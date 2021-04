El gran secreto para vender sin invertir en pauta digital y que se aprende en menos de 1 mes

El 80% del éxito de un posteo, un mail e incluso un Whatsapp, dependerá del título y las primeras palabras. ¿Cómo captar la atención de un lector-cliente?

Le prepongo una adivinanza.

¿Cuál de estos dos títulos que encabezaban un aviso publicitario, se transformó en un suceso de ventas sin precedentes en los Estados Unidos?

A. Ya salió el nuevo curso de piano para novatos. Aprenda en 6 clases de forma rápida y sencilla

B. Se rieron cuando me senté en el piano, pero cuando empecé a tocar…

El título ganador transformó a su autor, John Caples, en un gurú de la escritura persuasiva, también conocido como copywriting. ¿Sabe cuál fue el título ganador? El B.

Si para para usted fue una sorpresa, entonces este articulo será un gran hallazgo para su día. Si usted adivinó, entonces tiene afilado el don de percibir lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, ¿puede usted crearlo? Si la respuesta es no, entonces, quédese porque también le será útil este articulo

El gran secreto para no depender de la pauta digital es crear contenido de valor a partir de una estrategia de comunicación y ejecutarla con videos y con textos poderosos.

Si un texto, un posteo, una mail es atractivo, tiene gancho y aporta valor, le aseguro que tendrá lectores-clientes, y contribuirá a su proceso de venta, y construcción de marca personal o empresa.

"La gente ya no lee" se escucha a diario como argumento para ponderar las fotos y los videos. Y la frase es correcta pero incompleta. La gente ya no lee textos aburridos o poco interesantes.

El secreto es saber cómo hacerlo. El éxito casual se vuelve un fracaso sin aviso. Para que sus textos sean un éxito recurrente debe conocer qué funciona, por qué funciona para entender por qué no funciona.

Aquí una breve guía para tener en cuenta y transformar sus palabras y textos en palabras y textos ganadores.

Aprender a escribir con impacto es igual que aprender a conducir un auto.

Es necesario librarse de los miedos, ensayar y conocer las palancas necesarias para no chocarlo. Cualquiera lo puede lograr si se toma el trabajo de aprender y practicar.

Se lo digo yo, que a los 18 años un maestro me dijo que yo no tenía futuro para escribir y que mejor me dedique a la radio y a la tele. Y la verdad, a los 18 años ni yo entendía lo que escribía. Y fíjese, usted está leyendo un texto mío en uno de los portales más prestigiosos del país. Y ayudo a empresas y emprendedores a comunicar con impacto. Si yo pude, le aseguro, usted también.

Para escribir con impacto, primero tiene que tener claro estas 5 claves:

1. Qué quiere decir (el mensaje)

2. A quién se lo va a decir (el mensaje correcto para la audiencia correcta)

3. Cómo lo va a contar (tono, ritmo, genero, etc)

4.- Dónde se va a publicar (el lugar condiciona el cómo. No es lo mismo mandar un texto de whats app que un mail)

5. Qué quiere lograr (cuál es el fin del contenido)

Cicco (Emilo Fernández Cicco), hace más de 20 años que enseña a escribir con impacto para universidades de todo el mundo y cursos privados, aporta más tips para tener en cuenta a la hora de crear sus contenidos, posteos o textos persuasivos:

1. El orden de los factores sí altera el producto en la escritura

2. Hay que saber buscar y detectar las palabras de impacto, para ordenarlas de modo tal para que diga lo que queremos decir, con la mayor eficacia posible.

3. Saber cómo ponerle pimienta, chispa y mística a los textos

4. Escribir como si se tratara de un paisaje. Hay que hacer lucir las flores, los árboles y cortar la maleza. El pulido final de cada frase es vital

5. Escribir pensando en la musicalidad de las palabras.

El título lo es casi todo

El 80% del éxito de un posteo, un artículo, un mail, incluso un Whatsapp, dependerá del título y las primeras palabras. Si no logra atraer en las primeras palabras, aunque sea el mejor texto del mundo, ya perdió. John Caples decía que él le dedicaba el 80% de su tiempo de escritura al título y el primer párrafo. Imagínese la importancia de los comienzos.

Sin embargo, un gran comienzo por sí solo no alcanza. Luego, usted deberá mantener el interés y evitar que el lector abandone. Y para eso debe escribir con ritmo, coherencia y creando en la cabeza de su audiencia una película. Hacerlo participe del texto, que se siente involucrado como si el artículo, posteo o mail como si lo hubiera escrito a medida.

Y, por último, cuando lo tiene atrapado, emocionado, transformado, invitarlo a que haga algo. O simplemente, un cierre tan memorable que termine pensando lo que usted quiere que piense sobre usted, producto o servicio.

Ricardo Piglia, el gran escritor argentino, decía que todo relato corto siempre cuenta dos historias. La que está en la superficie y la que va por debajo, escondida. Lo traduzco. La historia ganchera es la que va en la superficie. Por debajo es lo que se conoce como subtexto. Se trata de lo que usted quiere decir, que el lector perciba, su verdadero interés: "comprame", "soy un gran profesional", "mi producto es el mejor", etc. Escribir para vender sin vender.

Un texto poco efectivo (que no vende) solo habla de lo que le importa a usted y no a su audiencia. Por eso pocos lo leen, no se comparte y queda abandonado en la casilla de mail.

Escribir con impacto es como un truco de magia. Es exitoso si se crea ilusión, si nos descubren el truco, ya no es magia.

Si usted crea contenido para ayudar, aporta valor y soluciones de forma breve, contundente y efectiva, usted estará vendiendo sin vender.

Aunque le parezca imposible o insólito, le aseguro que en menos de un mes, si usted se toma el tiempo de aprender, practicar y jugar, transformará de forma radical todo lo que escribe.

Si quiere mejorar de forma radical sus textos, su forma transmitir el mensaje y vender, lo invito a nuestro taller de textos impactantes que vamos a brindar con Cicco. Se llevará el kit de 10 recursos infalibles y fáciles de implementar para escribir con impacto. Y en cada clase corregiremos sus textos.

Aplicar el gran secreto para vender sin vender y no depender exclusivamente de la pauta digital se aprende en menos de un mes. Quedan algunos lugares. Nos vemos en el taller

Taller de escritura creativa from MOBILEBOOK LIBROS Y CURSOS on Vimeo.

Aprende a escribir con impacto en 4 clases y transforma tus artículos, posteos y mobilebook (mobilebookediciones.com)