Por qué para este economista el Bitcoin es comparable a una estafa piramidal

Para el especialista la criptomoneda se asemeja a una estafa piramidal donde se roba dinero a los inversores y se enmascara canalizando los rendimientos.

El economista, ensayista e investigador Nassim Taleb, conocido por su libro 'El cisne negro' publicado en 2007 donde advirtió que una posible pandemia amenazaría a la humanidad, se pronunció sobre el Bitcoin luego de que registrara un desplome de casi un 10%.

Taleb cree que la criptomoneda es demasiado volátil para ser efectiva, por lo que no puede ser una cobertura segura contra la inflación.

"Básicamente, no hay conexión entre la inflación y el Bitcoin. (…) Si querés cubrirte contra la inflación, comprá un terreno, poseé cosas que produzcan rendimientos en el futuro. En otras palabras, podés recurrir a dólares reales que salgan de la empresa", expresó el economista de origen libanés a CNBC.

¿Estafa piramidal?

Durante la entrevista, Taleb agregó que la criptomoneda tiene las características de un esquema Ponzi o esquema de estafa piramidal mediante el cual los delincuentes roban dinero a los inversores y enmascaran el robo canalizando los rendimientos.

"Algo que se mueve 5% por día, 20% en un mes, hacia arriba o hacia abajo, no puede ser una moneda. Es otra cosa", aseveró Taleb y calificó al Bitcoin como un "truco" que es demasiado "volátil" para ser una moneda efectiva.

El economista sostiene que no hay relación entre la inflación y el Bitcoin

No obstante, el economista confesó que hace algún tiempo había adquirido algunos Bitcoins, pero en febrero dijo que se estaba deshaciendo de sus criptomonedas debido a su volatilidad, señaló Sputnik Mundo.

"Lo compré... no estaba dispuesto a tener una revalorización del capital, sino que quería tener una alternativa a la moneda fiduciaria emitida por los bancos centrales: una moneda sin gobierno. Me di cuenta de que no era una moneda sin gobierno. Fue pura especulación. Es como un juego, (...) quiero decir, podés crear un juego y llamarlo moneda", concluyó.

Invertir más allá del Bitcoin

Para quienes quieren diversificar la cartera de criptomonedas, expertos recomiendan tres activos con proyecciones al alza, incluso más que el Bitcoin.

Son oportunidades de monedas alternativas para incorporar en carteras a mediano plazo. Actualmente están en etapa de consolidación, por lo que se consideran una buena opción para los inversores. Estiman que sus precios subirán más que el Bitcoin.

"Las criptomonedas en una etapa temprana funcionan en cuanto a riesgo/retorno como una startup que sale a la Bolsa", indica Mariano Otálora, conductor del programa Qué hacemos con los Pesos (A24) y director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.

Hay criptomonedas en etapa de consolidación, por lo que se consideran una buena opción para los inversores

Por su parte, José Luis Del Palacio, co fundador de Decrypto.la, a cargo de la selección de estos activos indicó que "estos proyectos se destacan porque resuelven usos no monetarios de la vida real". E indicó a continuación su selección y justificación:

FileCoin (2020)

"Es un almacenamiento descentralizado, para explicarlos en forma simple. Así como existen los nodos que validan transacciones monetarias, esos mismos nodos pueden almacenar en forma distribuida archivos, eso quiere decir que ninguno tiene un archivo completo de nadie sino partes muy pequeñas en miles de nodos", indicó José Luis del Palacio.

"Este tipo de servicios se volvió popular con la necesidad de almacenamiento en la nube que no tenga riesgo de contraparte y custodia, como lo tiene Google Drive, Microsoft o Dropbox".

La criptomoneda se llama FileCoin (FILUSDT) y está en una etapa de consolidación de precios como todo el mercado de criptomonedas para luego seguir al alza. Estiman que subirá más que Bitcoin.

Chainlink (2020)

Con al avance de las criptomonedas para uso no monetario como contratos inteligentes y la inevitable representación de activos físicos en formatos digitales, "en lo que normalmente se conoce como tokenización, hoy tenemos múltiples proyectos como representaciones digitales con derechos reales sobre Real Estate, materias primas, securities e hipotecas, entre otros", explicó De. Palacio.

Normalmente, estos activos representados se usan en contratos inteligentes que dos partes acuerdan. ¿Cuál es el problema de esto? No tener el evento exacto que ejecuta el contrato en tiempo real. Para graficarlo, el cofundador de Decrypto puso un ejemplo simple: algunos lavaderos de autos tienen un seguro de lluvia por 48hs para incentivar a que lleves el auto sin preocuparte si va a llover en los próximos días; así, vos llevás el auto, lo lavan y si dentro de las próximas 48 hs llueve te lo vuelven a lavar gratis ejecutando ese seguro prometido.

Si quiero hacer un contrato inteligente de ese evento, el problema que tendría es el nexo entre el mundo digital y el clima: es decir, saber si llovió o no. Esos nexos que llevan información se llaman Oráculos y son los encargados de tomar información externa, como climas, precio de materias primas, precio de activos y todos lo que pasa en el mundo físico para poder ser usados en contratos inteligentes.

"Chainlink es uno de esos oráculos que tienen múltiples entradas de fuentes de información en tiempo real, por lo cual se disparó su uso en los últimos meses. Y como las proyecciones de contratos inteligentes siguen en plena expansión, las criptomonedas que facilitan el uso también lo estarán", resaltó el especialista.

Expertos recomiendan tres criptomonedas novedosas y con mayor potencial de suba que el Bitcoin

Polkadot (2020)

Siguiendo la línea de contratos inteligentes, actualmente la red Ethereum tiene el mayor número de contratos en funcionamiento, incluso la stablecoin más líquida del mundo que es dólar tether está construida sobre un contrato inteligente en la red Ethereum.

Cabe destacar que, hasta hace poco, no se podía tener un contrato inteligente de la red Ethereum (ETH) y un evento sobre la red Bitcoin (BTC).

"Polkadot resuelve esta cuestión es una especie de red de redes de múltiples cadenas, de los cuales se pueden hacer interacciones entre la red ETH, BTC o cualquier otra. También resuelve algunos de los problemas de escalabilidad que tiene la red ETH actual y que ocasionan costos excesivos de uso", explicó José Luis del Palacio.

