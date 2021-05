Le diagnosticaron una rara enfermedad y eso la llevó a emprender: hoy conecta pacientes con ensayos clínicos

Le diagnosticaron una rara enfermedad que la llevó a crear una plataforma. Hoy tiene presencia en 5 países y planea facturar u$s 1 millón anual

La enfermedad puede ser una oportunidad en la vida, dice Georgina Sposetti, fundadora de UnEnsayoParaMí. Y lo dice con conocimiento de causa.

Médica especialista en investigación clínica, durante 20 años, Georgina estuvo del lado del escritorio en el que se prescriben recetas y se ensaya la eficacia de los medicamentos. Hasta que en 2015 recibió el diagnóstico de una rara enfermedad autoinmune, que aún no tiene tratamiento.

Luego de meses de negación y duelo por esta noticia, empezó a averiguar qué medicamentos y opciones terapéuticas se estaban ensayando para esta dolencia. Y así experimentó en carne propia lo difícil que es, como paciente, ingresar a un ensayo clínico. "La información suele estar dispersa, escrita en inglés y en lenguaje muy técnico", dice Georgina. "Hasta que no me pasó a mí, no me había percatado de esta necesidad de poner en contacto a los grupos de investigación con los potenciales pacientes", cuenta.

"Hoy sabemos, a partir de la pandemia de Covid-19 y por los numerosas pruebas clínicas de vacunas que se están realizando, que ingresar a este tipo de ensayos permite acceder a controles de salud y a terapias y medicamentos de avanzada. En algunos casos, esta es la única esperanza de acceder a un tratamiento definitivo", señala.

Georgina Sposetti creó una aplicación para conectar a las personas con ensayos clínicos que podrían salvarles la vida

Durante dos años, Georgina estuvo delineando lo que en 2018 lanzó como "UnEnsayoParaMï", una plataforma web que conecta a pacientes con diferentes ensayos clínicos según patologías y tipos de medicación y tratamiento aprobados en cada país por las autoridades regulatorias.

Para esto se asoció con Franco Di Masi, especialista en Tecnología, quien delineó la parte técnica de la plataforma.

En cuanto a su modelo de negocios, su uso es gratuito tanto para pacientes como para profesionales de la salud, y los ingresos provienen de servicios de difusión que brindan a los principales laboratorios de innovación a través de la web y redes sociales.

Actualmente hay más de 2.000 ensayos clínicos registrados y unos 35.000 usuarios / pacientes ingresan mensualmente a la plataforma para participar en alguno de ellos.

"En el último año de pandemia, cayó la cantidad de ensayos clínicos en general pero crecieron los de vacunas para la Covid-19", destacó. "De hecho se reclutaron pacientes en cinco países para una de las vacunas y en Argentina se trabajó para dos vacunas diferentes", señaló.

Del problema a la solución

En el camino de emprender, no todo fue tan fácil. Sobre todo cuando tuvo que decidir dejar el consultorio y la mesada de investigación para dedicarse full time a la empresa. "No estaba bien visto que médicos e investigadores nos pasemos del otro lado del mostrador. Incluso, algunos colegas lo lamentaban o me lo reprochaban. Pero eso por suerte está cambiando bastante. Y a mí me fascinó el mundo que descubrí del otro lado", confiesa la fundadora de UnEnsayoParaMï.

"Fue todo un aprendizaje, porque en la universidad no te enseñan a armar un modelo de negocios, ni a hacer un pitch ante inversores. Y tuve que hacer un MBA (Master in Business Administration) en la calle", se ríe.

Georgina se fue metiendo en el mundo emprendedor y su startup fue seleccionada por Endeavor Argentina para participar del programa Wise (Women in STEM Entrepreneurship) una aceleradora para emprendedoras de Ciencia y Tecnología, apoyada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

"En general, hay pocos emprendimientos científicos liderados por mujeres, y también es cierto que recibimos menos atención por parte de inversores. Muchos creen que porque tenés hijos y familia no podés dedicarte 100% a la empresa", señala.

Georgina Sposetti es médica e investigadora, y le diagnosticaron una rara enfermedad que la llevó a emprender

La compañía también fue ganadora del concurso Samsung Innova. Y este año abrió sus operaciones en España, de la mano de un inversor ángel, (Leandro Sigman, del grupo Insud), para ensayar el uso de Ivermectina (un posible tratamiento para la Covid-19).

De aquí a un año espera facturar u$s 1 millón.

"En este tiempo aprendimos mucho, y también recibimos cientos de mensajes de personas agradecidas porque el hecho de poder participar en el desarrollo de un nuevo tratamiento o fármaco para su enfermedad les daba esperanzas", cuenta.

Paradójicamente, Georgina aún no encontró un ensayo para la rara afección que la aqueja. Pero lo sigue buscando.