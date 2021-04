Denuncian otro vacunatorio VIP para funcionarios y militantes: ¿dónde estaba ubicado esta vez?

Idelmar Seillant, el ex titular del gremio y desplazado de su cargo por la gestión de Axel Kicillof tras denunciar hechos de corrupción, irá a tribunales

Explotó el escándalo en el IOMA. Dentro de la principal obra social bonaerense habría funcionado un vacunatorio VIP en el que se inmunizaron de manera irregular 39 altos funcionarios de la entidad incluido su presidente, Homero Giles (39 años), entre otros dirigentes, sindicalistas y presuntos militantes del kirchnerismo en la Provincia.

Según detalla el diario Clarín, la información surge de una denuncia que presentará en la Justicia en las próximas horas Idelmar Seillant, el ex titular del gremio del IOMA y quien fue desplazado de su cargo por la gestión de Axel Kicillof tras denunciar hechos de corrupción en el instituto.

La denuncia

En la denuncia (que fue adelantada por el programa La Cornisa) se habla de un esquema de "vacunación de privilegio" y piden que se investiguen los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e incompatibilidades con el ejercicio de la función pública". Además, aseguran que muchos de los inmunizados eran "militantes de La Cámpora, un grupo de funcionarios políticamente vinculados a esa definición partidaria".

El presunto circuito de inmunizaciones de privilegios tuvo como base principal al Hospital Gabriela Carriquiriborde que depende del IOMA y está ubicado en Lomas de Zamora.

Allí, además de Giles (se inmunizó el 31 de enero pasado con la primera dosis), se habrían vacunado otras 11 personas del total de 39 denunciadas.

Entre otros, figuran el jefe de Gabinete de Giles, Mariano Cardelli (46 años); el vicepresidente del IOMA, Daniel Verna (36 años); el director general de administración, Gustavo Martínez (48 años); el director de relaciones jurídica, Mauro José Pagliuca; la vocal representante de los docentes, Paula Karina Espiño (48 años); la abogada y directora general Olga Carnevale (47 años); el director de recursos humanos, Oscar Rivarola (49 años) e incluso el director de sistemas, Juan José Rivademar (51 años).

Idelmar Seillant, el ex titular del gremio del IOMA, presentará una denuncia en la Justicia en las próximas horas

¿Otros vacunatorios "VIP"?

A través de la denuncia de la diputada nacional del PRO, Graciela Ocaña, se puso en escena a un posible nuevo caso de Vacunatorio VIP, ahora en El Calafate, Santa Cruz, donde gobierna el kirchnerismo.

La legisladora afirmó que "los robavacunas le hacen un daño enorme a toda la sociedad" y acusó al Gobierno de mandar a la provincia 60 dosis de la vacuna Sputnik V por fuera de protocolo en un avión comercial de Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo a la denuncia presentada por Graciela Ocaña, que recayó en la fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Taiano, el vuelo en el que se produjo la maniobra partió el 23 de enero a las 8.40 desde Ezeiza.

Según los datos aportados, en el vuelo habría viajado el jefe de la central de monitoreo del Hospital Posadas, por lo que la fiscalía analiza si incluir el expediente en la causa por el presunto "vacunatorio VIP" que organizó el Ministerio de Salud a cargo -por entonces- de Ginés González García con personal de ese establecimiento médico.

De acuerdo a la denuncia, casi sobre la hora del despegue del avión, una autoridad de la aerolínea de bandera se comunicó con agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para solicitar que permitieran el ingreso del funcionario del Posadas, pedido que fue concedido y que provocó una demora del vuelo.

El funcionario ingresó con una refrigeradora que pasó por un escáner destinado al control de la tripulación, y se detectó que contenía dosis de la vacuna rusa.

"De confirmarse estos hechos, es evidente que la sustracción de las 60 dosis tuvo por objetivo proveer a algún vacunatorio VIP, constituyendo una nueva modalidad de la apropiación indebida de medicinas que debe suministrarse a las poblaciones de riesgo, para beneficio de amigos del poder o directamente integrantes del gobierno", señaló la denuncia de Ocaña.

La referente de Confianza Pública y Juntos por el Cambio le solicitó a Taiano que se verifiquen los registros de las cámaras de seguridad de los aeropuertos internacionales de Ezeiza y El Calafate, y que le tome declaración a Bahut y al comandante del vuelo que recibió la conservadora. Por el momento se desconoce cuál fue el destino de las dosis una vez que el avión llegó a El Calafate.

¿Vacunatorio VIP en El Calafate?: qué dice la denuncia de Ocaña

En declaraciones televisivas a LN+, Ocaña dijo que quiere saber "quiénes fueron los beneficiarios" de las 60 dosis, que originalmente tenían como destino al Hospital Posadas de El Palomar, en Morón.

"Pensamos que como se montó un vacunatorio VIP en el Posadas, en El Calafate hay otro hospital nacional que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Era muy escandaloso en una ciudad muy pequeña montar un vacunatorio VIP en un hospital. Por lo cual esas vacunas fueron desviadas. Una persona me pidió contactarme y me contó todos los actos, me pasó todos los datos", contó.

"Es inentendible por qué se hizo esta manipulación por fuera del envío", expresó, y agregó: "Estos robavacunas le hacen un daño enorme a toda la sociedad". En esa línea, Ocaña comentó: "Es un delito, no una avivada de algunos que se saltaron de la fila, como dice el Presidente. Son amigos del poder".

Por otra parte, reclamó que la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, se presente ante el Congreso nacional para dar explicaciones por el escándalo de las vacunaciones VIP, que ya se cobró la salida de González García: "Lamentablemente el Frente de Todos se niega a dar información y a investigar el tema". Y concluyó: "Huele feo, el gobierno debiera dar a conocer todo el listado de vacunados como lo estamos pidiendo desde la oposición".