Caso alarmante: una emprendedora denunció ser estafada por Mercado Pago

La dueña de la tienda hizo un descargo a través de redes sociales donde sostiene que Mercado Pago se apropió de sus ahorros deliberadamente

Azul Hernández, emprendedora neuquina, denunció públicamente a Mercado Pago por estafa virtual y manifestó que fue víctima de robo. A través de la cuenta de Instagram oficial de su emprendimiento, Cerezo Tienda & Taller, la damnificada contó que "sin previo aviso, de manera infundada y de forma unilateral" la empresa se apropió de sus ahorros.

La emprendedora ratificó que fue víctima de una estafa virtual, porque a través de un mail Mercado Pago le canceló la cuenta quedándose con todo su dinero. En concreto, denuncia: "Se quedaron con toda mi plata, casi 100.000 pesos. No me responden por ningún medio", según señaló el diario Mejor Informado.

La captura de pantalla compartida por Hernández en las redes

Al mismo tiempo, la emprendedora neuquina, en el intento por comprender qué fue lo que ocurrió, revisó los términos y condiciones del contrato en línea de la página de Mercado Pago. Sin embargo, asegura que no infringió ninguna norma, no operó de forma ilegal y los fundamentos que la empresa expresa en el correo electrónico son "falsos y erróneos". Aun así, reflexiona que pase lo que pase no deberían quedarse con su plata y, hasta el momento, el hecho es un claro robo.

A su vez, manifestó en su cuenta de Instagram: "No hay ningún ser humano de la empresa que te responda y se ocupa de vos". Por ello, Azul Hernández tuvo que ir hasta la Oficina de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén y presentar la denuncia formal por el hecho.

Cerezo Tienda & Taller es un emprendimiento que nació en el año 2013. Desde sus inicios, hace 8 años atrás, que Azul tiene su cuenta en Mercado Pago y a través de esta modalidad es que cobra a sus clientes y paga a sus proveedores y gastos. De allí, la máxima decepción por esta estafa virtual. Además de la pérdida de sus ahorros, asegura que "perdió la confianza".

Hernández usa la aplicación para su negocio hace 8 años

En el texto de repudio que la damnificada compartió en su cuenta de Instagram se pregunta: "¿qué pasa cuando un día te despertas y de la nada, sin previo aviso, de manera infundada y de forma unilateral, MERCADOPAGO SE QUEDA CON TODOS TUS AHORROS, CON TODA TU PLATA, la que usas para hacer las compras en el almacén, tomarte un taxi o pagarle a tus proveedores?"

Y sigue: "Te voy a contar lo que pasa, porque me pasó a mi. NO HAY NINGÚN SER HUMANO DE LA EMPRESA que te responda y se ocupe de vos, que de golpe te quedaste sin un mango, que te encontras parada en la calle sin ningún respaldo porque CONFIASTE. No te responden por ningún medio, no se contactan con vos. Se quedan con tu plata (en mi caso casi $100000 que venía ahorrando para mudarme y reabrir el local de Cerezo que tuve que cerrar hace un año por la pandemia)".

Otros casos

Días atrás, una empleada de la Municipalidad de Neuquén Capital quedó implicada en una investigación por estafas telefónicas. La mujer quedó en el ojo del Departamento de Delitos Económicos luego de que recibió en su cuenta bancaria una transferencia de dinero proveniente de engaños y fraude.

Por esta razón, su domicilio fue allanado por efectivos policiales y al requisar la vivienda encontraron cinco teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, comprobantes de pago y de apertura de cuenta, tickets de extracciones de dinero y otros documentos de interés para la causa.