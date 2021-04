Gerardo Rozín, alarmado por su salud: "Me tengo que ocupar seriamente"

El conductor no estuvo al frente de su programa el domingo pasado lo que generó muchos rumores respecto a su estado de salud, por eso salió a aclarar todo

El domingo pasado, el conductor Gerardo Rozín no pudo conducir su programa La Peña de Morfi (Telefe). Ese día, Jésica Cirio fue la encargada de anunciar a los televidentes que el periodista había sufrido una arritmia cardíaca y que por consejo médico, no estaría al frente del programa.

Frente a todos los rumores que comenzaron a surgir en torno a su estado de salud, el mismo Rozín se encargó de grabar un mensaje para llevar tranquilidad a todos y contó que estos días estará dedicado a hacerse estudios para ver cuál es su problema, además de anunciar que no estará el próximo domingo al frente del programa.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram. "Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves por la tarde. Acabo de leer algo incorrecto. Entonces, rápidamente y despeinado salgo a contar que, en efecto, no hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando", dijo Rozín.

Síntomas que le preocupan

"No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer. Pero lo cierto es que tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y como tengo, por suerte, todo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo voy a dedicar estos días a estudiar el asunto para ver qué tengo y a curarme rápido", advirtió el periodista.

"Agradezco porque el o la que se asustó ya mandó buena onda. Me siento querido, los quiero a todos. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto. Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor. Porque bueno... tengo hijas, hijos y tengo que andar explicando que estoy acá y que no estoy internado, por ejemplo", argumentó.

"Sin enojos, ocupado, concentrado y contento... y atento a La Peña, que de hecho todavía no sé si no voy el domingo. Gracias a todos por los mimos, que aunque surgieron de una manera curiosa, son siempre muy bienvenidos. Chau", concluyó.

La publicación de Rozín a través de su cuenta de Instagram tuvo muchas adhesiones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Como por ejemplo Soledad, Jairo y Ricardo Montaner, Zaira Nara y su compañera Jesica Cirio: "Vamos, Gerar, te queremos", dijo.

Jesica Sirio acompaña al conductor en el programa La Peña de Morfi

Quién reemplazó a Rozín en el último programa

En su programa de gastronomía y música, el conductor fue reemplazado el pasado domingo por otros dos presentadores del canal de ViacomCBS: Paula Chaves e Iván de Pineda acompañaron a Jésica Cirio.

Además de la conducción de Rozín y Cirio, este año en La Peña de Morfi están las propuestas culinarias de Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón, mientras que el humor está a cargo de los humoristas Pato Muzzio, Roberto Peloni, Toti Ciliberto, Chiqui Abecasis, Alejandro Gardinetti y la incorporación de Alejandro Rubio. En cuanto al deporte, se encarga Ariel Rodríguez y la participación de Marcelo Polino con los secretos de MasterChef Celebrity.