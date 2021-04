Esteban Bullrich tiene ELA: el día en que el senador preocupó a todos por su forma de hablar

Para fines del año pasado, el ex ministro de Educación de la Nación ya empezaba a mostrar los primeros síntomas de su enfermedad

El senador Esteban Bullrich fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), luego de haber manifestado trastornos en el habla en los últimos meses. La primera vez que se manifestaron síntomas que preocuparon a los argentinos y argentinas fue en el marco de una sesión virtual del Senado de la Nación.

Aquel 15 de diciembre de 2020, el funcionario mostró dificultades para poder hablar, hecho que suscitó desde diversas especulaciones hasta bromas y burlas en las redes sociales.

En aquel momento, Bullrich mismo salió a aclarar la situación y comentó al público que no padecía ninguna enfermedad. Las intenciones del ex ministro de Educación de la Nación eran mantener tranquilo a su entorno y no despertar preocupaciones.

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", señaló en su cuenta de Twitter.

Seguido de eso, comentó en su cuenta que en aquella instancia optó por someterse a varios estudios con el fin de detectar la causa de su malestar, que ya preocupaba a su familia y amigos. Sin embargo, en ese momento Bullrich publicó que todos los exámenes y análisis le habían dado bien y que no encontraba causa aparente para sus problemas musculares.

El primer diagnóstico

Fue recién el 25 de marzo de este año cuando el senador confesó que sufría de "disartria". Se trata de una dificultad que puede ser causada por estrés. Ese fue el motivo que Bullrich señaló como causa de su padecimiento.

El ex ministro de Educación de la Nación padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

En medio de una de sus exposiciones en el Senado, el funcionario también había hecho alusión a su transición por la enfermedad y había pedido "disculpas y paciencia", ya que "este trastorno nervioso muscular hace que tenga que aprender a hablar de nuevo".

El diagnóstico final

Finalmente, este miércoles el senador publicó en su cuenta oficial de Twitter la confirmación del diagnóstico final de la enfermedad que lo acompleja desde finales del año pasado: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En un hilo, continuó explicando su tratamiento, su manera de encarar la enfermedad y cómo esta afecta a su vida profesional: "La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones".