Mucho más que fútbol: las organizaciones sociales que hay detrás de los grandes clubes de Argentina

River Plate y Racing, tienen detrás de sus grandes nombres, fundaciones solidarias que ayudan a chicos y familias alrededor de todo el país

Grandes clubes de fútbol de todo el mundo y también de Argentina, llevan adelante actividades que -detrás de sus famosos nombres- muchas veces no se conocen. Y es que, más allá de aquellos jugadores que salen a la cancha, existe un grupo humano que lucha por ganar un partido aún más importante, el de la solidaridad.

Este es el caso de las organizaciones que aprovechan la fuerza de la marca que tienen sus clubes para hacer la tarea más difícil, ayudar a miles de personas a través de los valores que promueve el deporte.

"Nuestra misión es alentar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que viven en contexto de vulnerabilidad, a través de programas educativos, culturales y sociales promoviendo los valores del deporte, con el fin de lograr una mayor integración social", cuenta Lucia de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River a iProfesional.

Es decir, que el deporte es sólo una vía para poder llegar a aquellos niños y familias que más lo necesitan y poder, de a poco, darles herramientas para enfrentar su futuro y su día a día de la mejor manera posible.

Racing Solidario cuenta con el Programa Futbol para el Cambio Social donde trabajan en la inclusión y educación

¿Qué programas llevan adelante y cómo ayudan a miles de chicos y familias?

Si bien son muchos los programas que cada organización lleva adelante, tanto Racing Solidario como Fundación River coinciden en uno en particular, y probablemente, el más importante.

A partir del deporte, específicamente el fútbol, buscan trabajar sobre los valores de la vida, la inclusión y además acompañar no sólo a los chicos, sino también a las familias.

En Racing Solidario durante el 2019 -el último año de actividad regular que se pudo llevar a cabo- existían 8 Sedes del Programa Futbol para el Cambio Social, "Desde allí trabajamos la inclusión y educación en valores a través del Fútbol. En cada barrio y proyecto hacemos un acompañamiento con capacitaciones continuas, coaching, entrega de materiales, camisetas y organizando encuentros amistosos en el Predio Tita.", comentó Cynthia Vlahusic, miembro de Racing Solidario, a iProfesional.

De parte de Fundación River, en esta cuestión también se basa su "programa insignia" o uno de los principales que llevan a cabo, dándole el nombre de "Valores a la cancha". "Es un programa que busca brindar un espacio de contención a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad social, a partir de entrenamientos de futbol y valores mixtos. Porque la idea es que, a partir del deporte, específicamente del futbol, ellos puedan ir entrenándose en valores", indicó Lucía de la Vega.

Como bien remarca la directora ejecutiva de Fundación River, el eje principal no es sacar y formar jugadores de futbol, sino que lo más importante es trabajar en un espacio de contención y formación de los más jóvenes y acompañar a sus familias.

Sin embargo, y como la ayuda es tan grande, cada una de estas organizaciones trabajan desde distintos programas.

En el caso de Racing Solidario, además del programa ya comentado tienen otros proyectos como:

Programa Raíces Racinguistas -teniendo en cuenta el año 2019- en donde los chicos iban de Barrios o Proyectos Sociales, los recibían en el Estadio en el día que el equipo jugaba de local, se les regalaba una remera, los ubicaban en una platea, les entregaban una vianda y los acompañaban durante todo el partido con el apoyo de un grupo de voluntarios.

Programas sociales y eventos organizados como ser el de Reyes, Día del Niño, clínicas deportivas, amistosos y visitas al estadio.

Además buscan y trabajan en:

Promover la sensibilización y concientización social sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas a través del trabajo articulado con Organizaciones de Sociedad Civil líderes en estas temáticas y con mirada triple impacto (social, económico, ambiental);

Visitar hospitales para transmitir apoyo y aliento a los que más lo necesitan;

a los que más lo necesitan; Donar alimentos, ropa, calzado, útiles escolares, juguetes, en barrios carenciados, escuelas, clubes y ONGs y estar atentos para ser Centro de recepción de donaciones antes catástrofes;

Proveer de ropa de abrigo a través del Programa Teletón Solidario;

Capacitar a líderes sociales mediante nuestros programas de formación con certificado y salida laboral junto a la empresa Exo. ;

Fomentar la cultura solidaria a través de diferentes campañas;

Asesorar a otras instituciones en sus inicios en Acción Social;

Retomar el programa "Racing Sustentable" para expandir el alcance de la actividad social hacia lo ecológico.

Entre otros tantos ya realizados.

Por parte de Fundación River, los programas se dividen en 3: Programas de acompañamiento continuo, programas de difusión de valores y programas de fortalecimiento de clubes.

En el primer grupo se encuentran, además de "Valores a la cancha":

Nuevos horizontes: un programa que acompaña el desarrollo personal de los chicos que vienen del interior y exterior del país a vivir en Casa River para formarse como futbolistas de alta competencia, y el cual consiste en talleres semanales y salidas culturales mensuales que buscan fortalecer habilidades socioemocionales .

. Jóvenes al mundo: por medio de este programa, se acompaña a jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos económicos del Barrio 31 en su escolarización, promoviendo la finalización de sus estudios secundarios y fortaleciendo la integración y permanencia en el sistema educativo.

Dentro de los programas de difusión de valores están:

Entrenándome para la vida: a través del cual el jugador vuelve a la escuela que asistió cuando era chico y comparte su historia de vida con los actuales alumnos de dicha institución, con un mensaje que los aliente a perseguir sus sueños.

Sueños cumplidos: a través del cual se cumple el sueño de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad de conocer a los jugadores, el Monumental, el Museo River y ver partidos.

Sin fronteras: un programa que tiene como fin dejar una marca de solidaridad y de compromiso con la sociedad en los distintos destinos del interior y exterior del país en los que se presente a jugar el plantel de 1ra División del Club Atlético River Plate.

Y en cuanto a los programas de fortalecimiento de clubes:

Escuela de formadores: un programa que brinda capacitaciones en manos del equipo de profesionales de River y referentes de diferentes áreas para una formación integral enfocada en valores y fútbol infantil y amateur. Además, forma la Red de clubes con quienes han participado en las capacitaciones. Durante el 2020 el programa se realizó en formato virtual.

Premio Fundación River: un premio que busca visibilizar, apoyar y fortalecer el gran trabajo que realizan los clubes de barrio y organizaciones sociales de Argentina, promoviendo la integración social. El ganador se lleva una suma de dinero para ampliaciones o remodelaciones edilicias que ayuden a generar un mayor impacto en su comunidad.

Si bien los proyectos son muchos, de acá en adelante las organizaciones siguen y sueñan en grande. Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River, comentó que de acá a 5 años, visualizan estar en todas las regiones de la Argentina, con programas y/o ayudando a fortalecer, o potenciar los espacios formativos desde el deporte, tanto para clubes u organizaciones sociales. "Creemos que hay una posibilidad que te da el deporte en formar en habilidades blandas y trabajar por la integración social que la verdad vamos a trabajar para fortalecer en todo el país".

Fundación River busca ayudar a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad social, a través del futbol mixto

¿Cómo se sustentan tantos proyectos solidarios?

Toda persona puede ser solidaria desde su más pequeña acción, pero lo cierto es que, para realizar estos proyectos a gran escala, a veces no basta simplemente con la voluntad de uno, sino que se necesita la ayuda de unos cuantos que empujen para el mismo lado.

Es por eso que cada una de estas organizaciones cuentan con diferentes tipos de ayuda que les permiten financiar sus proyectos.

Como indicó Cynthia Vlahusic, Racing Solidario es el Departamento oficial de Responsabilidad Social del Club, el cual fue aprobado por estatuto y funciona dentro de la estructura del Club. Por lo cual, la organización cuenta desde el principio (año 2008) con el apoyo de las comisiones directivas que fueron gobernando el club, aunque también, a la hora de llevar a cabo los proyectos, reciben "un fuerte apoyo de los empleados de la Institución, socios, hinchas, comunidad del barrio de las diferentes sedes y aliados estratégicos".

Además, funciona allí el programa de "padrinazgos", donde la organización busca sumar a todas las empresas, socios o hinchas que quieran colaborar con chicos de bajos recursos para que practiquen deportes en el club.

El padrinazgo debe realizarse por un plazo mínimo de un año y cubre tanto la cuota social como el arancel del deporte que practique la niña o niño apadrinado. En caso de que se quiera participar, hay que escribir a [email protected] para poder avanzar en el proyecto.

Por su parte, Fundación River es una entidad autónoma del club, porque tiene su propia comisión directiva y su propia recaudación de fondos. Por lo que, si bien cuentan con el apoyo de River Plate, de sus directivos y jugadores para cada programa, buscan además sus propias fuentes de financiación.

Como contó Lucía de la Vega, estas son "en primer lugar, una cena o evento de recaudación, donde recurren jugadores y cuerpo técnico del club y donde la principal fuente de financiación son las empresas que compran mesa. Después tenemos otra fuente de financiación que son la donación de individuos particulares, donantes mensuales, y después tenemos otro tipo de acciones como subasta de camisetas, y/u otros artículos. En las comidas se ha subastado hasta un saco de Gallardo".

Para sumarse, y ser parte de estas acciones solidarias, basta con acceder a través de la página - https://www.fundacionriver.org.ar/- , hacer click en el botón de donación, y allí elegir ser donante mensual -con el monto que cada uno elija- o donar por única vez.

¿Cómo ayudar a pesar de la pandemia?

La pandemia cambió hábitos en todas las personas y estableció nuevas formas de trabajo. Por lo que fue un problema y un desafío para las organizaciones sociales que trabajan día a día en contacto con quienes más lo necesitan.

"Cambió un montón sobre todo el año pasado. Lo que paso fue que la limitación de la pandemia hizo que tengamos que suspender la forma en la que trabajábamos en los programas de vínculo continuo, por ejemplo, porque no podíamos ir a los entrenamientos, recién volvieron a funcionar las escuelitas a fin de año, entonces se siguió manteniendo virtualmente la vinculación y se hizo un plan de ayuda alimentaria, con bolsones de alimentos para las familias de los chicos del programa", comentó De la Vega, directora ejecutiva de Fundación River. Y agregó: "Ayudamos a los chicos de nuestro programa de jóvenes al mundo que no tenían computadora, a conseguir una computadora para poder continuar con sus estudios, tanto secundarios como universitarios, y también hicimos un plan de ayuda alimentaria para las familias de las infantojuveniles".

Actualmente, las escuelitas de fútbol continúan abiertas, pero no se sabe hasta cuándo. Lo que genera incertidumbre en los equipos de las organizaciones.

"Creemos que es muy importante en este momento nuestro rol, en el acompañamiento de estas familias, porque como los chicos en muchos contextos no pueden ir a la escuela, o van una semana si, una semana no, es un momento de mucho estrés para los chicos y para su familia. Vimos la importancia que le están dando los chicos y los padres, que piden por favor que no se suspenda ningún entrenamiento, porque es muy importante para equilibrar y sopesar el nivel de angustia, de encierro y de miedo que tienen algunos chicos en estos contextos", comentó Lucía de la Vega.

Sin embargo, hay actividades presenciales que se ven interrumpidas por el contexto. "Esperamos que esta pandemia no sea una traba y que pronto podamos retomar las actividades presenciales en especial en los barrios donde trabajamos y las actividades masivas que realizábamos en el estadio con las visitas y los encuentros amistosos que realizábamos en el Predio Tita", expresó Cynthia Vlahusic.