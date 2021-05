Jorge Lanata, tras vacunarse en EE.UU.: "¿Desde cuándo es traición a la patria viajar a otro lugar?"

El periodista confirmó que se vacunó contra el coronavirus en el país norteamericano, en el que se encuentra trabajando en la actualidad. Qué más dijo

Tras confirmar que se vacunó en Estados Unidos, país donde está trabajando actualmente, Jorge Lanata dedicó la apertura de su programa en Radio Mitre a analizar las críticas que recibió desde distintos sectores.

"Ayer Mariana Fabbiani me preguntó y yo hice un chiste malo diciendo ‘voy a esperar diez años para vacunarme en Buenos Aires’. Soy grupo de riesgo, me tendrían que haber vacunado antes. Nada de esto pasó como no le pasó a un montón de compatriotas. Me parece que estamos un poco enfermos con esto de juzgar a una persona que se vacuna afuera. ¿Cuál es el problema?", planteó Lanata.

"No quiero que vean esto como una disculpa porque me faltaría el respeto a mí mismo si lo diera como una disculpa. La gente que me quiere está contenta, pero hablemos de la que no me quiere, que gracias a Dios es menos", aclaró el periodista. "Yo estoy laburando acá, mi equipo todos los cámaras se vacunaron en la playa y ahora están vacunando a los que llegan al aeropuerto", indicó.

"Somos un país difícil y a pesar de eso yo quiero mucho a mi país y vivo en él, y voy a seguir viviendo en él", cerró Jorge Lanata.

¿Cuál sería el problema?

"Aunque yo hubiera venido por las mías ¿cuál sería el problema? Si yo no le pido un crédito al Banco Nación para venir, ni al gobierno. Si vengo y me vacuno y encima dejo libre una vacuna en la Argentina", consideró el periodista, que remarcó que "Es incomprensible el argumento crítico. Lo digo en serio. No termino de entender por qué hay gente que reacciona mal".

"Duró más todo el tema crítico de los que se vacunaron afuera que el vacunatorio VIP", añadió el conductor, que destacó "la cantidad de preconceptos que tiene este razonamiento" y preguntó: "¿Desde cuándo es traición a la patria viajar a otro lugar?".

Macri también se vacunó en EE.UU

El expresidente argentino, Mauricio Macri, anunció a través de una publicación en su perfil de Facebook que recibió la vacuna elaborada por el laboratorio Johnson & Johnson contra el COVID-19 en un reciente viaje que realizó al exterior, y no dejó pasar la oportunidad de criticar la actual gestión de la pandemia en la Argentina.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", confirmó el refrente del PRO el domingo.

"Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", añadió con los cañones apuntados a la administración de Alberto Fernández.

En dicha publicación, la principal figura de Juntos por el Cambio se mostró muy crítico con respecto al "populismo" que desarrolla el país ya que "debilita la independencia de la Justicia para otorgar impunidad a los funcionarios y exfuncionarios investigados por graves hechos de corrupción y a otros que ya fueron condenados", en referencia a los constantes avances kirchneristas contra el Poder Judicial.

Por otro lado, denunció que "se persigue a jueces, a periodistas y a cualquiera que se interponga en su camino, incluso si son de su propio partido".

Durante la semana el ex presidente había participado del foro "Defensa de la democracia en las Américas", lugar en donde siguió criticando al gobierno de Alberto Fernández y afirmó que "son tiempos muy complicados para la Argentina y la región debido a que la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder".

Y para atacar a la gestión actual por su política sanitaria que le dificulta conseguir más dosis, el ex presidente se mostró asombrado por el sistema de vacunación estadounidense que ya aplicó 257.347.205 vacunas contra el COVID-19 en territorio norteamericano.

Tiempo atrás, en una entrevista por LN+, Macri había mencionado que no se iba a vacunar hasta que la última persona de riesgo en la Argentina hubiera recibido la inoculación.

También en febrero lo había aclarado mediante su cuenta de Twitter, cuando dijo no haber sido vacunado. El episodio fue en medio del escándalo del vacunatorio VIP que se instaló con la "luz verde" de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.

"Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", escribió en aquel momento el exmandatario en la red de microblogging.

Por eso, tras confirmar que había recibido la vacuna, las redes no perdonaron ese desliz y se burlaron:

