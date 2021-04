Mercado Libre, sponsor de Flamengo: esto pagará para estar en la camiseta del club más popular de Brasil

Mercado Libre se mueve para fortalecerse en Brasil. Ahora, la empresa del argentino Marcos Galperin sorprendió al concretar un acuerdo de sponsoreo con el club de fútbol Flamengo.

El Flamengo, un gigante con sede en Río de Janeiro, es el club más popular de Brasil. El acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación por parte del Consejo Deliberante, será por 20 meses y para ocupar un lugar en la camiseta Mercado Libre deberá pagar u$s5,5 millones.

Alô, Nação! Agora é oficial: a maior torcida do mundo ganhou uma parceria com o maior e-commerce do Brasil e da América Latina. Bem-vindo e Saudações Rubro-Negras ao @MercadoLivre! ???? ❤️????#OMelhorTáChegando pic.twitter.com/wuVK5Jk8vd — Flamengo (@Flamengo) April 27, 2021