graph. ‘El vacuna-gate’ o ‘El vacunatorio VIP’, pero no es lo mismo. Que haya habido discrecionalidad al momento de vacunar, no quiere decir que existieron luces de colores con enfermeras tetonas vacunando".

Alberto, furioso por vacunas VIP: "Terminemos con la payasada"

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que lo que sucedió con la denominada "vacunación VIP" es "lo suficientemente grave" como para desplazar a un ministro de Salud, pero aclaró que no existe un "tipo penal" y llamó a los fiscales y jueces a dejar las "payasadas" e investigar "los negocios de (Mauricio) Macri".

"El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo, pero terminemos con la payasada: que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente", se quejó el mandatario.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en México con su par local, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado no pudo evitar referirse al escándalo y opacó la campaña de vacunación contra el COVID-19.

En un mensaje dirigido a la Justicia, por las causas abiertas por esta situación, Alberto Fernández subrayó: "Si quieren trabajar, pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, el terrible endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó a un submarino para que mueran 44 tripulantes".

El Presidente habló tras la partida forzada de Ginés González García del Ministerio de Salud.

Vacuna Sputnik V: "convocar a la confianza"

Asimismo, el Presidente sostuvo que se dio la vacuna porque "los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa" y fue su deber "convocar a la confianza ciudadana".

"Me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dieron la vacuna (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof", remarcó.

En ese sentido, también comentó que "se dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas" y consideró que "hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno".

"Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo", manifestó.

En tanto, ratificó que cuando tomó nota de lo que había sucedido con la administración de vacunas reaccionó y "perdió" a un ministro.

"El hecho es reprobable porque nadie puede avalar que alguien pueda adelantarse en la vacunación, pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan", aseguró el mandatario, en alusión a los funcionarios públicos que se inmunizaron.

Vacuna Sputnik V: Fernández dice que hubo una "campaña despiadada" en su contra.

"Si hay más responsables, se van a tener que ir"

Al respecto, señaló que "vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es razonable" y que "vacunar al ministro de Economía (Martín Guzmán) que tiene que viajar a los países del G7 para conseguir apoyos para la Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso".

"A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Les pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en que universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´", lanzó.

Y advirtió: "Si hay más responsables, se van a tener que ir los que se tienen que ir. Pero no voy a hacerme cargo del escarnio público que están proponiendo".

Finalmente, Alberto Fernández volvió a recordar al Gobierno de Macri y señaló que "cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie".

"Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer", concluyó.