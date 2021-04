¿Delivery de cannabis?: Uber evalúa empezar a entregar marihuana a domicilio

La legalización de la marihuana en muchos países del mundo podría presentarse como una nueva oportunidad de negocios para la compañía

En una entrevista reciente, la CEO de Uber -Dara Khosrowshahi- anticipó que la empresa está contemplando realizar entregas de cannabis a través de su red de transporte en los países donde sea legal. La nueva medida comenzaría a implementarse una vez aprobada la regulación federal en Estados Unidos, siempre y cuando la ley lo permita.

"Cuando el camino esté despejado para el cannabis, cuando entren en juego las leyes federales, definitivamente vamos a echarle un vistazo. (...) Estamos emocionados aunque tenemos que revisar la ley y eso tomará tiempo", declaró Khosrowshahi en una entrevista con CNBC.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, aclaró que la compañía podría empezar a ofrecer el transporte de marihuana de ser legal.

La autoridad de la empresa de transporte especificó que de momento Uber planea concentrarse en los servicios que está habilitado a ofrecer y que le vienen presentando buenos resultados, entre ellos, el delivery de alimentos, medicamentos y bebidas alcohólicas.

"Por ahora, con la tienda de comestibles, la comida, el alcohol, etc., vemos muchas oportunidades ahí afuera y nos vamos a enfocar en la oportunidad que tenemos a mano", apuntó el director general de la empresa.

Drizly fue una de las últimas incorporaciones que realizó Uber, una plataforma que dedicaba su servicio a enviar bebidas alcohólicas a domicilio. Esta adquisición demandó que la compañía desembolsara u$s 1.100 millones en acciones y efectivo. El éxito de esta se demuestra en su operación en 1,400 ciudades, y es en parte por eso que Uber planea fusionarla con su extensión Uber Eats para así llevar desde cerveza, vino a destilados a los compradores.

Cómo es la regulación de la marihuana en Estados Unidos y México

Actualmente, son 32 los estados estadounidenses que tienen aprobada la legalización de esta droga en su variante medicinal. La mitad de estos también la permite para su uso recreativo. Sin embargo, esto no quita que a nivel federal el cannabis continué registrándose como ilegal.

Uno de los últimos estados en legalizar la marihuana fue Nueva York, el cual abaló su uso este 31 de marzo cuando el gobernador Andrew Cuomo firmó un proyecto de ley para permitir su uso lúdico en mayores de 21 años.

El uso lúdico del Cannabis es legal en 16 estados de los Estados Unidos.

Para quienes deseen ordenar esta droga, los servicios de entrega se encuentran disponibles sin restricciones en California, Nevada y Oregón, exclusivamente para personas mayores de edad.

México es otro caso de un país en donde también se están gestando proyectos de ley con el fin de despenalizar el uso de la marihuana. La última medida nacional en tomarse al respecto fue el pasado 10 de marzo, cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula el cannabis para uso recreativo en el país. No obstante, su uso todavía no es completamente legal, ya que la Suprema Corte estableció el 30 de abril como fecha límite para su legalización, mientras que el Senado no avaló las modificaciones hechas por los diputados y pospuso la discusión para septiembre.

En caso de aprobarse el consumo lúdico legal de marihuana en México, el país pasaría a representar una de las mejores oportunidades de negocio para Uber, siendo este uno de los mercados más grandes que demanden el servicio de entrega a domicilio.