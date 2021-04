Murió Mauro Viale: había sido internado por una complicación pulmonar a causa del coronavirus

El periodista de 73 años se había dado la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves, dos días antes de presentar los primeros síntomas

El periodista Mauro Viale, de 73 años, murió a causa de las complicaciones de su cuadro de covid. Viale había tenido que ser internado, luego de que se le detectara el virus y tuviera síntomas leves. Pero su cuadro se agravó y falleció esta tarde.

La noticia fue confirmada en el Canal A24. "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue", relató Rolando Graña.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Pero el sábado se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

"Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre", había relatado tras aplicarse la primera dosis de la vacuna.

"Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas. Hemos hablado con colaboradores de él que nos han confirmado esta versión, que en el canal ya se conocía", había comentado su compañero de A24, Javier Díaz.

Sin embargo, horas después, el conductor debió quedar internado en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad de Buenos Aires, porque padecía una neumonía bilateral, complicación que se da con frecuencia en casos positivos de Covid. Luego de unas horas en las que había mostrado una mejoría, su situación se complicó. Finalmente, Mauro falleció de un paro cardíaco durante el domingo.

Respecto al contagio de Viale luego de recibir la primera dosis de la vacuna, el infectólogo Javier Farina explicó que "en realidad, si empezó con síntomas hoy (por el sábado) y se vacunó hace 48 horas, lo más probable es que el contagio haya sido antes de la vacuna, porque el período de incubación rara vez es menor a los dos días".

Desde el grupo Alpha manifestaron su pesar por el fallecimiento del emblemático periodista.

"El Grupo Alpha Media manifiesta su profundo dolor ante el fallecimiento del compañero, colega y amigo Mauro Viale, a los 73 años de edad. El pesar atraviesa a cada uno de los que formamos parte de este grupo de medios que, desde siempre, tuvo en Mauro un referente del ejercicio de la profesión. Mauro fue el formador de muchos periodistas que hoy se unen en el dolor por quien desde hace unos años estaba al frente de los micrófonos de Radio Rivadavia, La 990 y AM 550. Acompañamos a toda su familia en este triste momento. Amigo Mauro, siempre estarás con nosotros", dice el comunicado.