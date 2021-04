Encuesta: el 66% de los porteños aprueba la decisión de Larreta de mantener la educación presencial

El 48% de los encuestados por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano evalúa como muy buena la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, a la hora de mantener la educación presencial. En tanto, el 18% la considera buena. A su turno, el 10% la evalúa como regular, el 14% sostiene que es mala y el 9% que es muy mala, mientras que el 1% restante no tiene opinión formada al respecto.

"Las opiniones respecto de la apertura o el cierre de las escuelas entran dentro de la grieta que divide a nuestra sociedad. De hecho, el porcentaje de quienes apoyan el cierre, del 21%, es casi idéntico al que habitualmente obtiene el Frente de Todos en las elecciones porteñas, lo que sugiere un alineamiento político de las respuestas de los encuestados", explica Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano.

Por la misma razón, la evaluación negativa de las nuevas medidas del gobierno referidas a la pandemia casi duplica a las positivas: 43% contra 24%. En tanto, un 23% las califica de regulares y el 10% no tiene opinión formada al respecto.

Como consecuencia, predomina la expectativa de un cumplimiento parcial de las nuevas medidas. Así lo considera el 48% de los participantes del sondeo. A su turno, el 31% entiende que directamente no se van a cumplir, mientras que sólo el 12% considera que van a respetarse, y el 9% no sabe o no responde a la cuestión.

El 48% de los encuestados evalúa como muy buena o buena la decisión de mantener las clases presenciales

"Los resultados muestran la falta de confianza. Esta situación es preocupante ya que, al incremento de casos, la lentitud en el avance del plan de vacunación, la poca disponibilidad de camas de terapia intensiva y la llegada del invierno, habría que sumarle un bajo cumplimiento de las normas sanitarias preventivas", subraya D’Adamo.

En coincidencia con estas percepciones, el plan de vacunación es evaluado positivamente por apenas el 27% de los encuestados, y negativamente por el 58%. Además, el 66% de las personas que participaron del sondeo manifiesta que su situación económica empeoró desde el inicio de la cuarentena hasta la actualidad. La mayoría, en adición, entiende que tomará por lo menos un año más recuperar un modo de vida similar al de la pre-pandemia.

Creció el contagios en niños desde el inicio de las clases

Los contagios de coronavirus en niños desde el inicio de las clases este año aumentaron un 468 por ciento a nivel país, una proporción que se eleva hasta el 547,8% en la ciudad de Buenos Aires y hasta el 582,6 por ciento en el AMBA, según un informe de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes difundido el lunes.

A partir de estos datos, la Defensoría destacó que este mes "la situación crítica epidemiológica pone en el centro del debate la presencialidad en las escuelas" y destacó que esta discusión "es necesario que se de en un marco de respeto por los derechos de la niñez y adolescencia por sobre cualquier otro interés".

En el inicio del ciclo lectivo, el 18 de febrero pasado, había 46 contagios detectados en niños en la ciudad de Buenos Aires, cifra que aumentó hasta 256 el pasado 12 de abril, lo que representa un incremento del 547,8 por ciento, dice el informe. Por otro lado detalla que en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el incremento fue de 582,6% y pasó de 144 casos registrados el 18 de febrero a 839 el 12 de abril.

En ese marco, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la Ciudad de Buenos Aires determinó esta tarde la continuidad del plan de lucha en rechazo de la persistencia del Gobierno porteño para regresar a las clases presenciales, y convocó al séptimo paro consecutivo para esta jornada de lunes.

"Hay mínima presencialidad escolar y máxima solidaridad de la comunidad. El paro docente cumplido en el área socio-educativa completó la primera semana de lucha, que se nutrió con el apoyo incondicional de la sociedad, Y la huelga continuará el lunes", indicaron la titular y secretaria de Prensa, Angélica Graciano y Paula Galigniana.

Un documento gremial añadió que el Ejecutivo porteño recurrió durante varios días a amenazas para obligar a estudiantes y docentes a exponerse al peligro de los contagios por la Covid-19, por lo que ratificó el paro del lunes en defensa de la salud y la vida.

"No obstante las presiones, los paros docentes fueron contundentes y mantuvieron la masiva adhesión durante toda la semana, a lo que se sumó la decisión de muchas familias de no enviar a sus hijos a la escuela, conscientes del peligro de los traslados y la circulación en una ciudad con más infectados y muertes diarias", consignó el gremio.