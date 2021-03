Llega una nueva edición de Electro Fest: habrá descuentos de hasta 35% y cuotas sin interés

Este lunes llega otra edición de Electro Fest, un evento donde se pueden comprar artículos de tecnología y electrodomésticos con descuentos muy importantes

Este lunes llega una nueva edición de Electro Fest, el evento en el que se pueden comprar productos tecnológicos y electrodomésticos con descuentos importantes. Las rebajas que se podrán encontrar llegan hasta el 35% e incluso se podrán pagar los artículos que se adquieran en 18 cuotas sin interés.

Organizada por las principales cadenas de retail de la Argentina, esta será la quinta edición del evento que se extenderá hasta el miércoles. Es importante tener en cuenta que a los descuentos se podrá acceder tanto de forma presencial, como online o telefónica.

Las ofertas que se podrán encontrar

En esta edición de Electro Fest se podrán hallar ofertas en categorías como LED TV, telefonía celular, aires acondicionados, computadoras y electrodomésticos, entre otros, de acuerdo a la información que han adelantado.

Cabe mencionar que Electro Fest es una idea que nació como un esfuerzo colectivo de las principales cadenas de venta de electrodomésticos del país en 2019. En esta edición las empresas que participarán serán las siguientes: Cetrogar, Frávega, Garbarino, Musimundo, Megatone, Naldo, Compumundo, Hendel y Pardo.

A los descuentos de Electro Fest se podrá acceder tanto en forma presencial como online y por vía telefónica

Todo lo que tenés que saber antes de comprar en Electro Fest

El sector de electrodomésticos, que cayó 13% en 2020, augura un mejor escenario para el año en marcha y es, en este marco, que la próxima semana se realizará la quinta edición del Electrofest que promete descuentos de hasta el 35 por ciento y entre 12 y 18 cuotas.

Pese a la caída que registró el sector en el año de la pandemia, esa contracción no fue tan abrupta como la de 2019, que llegó hasta el 24%. Las restricciones sanitarias de 2020 hicieron que las personas invirtieran en el hogar todo lo que no gastaban en nafta, en ropa, en entretenimiento, en gastronomía. Y que se equiparan a nivel tecnológico no sólo para el trabajo remoto y para las clases virtuales sino también para cocinar más o hacer de la casa también un espacio para el deporte y el desenchufe.

Parte de este escenario se replicará en 2021. Las expectativas es que, una vez que comiencen a bajar las temperaturas, la Argentina empiece a soportar la segunda ola del covid, en una foto similar a la que hoy devuelve Europa aún cuando allí los planes de vacunación están más avanzados.

En esta edición del Electrofest se podrá comprar tanto en los locales físicos como a través de internet

Y en un año electoral las percepciones de los consumidores están todavía más finas. Es lo que explica que en los primeros meses de este año el sector de electrodomésticos continúe con demanda, en una especie de "veranito" que revela que los consumidores advierten que este es el momento de comprar porque, más adelante, o estará más caro o será más difícil de conseguir cierto tipo de artículos.

"La gente se anticipa cuando percibe que va a darse un escenario más complicado. El mercado de electrodomésticos cayó 13% en 2020 pero esa contracción puede ser relativa porque si se observa que el turismo se redujo un 70%, que los restaurantes sufrieron bajas del 50%, lo que sucedió con los artículos del hogar y la electrónica de consumo no fue tan malo. Menos cuando el PBI cayó 12%, más que en la crisis de 2021. La explicación de que esa retracción no haya sido más profunda se debió a que hubo cierto empuje de la demanda que compensó", dijo a iProfesional, Eduardo Echevarría, project manager de MDA (línea blanca) de la consultora Gfk.

Ahora o, tal vez, nunca

La mayor o menos disponibilidad de ciertos electrodomésticos o artículos del hogar dependió, depende y dependerá del surtido de que dispongan algunas marcas, de la producción y, cuando se trata de importados, de la posibilidad de efectuar esas operaciones. Los productos importados son más caros y, por momentos, cuesta más ingresarlos al país.

A favor de este sector, y lo que explica también la puesta en marcha de la nueva edición de Electrofest, es que la compra on line también resultó en un boom para la compra de estos productos. Y que toda estrategia de venta se desarrolla por el canal físico y el virtual de manera complementaria.

"El boom de la compra on line también impactó en la categoría de electro. Cada año hay más gente buscando ofertas y precios de estos productos, y cada vez toman más relevancia estas acciones, sea para rotar stock o para impulsar ventas. Las fechas especiales son cada vez más intensas porque hay cada vez más público dando vueltas. Y se vende más y más rápido", describió Echevarría.

El especialista de Gfk sostuvo que cuando los consumidores pegan un salto tan grande en su cambio de hábitos y se atreven a comprar alimentos por internet, inclusive la carne feteada para hacer milanesas, ya es posible comprar adquirir cualquier otra cosa por esta vía.

Por eso consideró que "el mercado va a mostrarse positivo y va a crecer porque el canal on line es más grande. Luego, habrá que ver por producto o por marca quiénes van a poder abastecer o producir o recibir componentes para hacerlo". También habrá que ver cómo se comportará la gente.