"Te voy a cagar a trompadas": Coco Sily amenazó a Fernando Iglesias

El conductor de Radio 10 estalló contra el diputado del PRO luego de que éste se refiriera en duros términos a Estela de Carlotto

El actor Coco Sily estalló contra Fernando Iglesias, diputado del PRO, luego de que éste cruzó a la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto por afirmar que al expresidente Mauricio Macri "hay que meterlo preso",.

Silly advirtió que si se lo encuentra a Iglesias lo va a "cagar a trompadas". El político recogió el guante y llamó patotero al conductor de Radio 10. La situación hizo que los nombres de ambos se convirtieran en tendencia en las redes sociales.

A través de su programa Fuerte al Medio, de Radio 10, Sily despotricó contra Iglesias y lo amenazó al aire por haber cruzado a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien sugirió que al expresidente de la Nación hay que meterlo preso.

"Cuando leí que un pelotudo como Fernando Iglesias le dijo '¿Estela en qué te convertiste?', me causó un escozor. Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda", comenzó diciendo Sily en su programa.

Tras contar que previamente habían estado hablando de cómo debe abordarse ciertos temas, cómo dirigirse hacia una mujer, el humorista indicó: "Pero también uno es quien es y yo no puedo estar transformándome a los 56 años. Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida. Yo cambié mucho, pero hay cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar".

"Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que puede decirle a Fernando Iglesias 'Mirá para todos lados cuando salgas de donde salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas'. Y hablá con el abogado que vos quieras. Te lo voy a decir en potencial: 'En alguna de esas, capas que te cago a piñas, podría a llegar a pasar, Fer'", le advirtió Coso Sily a Fernando Iglesias.

Lejos de bajar al guardia, el actor arremetió: "Pedile al destino que no te cruce, porque hay cosas que tienen que ver con mi esencia. Yo no puedo soportar que a Estela de Carlotto, este maleducado... Y después chilla porque un diputado lo hace trastabillar, esa fue la palabra que usó, en un pasillo. ¡Pedazo de salame!", señaló recordando la denuncia que presentó días atrás el polémico diputado del PRO.

En otro tramo del descargo, Sily llamó "imbécil" a Iglesias y aseguró que "tiene que explicar tantas cosas", que "no representa a nadie", y que existe porque "tiene el aliento de Mauricio Macri y de Lilita Carrió".

"Es una exhalación de ellos dos. Su existencia tiene que ver con ser el carroñero de la miseria de los otros porque no tiene representatividad de la gente. Porque no hay gente que lo va votar a él, a Macri sí y a Lilita también, pero él (Fernando) es como un pedito de ellos dos. Asique que ese ordinario tan solo la nombre a Estela de Carlotto, ya está en un problema conmigo", sentenció furioso Coso Sily contra el legislador de Juntos por el Cambio.

Fernando Iglesias le respondió a Sily

El diputado del PRO tomó el guante, y le respondió a Coco Sily a través de la red. "¡Acá está! @cocosily me va a 'cagar a trompadas' si me cruza por la calle. Es fácil encontrarme, Coco. Sabés dónde trabajo. Y también va a ser fácil cagarme a trompadas porque me pondré las manos en la espalda antes de darte la oportunidad de decir que soy un patotero como vos", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter.

El 27 de marzo, en medio del debate por los cambios en el impuesto a las Ganancias, los diputados del oficialismo y oposición protagonizaron varios cruces. En un momento, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, apuntó contra Estela de Carlotto, por afirmar que al expresidente Mauricio Macri "hay que meterlo preso lo antes posible".

"¿En qué te convertiste, Estela?", lanzó el legislador de Juntos por el Cambio en el recinto. "Las declaraciones de Estela de Carlotto pidiendo que Macri fuera preso ahora, de manera inmediata, es un escándalo difícil de superar", continuó.

"No importa si se refiere a Macri: una representante de derechos humanos no pide que haya Justicia, que haya un tribunal. Pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿Les suena esto: que gente vaya presa sin juicio y sin condena? Estas declaraciones son una vergüenza", expresó Fernando Iglesias.