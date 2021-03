¿Se va o no? Mario Pergolini habló acerca de los rumores sobre su posible renuncia de Boca

El vicepresidente del club Boca Juniors desmintió rumores acerca de su posible renuncia, que habían comenzado a circular a través de programas televisivos

Este martes el vicepresidente de Boca Juniors, Mario Pergolini, comenzó su programa de radio de una manera diferente. Usó unos minutos para desmentir los rumores sobre su posible renuncia que habían comenzado a circular el lunes por la noche y que habían sido difundidos por varios programas de televisión dedicados a los deportes.

Según había trascendido, esa supuesta renuncia había sido por varias diferencias con la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme, quien es vicepresidente segundo del club de la Ribera.

"A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí vi un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso, yo creo. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo", empezó Mario Pergolini en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario.

#Pergolini desmintió los rumores que circularon ayer sobre su "amenaza" de renuncia. pic.twitter.com/DHv3yvbvLP — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 2, 2021

"'Pergolini amenazó con renunciar'. No hay amenazas de eso, yo creo. '¡Miren que me voy!'. 'Bueno, andate...". Así comenzó Pergolini su descargo en su programa matutino de radio, en una clara ironía en relación a la noticia que había circulado. "Me llamaron de Newell's, porque me quieren de vicepresidente", continuó el conductor, con el tono humorístico que siempre lo ha caracterizado. Mientras Mario Pergolini hablaba, en la transmisión vía streaming se podía ver la imagen de Sebastián Vignolo mientras daba la supuesta noticia en el programa de ESPN que conduce.

El empresario y conductor de radio y televisión agregó que "después, esta mañana, veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son".

Mario Pergolini asumió en Boca junto a Jorge Ameal, quien preside el Club, en diciembre de 2019

Su renuncia y un despido

Además de la supuesta renuncia, habría trascendido un rumor acerca del despido de un exfurbolista por parte de Mario Pergolini. Se trata de Raúl Cascini, quien acompaña a Riquelme desde comienzos del 2020.

En el video que se transmite por streaming, se puede ver a Pergolini mientras le pregunta a parte de su equipo técnico "cómo tiene que estar" porque el día anterior se había enterado de muchas cosas de sí mismo, en relación a su renuncia y en tono irónico. Es entonces cuando le contestan que tiene que estar mal porque acaba de echar a Cascini y Pergolini responde: "cómo voy a echar a Cascini, me caga a trompadas", entre risas.

Mario Pergolini enojado pic.twitter.com/zq0WaPL84E — Agustin Lmds (@agustin_mndza) March 2, 2021

Cabe mencionar que una semana atrás el dirigente del club xeneixe había inaugurado el canal Boca TV, que se emite por streaming y por la señal TNT Sports en un bloque que va todos los días.

A su vez, es necesario recordar que Mario Pergolini asumió junto al presidente Jorge Ameal en el mes de diciembre de 2019. Esta fórmula venció a la presentada por el oficialismo del club, encabezada por Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en el espacio que lideraba el ex presidente Daniel Angelici.