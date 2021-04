La insólita propuesta del presidente del Real Madrid sobre la duración de los partidos de fútbol

"Tenemos que cambiar algo si queremos que siga viviendo", argumentó Florentino Pérez sobre la duración de los encuentros de fútbol

El presidente del Real Madrid y de la recién creada Superliga, Florentino Pérez, se mostró abierto a la iniciativa de acortar la duración de los partidos de fútbol. Así lo manifestó este lunes en una entrevista exclusiva en el programa "El Chiringuito" del canal español La Sexta.

"Es una realidad. La Play, las plataformas... Lo consumen los jóvenes. Dicen que el partido se les hace muy largo. Tenemos que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo", señaló. Desde su punto de vista, es necesario actualizar las reglas y los formatos del deporte rey para colmar las expectativas de las nuevas generaciones. Como buen ejemplo de esta política Pérez citó las reformas de los torneos europeos en el siglo XX.

"Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, no aguantan el partido entero, […] o no tiene suficiente interés, habría que cortar los partidos, no lo sé. Pero algo pasa, ¿no? Si el partido tiene suficiente interés pues es lo que hay que hacer. Hay otros partidos que yo no soy capaz de aguantarlos, se lo digo de verdad", explicó. A su juicio, la creación de una liga más competitiva con más partidos atractivos podría revivir el interés de los aficionados.

Pérez también ofreció explicaciones sobre la Superliga, nueva competición que reúne a 12 grandes clubes del fútbol europeo y que, tras el anuncio de su creación, ha generado disparidad de opiniones y se ha convertido en blanco de críticas. El presidente del torneo habló de la necesidad del fútbol de "evolucionar" y adaptarse a los tiempos actuales para hacerlo "más atractivo a nivel mundial".

¿Messi se pierde Qatar 2022 por la Superliga de Europa?: qué otros jugadores argentinos quedarían excluidos

La flamante Superliga generó un sismo en el fútbol mundial: los 12 clubes europeos fundadores avanzaron con la propuesta y se plantaron ante la UEFA y la FIFA a pesar de las advertencias de sanción.

Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Manchester City, Manchester United y Tottenham se unieron para darle vida a un nuevo certamen que comenzará en agosto. Ante este surgimiento, el organismo rector del fútbol del Viejo Continente disparó a través de un comunicado que "los clubes concernidos se verían vetados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europeo o mundial".

En caso de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol decida castigar deportivamente a los conjuntos iniciadores y relegarlos en la Champions y Europa League (o incluso en sus propios torneos domésticos, como baraja la Premier League y La Liga), cerca de un equipo entero de jugadores nacidos en territorio albiceleste sería víctima del accionar de sus escudos.

Lionel Messi, en Barcelona; Giovani Lo Celso y Erik Lamela, en Tottenham; Wilfredo Caballero, en Chelsea; Sergio Agüero, hasta mitad de año en Manchester City y en la órbita culé; Paulo Dybala, en Juventus; Lautaro Martínez, en Inter; y Ángel Correa, en Atlético de Madrid, podrían tener menos rodaje en el calendario, lo que significaría un dolor de cabeza para la Selección de Lionel Scaloni con vistas al Mundial de Qatar 2022.

El comunicado de la UEFA por la Superliga

"La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Premier League, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han sido informadas de que algunos clubes ingleses, españoles e italianos pueden estar planeando anunciar su creación de la llamada Superliga.

Si esto sucediera, queremos reiterar que nosotros –UEFA, la FA inglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, pero también la FIFA y todas nuestras asociaciones miembros seguiremos unidas en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se basa en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en que la sociedad necesita la solidaridad más que nunca.

El fútbol se basa en las competiciones abiertas y de mérito deportivo. No puede ser de otra manera como ya anunciaron la FIFA y las seis Federaciones, los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales.

Agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y alemanes, que se han negado a apuntarse a esto. Hacemos un llamado a todos los amantes del fútbol, seguidores y políticos, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto si se anunciara. Este persistente interés propio de unos pocos ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Ya es suficiente".

El comunicado de la Superliga Europea

"Doce de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores.

El AC Milan, el Arsenal FC, el Atlético de Madrid, el Chelsea FC, el FC Barcelona, el FC Internazionale Milano, la Juventus FC, el Liverpool FC, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid CF y el Tottenham Hotspur se han unido como Clubes Fundadores. Se invitará a otros tres clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezará lo antes posible.

De cara al futuro, los Clubes Fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial".