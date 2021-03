Rating: ¿cuánto midió la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity 2?

Este domingo quedó muy claro que el espíritu competitivo está en cada uno de los participantes, y que están dispuesto a todo para seguir el competencia

Este domingo debutó la primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro y el jurado de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Sol Pérez, Andrea Rincón, Mariano Dalla Libera, Hernán el Loco Montenegro, Cae, Fernando Carlos, Alex Caniggia y Daniel Aráoz fueron quienes, por sus desempeños en esta primera semana, se llevaron el delantal negro.

Los famosos que continúan en carrera sin pasar por esta instancia fueron: Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Flavia Palmiero, Juanse, Candela Vetrano, Georgina Barbarossa, María O´Donnell y Fede Bal. El resto tuvo que competir con el objetivo de no quedar fuera del certamen.

La gala eliminatoria en la que los famosos tuvieron que hacer pastel de papa arrancó con un piso de 13,6 que le dejó el especial de Minuto para ganar con los jurados del certamen y comenzó a crecer hasta llegar a una marca máxima de 18 puntos con la salida de Mariano Dalla Libera.

Rating: la competencia de los chimentos

América estrenó luego del Show de los Escandalones un especial de Santo Sábado y Modo Selfie. Con las nuevas incorporaciones de Daniel Ambrosino, Marcela Baños y Sheila Gonzalez, el programa de espectáculos de América se enfrentó al instalado Implacables de Canal 9, con Susana Roccasalvo.

En un domingo de verano pero con mucho calor, no hubo mucho número para repartir. Este domingo se impuso cómodamente Susana Roccasalvo con un pico de 2,8 mientras que Rodrigo Lussich llegó a tocar los 1,3.

Canal que ganó el rating del domingo 28 de febrero

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 3,8 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 7,4

eltrece: 3,6

El Nueve: 1,2

América: 1

TV Publica: 0,6

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity: 9.7

TaxiChef: 9,7

Minuto para ganar especial: 8,7

Destacados del rating del domingo 28 de febrero

La 1° gala de eliminación de MasterChef Celebrity en su nueva temporada alcanzó un rating de 17,2 puntos y fue lo más visto del día. Sin embargo, fue la marca más baja del ciclo en su segunda temporada.

Luego de la gala de eliminación comenzó TaxiChef, donde Robertito Funes se subió al taxi para llevar a su casa al primer eliminado del certamen de cocina. El ciclo cosechó 9,7 puntos de rating.

Minuto para ganar tuvo un especial de MasterChef Celebrity con los jurados del certamen gastronómico. Midió 8,7 puntos de rating y fue el tercer programa más visto del día.

Implacables promedió 2,2 puntos y fue lo más visto del canal. Además fue la marca más alta de los últimos dos meses y dos semanas. Modo Selfie marcó 1,5 puntos y también fue lo más visto del canal. Por otro lado obtuvo la marca más alta de las últimas seis semanas.

MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa dejó fuera de juego a un compañero

Luego de una primera semana donde todos parecían amigos, MasterChef Celebrity comenzó a levantar temperatura. Este domingo, con la primera gala de eliminación, y uno menos para acceder al premio en efectivo, quedó muy claro que el espíritu competitivo está en cada uno de los participantes, y que están dispuesto a todo para seguir el competencia.

A priori la prueba no pareció tan complicada porque, luego de pasar por el mercado, la consigna fue lucirse con un pastel de papas. Sin embargo, la falta de algún que otro ingrediente, los nervios y las dudas sobre si caer o no en la simpleza durante la preparación, sumado a un pedido de último momento de sumar tres croquetas, llevó a los ocho sentenciados a vivir múltiples situaciones de angustia. Además, a esto se le agregó un balcón (donde se situaron los ocho "salvados" de la semana) que parece no haber ayudado demasiado.

La primera en quejarse fue Sol Pérez, que apuntó contra los comentarios críticos de Flavia Palmiero, Dani "La Chepi" y Georgina Barbarossa: "Escucho todo lo que está diciendo el balcón y me pone muy nerviosa, ‘cortá la papa’, ‘tapá la olla’. No voy a escuchar nada de lo que dicen arriba, voy a meter la papá así y si no se hace después veré".

El periodista Fernando Carlos, que había dicho que el balcón era "un enemigo", fue apoyado por Germán Martitegui, que se metió de lleno en la disputa: "Ya que le ponen tanta onda, el chico está haciendo buñuelos en lugar de croquetas y nadie le dice nada. Tanto cotorrerío acá arriba para no hacer nada...".

Pero el más perjudicado fue Mariano Dalla Libera, que escuchó y siguió los consejos de Barbarossa y, a la hora del veredicto, fue duramente criticado por su preparación, calificada de "impasable".

La actriz se sintió tan culpable que reconoció su responsabilidad: "Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía. Si vuelvo alguna vez al balcón no voy a abrir la boca nunca más". Pero no sirvió de mucho, por una suma de errores el deportista fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity. Y por declaraciones posteriores, no se fue nada contento.