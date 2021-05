En cuánto tiempo estiman que va a desaparecer el cigarrillo: este es el cálculo de Phillip Morris

Directivo de Phillip Morris aseguró que veremos la desaparición del cigarrillo y la emergencia del consumo de nicotina con un nivel de toxicidad más bajo

Según el director general de Philip Morris en España, Enrique Jiménez Figueroa, al cigarrillo clásico podrían quedarle entre 10 y 15 años.

El pronóstico del empresario, se basa en que "como todos los sectores, el suyo también está condenado a cambiar".

"Una década larga de investigación y más de 8.000 millones de dólares destinados a la elaboración de ciencia y a la adecuación de nuestras plantas productivas, demuestran que el principal problema de enfermedades ligadas al tabaquismo es la combustión", aseguró en una entrevista.

"El hecho de quemar el cigarrillo es lo que hace que el producto presente grandes niveles de toxicidad, mientras que lo que nosotros hacemos es eliminar la combustión de la ecuación, calentarlo, que no supere temperaturas de 350 grados versus los 800 que llega a combustionar un cigarrillo, y así, reducir la toxicidad en un 95%", explicó.

Asimismo, Jiménez reconoció que el tabaco no es inocuo, "contiene nicotina", pero apuesta por la alternativa al cigarrillo tradicional.

Al cigarrillo tradicional le quedarían entre 10 y 15 años de vida

"Yo sí que creo que en ese proceso de transformación veremos la desaparición del cigarrillo y veremos la emergencia de diferentes maneras de consumir nicotina con un nivel de toxicidad más bajo. ¿Y ese futuro qué plazo tiene? Pues pensamos que no debe estar tan lejos, pensamos que hay mercados que en 10 o 15 años, se puede avanzar hacia esa situación", agregó el empresario.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata como mínimo a 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno.

Philip Morris ya dejó los cigarrillos en México

Philip Morris, la compañía que comercializa las marcas de cigarros Marlboro y Camel, anunció que dejará los cigarros en México, un mercado en el que tiene el 65% de participación, para impulsar otras formas de consumo de tabaco sin combustión con su dispositivo IQOS.

"Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030", dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México, en un comunicado.

La compañía agregó que 26 mil mexicanos ya usan el dispositivo IQOS, el cual calienta el tabaco en vez de quemarlo.

"Actualmente, 80 mil personas en México están interesadas en nuevas alternativas de consumo, particularmente en IQOS. Por ello, Philip Morris continúa con su iniciativa Elige el cambio, orientada a incentivar y brindar información relacionada con este nuevo portafolio libre de humo y ceniza", afirma.

Autoridades mexicanas han indicado que los cigarros electrónicos, también conocidos como vaporizadores, pueden ser igualmente adictivos y nocivos para la salud como los cigarros convencionales y la importación de los cigarros electrónicos está prohibida en el país.

A principios de 2020, el gobierno de Estados Unidos prohibió parcialmente los cigarros electrónicos.

"Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas", agregó el CEO de Philip Morris México.