Oscar 2021: cuánto mejora el salario de un actor o actriz que gana el codiciado premio de la Academia

En abril se entregarán los premios más esperados y prestigiosos del universo cinematográfico y quienes ganen se llevarán mucho más que una estatuilla

El día 26 de abril los cinéfilos tienen cita obligada con la transmisión de los Premios Oscar. La edición 2021 tiene algunas peculiaridades, como que la mayoría de las películas nominadas se estrenaron primero en plataformas de contenido on demand, algo que no solía pasar anteriormente.

Inmediatamente después de que se conocen los ganadores y ganadoras de todas las categorías, sus nombres saltan a la fama. En algunos casos ya son actores, actrices, directoras y directores conocidos, pero en otros el premio Oscar llega como un disparador, ya que el galardón otorga visibilidad y aceptación por parte de la comunidad cinematográfica.

Además, el galardón tiene otro efecto directo en los ganadores: una mejora en el salario. Los expertos señalan que un Oscar realmente cambia la vida de quienes lo ganan, sean del rubro que sean. A tal punto es así, que los acreedores del premio suelen anunciarlo por años. Es muy común escuchar que en una película participa "el ganador del Oscar en el año...".

Mank es una de las películas nominadas a los Oscar 2021

Si bien no se obtiene un premio en efectivo por un Oscar, los ganadores obtienen una cantidad de obsequios que no está nada mal. En recientes ediciones, por ejemplo, contenía más de u$s220.000 en obsequios, incluido un viaje VIP de 10 días a Israel -por un valor de u$s 55.000- y u$s300 en M&M personalizados. También, hubo ediciones donde los ganadores se llevaron un premio extra de 12 noches de vacaciones en Tanzania.

Claro que la ganancia financiera que no está contenida en ese premio llega más tarde, cuando los actores que ganan los Oscar posteriormente cosechan incrementos salariales muy elevados.

Uno de los ejemplos más claros es el de Halle Berry, quien en su período posterior a haber ganado el Oscar, de acuerdo a un artículo de Los Angeles Times, ganó u$s14 millones por el papel de Catwoman que hizo en 2004.

Jennifer Lawrence duplicó su salario después de ganar el premio a la mejor actriz en 2013 por "Silver Linings Playbook".

Hilary Swank es una de las tres únicas actrices que ha ganado el premio a la mejor actriz en las dos ocasiones en que fue nominada. La primera vez que ganó por "Boys Don't Cry" en 2000, Swank posteriormente reveló que le habían pagado apenas u$s3.000 por actuar en esa película. Su valor como actriz luego se disparó a más de u$s 1 millón.

Hillary Swank ganó dos veces el premio Oscar

Los nominados a los Oscar 2021 en las principales categorías

Categoría: Mejor película

El padre

Anthony Hopkins y Olivia Colman protagonizan esta historia de un padre con demencia y su hija. Dirigida por Florian Zeller, el filme consiguió seis nominaciones a los Oscar 2021.

Judas y el mesías negro

Otra de las grandes apuestas de los Oscar 2021 es Judas y el mesías negro. Con seis nominaciones, el filme de Shaka King ya le dio un Globo de Oro a Daniel Kaluuya por su interpretación en ella. La historia podría repetirse en los premios de la Academia de Cine de Hollywood.

Mank

David Fincher dirige Mank, la historia de Herman J. Mankiewicz, un guionista que peleó con Orson Welles para que el director le concediera un crédito como autor del libreto de Ciudadano Kane. Gary Oldman da vida al protagonista.

Con diez nominaciones a los Oscar 2021, el filme de Fincher se convirtió en el título que entró en más categorías. En los Globos de Oro también contó con varias, pero se fue sin nada. ¿Ocurrirá lo mismo en los premios de la Academia de Cine de Hollywood o esta vez tendrá más suerte?

Minari. Historia de mi familia

Otra de las películas que terminó entre las nominadas es Minari. Historia de mi familia. Tampoco debería suponer ninguna sorpresa, ya que es otra de las favoritas de la temporada de premios. Cuenta cinco nominaciones a los Oscar 2021.

Dirigida por Lee Isaac Chung y con Steven Yeun como protagonista, el filme sigue a una familia coreana que se traslada a vivir a Arkansas para comenzar una nueva vida.

Nomadland

Seguramente esta nominación no sorprendió a nadie. El recorrido de Nomadland por diferentes festivales y los premios conseguidos hasta ahora ya apuntaban a que el filme de Chloe Zhao estaría entre las candidatas. En total, cuenta con seis nominaciones.

Protagonizada por Frances McDormand y basada en la novela País Nómada: Supervivientes del S. XII, la historia sigue a Fern, una mujer que decide trasladar su casa a una caravana y vivir como una nómada.

Una joven prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

La película de Aaron Sorkin, dirigida y escrita por él, también está entre las candidatas a los Oscar 2021 con seis nominaciones. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Joseph Gordon-Levitt, el filme sigue la historia real de 7 personas que fueron llevadas a juicio por cargos relacionados con la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Categoría: Mejor director

Thomas Vinterberg - Otra ronda

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari. Historia de mi familia

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Una joven prometedora

Emerald Fennell es una de las nominadas al Oscar como mejor directora

Categoría: Mejor actor

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - La madre del blues

Anthony Hopkins - El padre

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari. Historia de mi familia

Gary Oldman está nominado a la categoría mejor actor por su papel en Mank

Categoría: Mejor actriz