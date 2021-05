El empresario argentino Gabriel Gruber publicó un tweet en donde destaca las "7 recomendaciones de productividad" de Elon Musk. Lo que nunca se imaginó es que el mismisimo dueño de Tesla y Space X, le respondería en su hilo de la popular red social.

Gruber es fundador y CEO de Properati, una startup inmobiliaria con presencia en Argentina y en la región que le vendió años atrás a OLX. Es licenciado en Economía de la UBA, trabajó en el Banco Central de Argentina (BCRA) y en Tilton Capital.

El empresario decidió publicar el jueves un hilo de Twitter, en donde descataba cada una de las "7 recomendaciones para la productividad", que el hombre más rico del mundo les había enviado a sus trabajadores de la fábrica Tesla.

"Exactly" (exactamente) fue la contundente respuesta del magnate estadounidense Musk en Twitter al hilo de Gruber.

7 productivity recommendations by @elonmusk: 1) Excessive meetings are the blight of big companies and almost always get worse over time. Please get of all large meetings, unless you’re certain they are providing value to the whole audience in which case keep them very short. — Gabriel Gruber (@GabrielGruber) May 6, 2021