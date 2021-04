Rating: Guido Kaczka y Jorge Rial, los grandes derrotados de la noche

Mientras Mariana Fabbiani emparejó su carrera con Florencia Peña, los dos conductores perdieron ante sus competidores en el horario estelar

El primer mano a mano del horario estelar de la TV abierta el martes fue para Doctor Milagro, que comenzó con un piso de 14,1 y llegó a una marca máxima de 19,4. Bienvenidos a bordo, con Guido Kaczka, obtuvo una marca máxima de 8,9 puntos, menos de la mitad de su competidor en Telefe.

Luego de que Flavia Pamiero subiera al balcón, la segunda gala de revencha de la semana de MasterChef Celebrity 2 lideró con un pico máximo de 21,3. Después, las dos novelas tuvieron resultados dispares. Empoderada arrancó con un piso de 5 puntos pero cayó a 3,3, e Icerde arrancó con un piso de 15 puntos pero no logró mantenerlo.

Beto Casella gana por goleada a Rial

Este martes, Bendita, con Beto Casella en El Nueve, lideró nuevamente con picos de 6,3 mientras que TV Nostra, con Jorge Rial en América, llegó a los 2,3. El ex conductor de Intrusos apuesta esta semana a temas del espectáculo y dejó de lado las entrevistas a funcionarios, pero no le da resultados.

La revancha de Mariana Fabbiani

Este martes la competencia al mediodía fue más pareja, comenzó arriba Flor de equipo, con Florencia Peña en Telefe, con picos de 5,3 con un caso de femicidio pero pasado el mediodía, Lo de Mariana encabezó con un pico de 6 puntos con Moria Casán, Horacio Rodríguez Larreta y Roberto Debbag como invitados. Diez minutos antes del final pasó al frente Telefe con 6 puntos con la cocina de Analía Franchín.

Silvina Escudero se descompensó en vivo en Los Mammones

Angustia, incertidumbre, preocupación en el estudio de Los Mammones el martes cuando cambió por completo el clima distendido de cada medianoche. Mientras el programa estaba al aire, Silvina Escudero comenzó a sentirse mal y tuvo que salir del estudio para ser atendida.

Fue a las 23:54, mientras Laura Esquivel hacía su show con Jey Mammon al piano, cuando se vio a la bailarina cruzarse por delante de cámara. El programa había empezado hacía quince minutos.

Hasta ese momento Silvina había hecho su rutina habitual con el conductor, compartiendo la charla y bailando al ritmo de la invitada. A pesar de que en ese momento ya no se sentía bien, Escudero demostró su profesionalismo y al aire no se notó nada raro.

Nazarena Vélez, la segunda invitada de la noche del martes, dijo a Jey apenas entró: "¿Está todo bien? Está raro el estudio, un poco tenso". El conductor, que hasta ese momento no había hablado del tema, explicó: "A Silvi le bajó un poco la presión. Yo estaba con Laura tocando La bella y la bestia, y a mí lo único que me preocupaba es que estuviera bien". Durante la canción, que no salió como se esperaba, se vio su cara de preocupación.

Minutos después, el conductor interrumpió la entrevista con Vélez para aclarar: "El tema está en mi cabeza todo el tiempo. Silvina está bien, en el camarín, le bajó la presión pero está perfecta. Lo cuento también porque puede estar la familia mirando, pero está bien".

MasterChef Celebrity 2: Juanse acusó a la producción por el fallo de su plato

En su vuelta a MasterChef Celebrity 2 para el repechaje, Juanse no ha hecho más que potenciar un personaje que resulta atractivo para el programa. En la emisión del martes, el músico tenía que hacer un plato frío con atún como ingrediente indispensable, y decidió apostar por un peceto con ensalada de atún y un aderezo en base a mayonesa.

La elección sorprendió al jurado, porque evidentemente el peceto estaba caliente. "Pero la ensalada estaba fría", se justificó el participante y siguió defendiendo la carne: "¿Cómo hacés para que se enfríe? Tiene que estar caliente para que se enfríe, sino está frío desde que nació". Y no fue el único apunte de su participación, ni siquiera el más bizarro.

Antes de que el jurado probara su plato, Juanse tomó la palabra: "Hago una aclaración. Considero que tiene que haber disponibilidad de huevos, tanto fríos como al natural. Desafortunadamente estaban muy fríos los huevos. Entonces eso fue arruinando mi plan inicial".

Caras de sorpresa en el jurado, carcajadas de sus compañeros, y él siguió: "Si vos los tenés fríos, y tenés que hervirlos para que queden bien al dente como decimos nosotros, te retrasa todo. Pero este es un gran plato, igual".

El comentario generó toda una discusión entre el jurado. Germán Martitegui lo cruzó: "Eso que decís no es así. El 98 por ciento de la gente que hace huevo duro en el planeta Tierra y quizás en otros, los saca de la heladera".

Pero no sabía con quién se metía: "Sí, pero no de esta heladera. Te apuesto lo que quieras. Con la temperatura que tiene esta parecen hielos. Es la heladera del Capitán Frío", dijo el cantante.

La disputa se zanjó con el chef insertando un termómetro de cocina en un huevo que le trajeron para demostrar que no había problemas de temperatura. "A mí me alcanza con saber que se tuvo que comprobar que yo estaba exagerando", dijo Juanse con la misma seriedad e ironía del inicio.