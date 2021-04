Documento digital: para qué sirve y cómo obtenerlo paso a paso

Podés llevar el documento digital en tu celular y utilizarlo para acreditar tu identidad en casi todos los trámites diarios. Cómo obtenerlo y cuánto sale

Desde fines de 2019 en la Argentina los residentes y ciudadanos pueden solicitar el documento digital, una versión para el celular del Documento Nacional de Identidad o DNI.

El documento digital es una herramienta fundamental en los tiempos que corren, donde nunca salimos de casa sin nuestro teléfono celular, pero más de una vez olvidamos nuestra billetera o tarjetero con el DNI incluido.

El documento digital es complementario del DNI tradicional físico y no lo reemplaza para todos sus usos pero si en los más importantes.

En la siguiente nota te contamos para qué te sirve sacar el documento digital y cómo tenés que hacer para obtenerlo.

¿Quiénes pueden pedir el documento digital?

Pueden acceder al documento digital para llevar en el celular los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia vigente, mayores de 14 años que tramiten un nuevo ejemplar de DNI.

Como el trámite para obtener esta credencial digital es siempre presencial, no podés hacerlo simplemente por Internet. Pero si es posible tramitarlo en el exterior desde cualquier consulado argentino.

Vale la pena recordar que recientemente el gobierno de Alberto Fernández actualizó el formato del nuevo DNI vigente en la Argentina e incorporó un importante cambio sumando la plataforma bicontinental al mapa del territorio nacional que se encuentra impreso en el frente y dorso. Al tramitar un nuevo ejemplar de esta renovada versión del documento de identidad tradicional, podrás también sin cargo obtener el documento digital para usarlo en tu celular desde la aplicación Mi Argentina.

Cuánto sale sacar el documento digital

El trámite para obtener el documento digital es gratuito para quienes cumplen con los requisitos antes mencionados.

Vas a abonar solo los 300 pesos argentinos que es el costo del DNI tarjeta. Esta versión del documento digital para el celular no tiene un valor adicional.

Qué necesitás para tener el documento digital

Estos son los requisitos para tener tu documento digital en tu celular

Lo primero que tenés que saber es que, como es una identificación personal, ese documento digital solo puede estar instalado en un dispositivo y no en más de uno. Te conviene elegir entonces el teléfono celular que usas todos los días.

Antes de sacar el documento digital vas a tener que tener instalada y funcionando en ese móvil la aplicación del gobierno nacional, Mi Argentina.

Podés descargar dicha aplicación desde la Play Store de Google o la App Store de Apple, de acuerdo al teléfono que utilices.

Instalala y seguí los pasos que te pide la propia aplicación para validar tu identidad.

Una vez completado este paso y con la aplicación Mi Argentina en tu teléfono y tu identidad validada en la misma, asegúrate de que el dispositivo tiene sistema operativo Android a partir del 5.0.21, o iOS 11.0 o posterior.

Además, tenés que tener una casilla de correo electrónico que funcione.

Con todo eso resuelto, para sacar el documento digital seguí los siguientes pasos:

Sacá un turno y acercate en la fecha y horario elegidas a un Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado si residís en el exterior.

y acercate en la fecha y horario elegidas a un Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado si residís en el exterior. Ingresá una dirección de correo electrónico en donde recibirás el código de activación. Es muy importante que te asegures que esté bien escrito.

Te llegará un email de Mi Argentina para activar y validar la cuenta, y después otro email que contiene el código para habilitar el DNI en tu celular.

El correo electrónico para activar el documento digital en tu celular contiene el código de activación que inicia el proceso de descarga del DNI en tu aplicación de Mi Argentina. Recordá que este código tendrá una vigencia de 72 hs.

Seleccioná el código desde tu celular, y serás redirigido a la aplicación Mi Argentina. Dentro de la sección Mis trámites deberás primero leer y aceptar los Términos y Condiciones.

Ingresá en la sección Mi Billetera y seleccioná el botón DNI en tu celular. Tendrás que crear una clave numérica a través de tres preguntas de seguridad para su recuperación en caso de olvido. Esta clave la vas a utilizar para ingresar al documento digital cada vez que lo necesites.

Una vez generada la clave comenzará la descarga del documento digital en la aplicación Mi Argentina. Tené en cuenta que esta operación puede demorar unos minutos.

Para qué trámites sirve el documento digital

El documento digital debería servirte para acreditar tu identidad en trámites diarios como las compras con tarjeta

Para la mayoría de los trámites diarios para los que usás tu DNI de tarjeta debe servirte la sola exhibición desde el celular de tu documento digital.

A través del Decreto 744/2019 publicado en el Boletín Oficial, específicamente su artículo 3 expresa que "la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes será considerada a todos los efectos Documento Nacional de Identidad, teniendo pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados en los términos de la ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional N° 17.671."

La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes será considerada a todos los efectos Documento Nacional de Identidad, teniendo pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados.

Por ejemplo, deberías poder acreditar tu identidad con el documento digital desde tu teléfono cuando pagás una compra con tarjeta de crédito o débito.

También deberían aceptarte esta identificación como válida en la mayoría de los trámites bancarios de baja complejidad.

Vale la pena aclarar que no necesitás conectarte a Internet para mostrar a alguien tu documento digital. Una vez descargado el DNI virtual a la aplicación Mi Argentina, debería estar disponible incluso fuera de línea.

¿Para qué no sirve el documento digital?

El documento digital para el celular no reemplaza completamente al DNI de tarjeta tradicional.

En algunas de sus funciones, es imprescindible presentar el DNI tarjeta. Son las siguientes:

votar

viajar fuera del país

¿Por qué no se puede votar con el documento digital? Porque que esté autorizada la credencial virtual para el sufragio es competencia de la Cámara Nacional Electoral expedirse y reglamentar dicho uso y todavía no fue previsto por la legislación electoral.

Tener el documento digital, de todas maneras, es opcional y no reemplaza, sino que complementa, al DNI tarjeta vigente. Son dos formas de portar tu identidad, vos elegís cuál presentar en tus trámites cotidianos.

No es posible tramitar solo el documento digital y no el de tarjeta ya que uno no reemplaza al otro. El DNI en tu celular se genera solamente si se hace un trámite de DNI tarjeta, y es la versión virtual del mismo.

Por eso, para tener el documento digital tendrás que tramitar siempre un DNI de tarjeta nuevo que es el obligatorio.

Cómo se usa el documento digital en el celular

Cómo podés usar el documento digital desde tu celular

El documento digital no es una imagen estática que tendrás en tu celular –como si le sacaras una foto al DNI de tarjeta- , sino una representación tridimensional del DNI visualizable en 360 grados.

Además, el horario de actualización del documento digital se modifica en cada requerimiento y genera una copia segura en los servidores del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo cual permite validar cada solicitud de forma única.

Por eso, cada vez que necesites acreditar tu identidad con el documento digital podés mostrarlo desde la aplicación para móviles del gobierno nacional, Mi Argentina, de la siguiente forma:

Ingresá a la aplicación Mi Argentina desde cero en el momento en que quieras visualizar o mostrar la credencial.

Entrá en la sección Mi billetera,

Seleccioná el DNI Digital

Introducí el PIN de seis dígitos que protege a la credencial virtual

Al momento de exhibir el documento digital debés realizar una nueva actualización de la credencial virtual, que se visualizará con fecha y hora exactas como "Última actualización".

Para esto, presioná el ícono del reloj en el extremo superior derecho de la credencial. Esta actualización debe coincidir con la hora actual y permite asegurarnos que nos encontramos ante el último ejemplar vigente.

Por todo esto, recordá que el documento digital es un elemento de identificación personal y no se puede instalar en dos dispositivos. El código de activación es único, si es usado en un teléfono de otra persona se invalida automáticamente y hay que tramitar uno nuevo

Vale la pena destacar que desde la aplicación Mi Argentina también podés acceder a las versiones digitales de la licencia de Conducir y de las cédulas verde y azul.

Medidas de seguridad del documento digital

Como mencionamos, el documento digital tienen características técnicas que hacen que sea seguro llevarlo en tu celular y puedas acreditar con él tu identidad. Son las siguientes:

No es una imagen estática, sino una representación 3D visualizable en 360 grados del documento digital que se puede girar de forma táctil.

visualizable en 360 grados del documento digital que se puede girar de forma táctil. Tiene una Fotografía ICAO compatible con sistemas de reconocimiento facial, almacenada en un área segura del dispositivo móvil.

compatible con sistemas de reconocimiento facial, almacenada en un área segura del dispositivo móvil. Datos encriptados durante los procesos de verificación y transporte.

durante los procesos de verificación y transporte. Datos firmados digitalmente con la infraestructura de PKI de documentos de viajes.

con la infraestructura de PKI de documentos de viajes. Protocolo de Comunicación PDF417.

Mecanismo de actualización para asegurar que coincida fecha y hora exacta con el momento de uso con back up en RENAPER.

para asegurar que coincida fecha y hora exacta con el momento de uso con back up en RENAPER. La aplicación tiene la característica de Obfuscation Support (ofuscación de código fuente anti hackeo).

(ofuscación de código fuente anti hackeo). Posee criptografía asimétrica con curvas elípticas.

con curvas elípticas. Ofrece protocolo de comunicación BLE (bluetooth low energy).

(bluetooth low energy). Permite visualizar los datos en formato credencial virtual o lista desplegada.

Código de lectura mecánico.

Qué hago si cambio el celular o me lo roban

Qué tenés que hacer con el documento digital si cambiás de celular o te lo roban

No por nada implementamos muchas y variadas medidas de seguridad para proteger nuestro teléfono celular. Desde una carcasa contra los golpes hasta un código o PIN para que nadie más pueda acceder a nuestro contenido si nos roban nuestro teléfono.

Así y todo, los robos o extravíos del teléfono celular ocurren. Por eso es importante qué sucede con la información que tenemos en nuestro documento digital y en la aplicación Mi Argentina directamente en el móvil.

En la página web del gobierno nacional sobre el documento digital, se sugiere para casos de robo del equipo bloquearlo y también la línea telefónica, llamando al *910. Esto evita que alguien más lo use.

También es conveniente contactarse con el servicio de WhatsApp del DNI para el celular (+5491164369986) para revocar la credencial o bien acercarse a cualquier Centro de Documentación de RENAPER, móviles de DNI, CGP o Registro Civil, consulado (en caso de estar en el exterior) para dar de baja el documento digital y tramitar uno nuevo.

Adicionalmente, desde la web de la aplicación Mi Argentina se puede cerrar la sesión de forma remota y desvincular el dispositivo robado o perdido.

En el caso de cambiar de teléfono celular, no hay que olvidar que solo podés abrir el documento digital desde un dispositivo que queda vinculado al mismo.

Por eso, si se va a cambiar el equipo, hay que contactarse por WhatsApp al centro de ayuda para revocar la credencial y también borrar la aplicación Mi Argentina en el móvil que se dejará de usar.

También podés completar ese paso desde cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, CGP, Registro Civil o consulados, en caso de residir en el exterior.

Una vez desvinculado el documento digital del viejo dispositivo, es posible instalar la aplicación Mi Argentina en el nuevo teléfono móvil, acreditar nuevamente la identidad y descargar el documento digital nuevamente, si volvés a hacer un ejemplar del DNI de tarjeta.

Dónde podés consultar sobre el documento digital

Si querés comunicarte para saber cómo funciona el servicio o tenés alguna duda sobre la validez de un documento digital, podés comunicarte por teléfono con las autoridades de RENAPER al número 0800-999-9364.

También tenés la opción de enviar un correo electrónico a la dirección [email protected] , o utilizar la consulta en línea que facilita la propia página web de esa entidad.

Finalmente, también tenés un servicio de consultas vía Whatsapp. Para utilizarlo, podés escribiri a los siguientes números: (+5411) 5059 9932 y (+5411) 6436 9981