El desconsolado llanto de un empresario ante el bloqueo de su fábrica: "Sáquenme esta lacra"

Uno de los dueños de Lácteos Mayol, de Gobernador Udaondo, enfrenta un acampe frente a su planta que ya lo obligó a tirar más de 5.000 litros de leche

Uno de los dueños de la fábrica lechera Lácteos Mayol, de la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo, rompió en llanto por el bloqueo a la planta que ya lo obligó a tirar más de 5.000 litros de leche por la imposibilidad de trabajar.

Dardo Mayol publicó un conmovedor video en el que pide ayuda para solucionar el conflicto

Lácteos Mayol es una empresa que desde la semana pasada sufre el bloqueo de sus instalaciones debido a una protesta del sindicato lechero, Atilra.

El conflicto es de encuadramiento, dado que el gremio acusa a la empresa de enrolar a sus 14 empleados en otros convenios para ahorrar cargas sociales y otros costos laborales.

Desde el lunes de la semana pasada, una treintena de gremialistas bloquean la entrada a la empresa. El jueves se dictó una conciliación obligatoria y el viernes los trabajadores pudieron ingresar a las instalaciones. Sin embargo, ese día el acampe en las puertas de la empresa continuaba.

En ese contexto, Dardo Mayol publicó un video para expresar toda su bronca por la situación y las pérdidas que están sufriendo, que llevaron a que integrantes de la familia consideraran cerrar el establecimiento.

"Hola soy Polaco Mayol, todos me conocen así. Soy socio de la empresa Lácteos Ernesto Mayol. No me puedo expresar bien pero tengo un dolor en el alma muy profundo", se disculpó en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Posteriormente, al hacer referencia a la presencia del grupo de sindicalistas que le impidieron y dificultaron operar su fábrica, dijo "no tengo miedo porque yo les dije, con 73 años que hagan con mi cuerpo lo que quieran, no era nada difícil para ellos, 30 patoteros, que me agarren en medio de la calle solo y cagarme a palo", señaló. "Ya me cagaron a palo demasiado con todo lo que está pasando, tengo el cuerpo dolido, pero no vencido", agregó.

Dueño de lacteos Mayol desesperado, indignado. pic.twitter.com/qmSa9imxAW — Javier Bergonzi (@javier_bergonzi) March 8, 2021

"Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo. Bendito pueblo argentino, ayúdenos. Defendamos el bendito trabajo" y luego, al borde del llanto, pidió "realmente espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo, sáquenme esta lacra, ayúdenme".

Según indicó el sitio local Monte24 Noticias, como resultado del bloqueo la empresa debió tirar más de 5.000 litros de leche que no se pudo utilizar a tiempo.

Por otro lado, consigna InfoCañuelas, el juez Martín Miguel Rizzo del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, concedió una restricción perimetral para Dardo Mayol y en contra del secretario General de la seccional Cañuelas de Atilra, Guillermo Arregui. Por 120 días el dirigente sindical no podrá acercarse a Mayol y su familia.

Lácteos Mayo sufre el bloqueo de sus instalaciones debido a una protesta del sindicato lechero, Atilra

No es la única protesta

La modalidad de protesta es similar a la que se dio días atrás en Parque Ader, Villa Adelina, pero con el sindicato de Camioneros como protagonista.

En ese momento, el presidente del parque industrial, Bernardo Fernández, presentó una denuncia ante la Justicia por usurpación y obstaculización. Según relató, un centenar de personas movilizadas por Camioneros se instaló el jueves pasado en el portón de entrada y no permite la circulación de ningún vehículo.

El empresario denunció agresiones verbales a los trabajadores y directivos del parque, un intento fallido de ingresar por la fuerza al predio -no pudieron romper el portón-, rotura de vidrios, quema de maderas y amenazas de todo tipo.

"Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada, nos sacan millones en impuestos. ¿Para qué? ¿Para que nos prohíban trabajar? Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta trabajar, y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido", dijo entre lágrimas Bernardo Fernández