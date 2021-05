"No era un mal pibe, tiene mi perdón": la declaración del padre de uno de los fallecidos en el accidente de Tigre

El papá de uno de los jóvenes fallecidos en el accidente de Tigre, expresó sus sentimientos por Twitter y aseguró perdonar lo sucedido

El pasado domingo, dos jóvenes de 18 años murieron cuando el auto en el que viajaban perdió el control y se estrelló contra un columna de señalización en Rincón de Milberg, en el municipio bonaerense de Tigre.

El auto era conducido por un joven de 19 años que manejaba alcoholizado, quien sobrevivió al accidente junto a otro amigo.

Las palabras del padre de uno de los jóvenes fallecidos

A días del trágico choque, rompió el silencio el padre de uno de los dos chicos fallecidos. A través de su cuenta de Twitter, Guillermo Rossi, padre de Franco, aseguró que "ya perdonó todo lo sucedido", haciendo referencia a Joaquín Duhalde Bisi, detenido e imputado por doble homicidio simple. El hombre dijo que el amigo de su hijo no es culpable y aseguró que no tiene rencor hacia la familia.

A través de la red social, el padre pidió respeto ante los insultos y recriminaciones de algunos usuarios. "Me están pegando como si los cuatro que viajaban eran asesinos o violadores", escribió muy dolorido por la situación que está atravesando.

Mientras el fiscal Sebastián Fitipaldi investiga el hecho, el hombre habló también sobre la responsabilidad del joven de 19 años detenido en una celda en Villa La Ñata. "Hoy me llamó el padre del que manejaba y sólo le dije que cuide a su hijo hasta el último día. No tengo rencor. Es más, pido que salga. No era un mal pibe, tiene mi perdón", escribió el hombre.

"Su padre vino al entierro a pedirnos su perdón"

En ese sentido, volvió a aclarar que no tiene nada en contra del imputado: "Ya está todo perdonado, eran amigos y no tengo ningún rencor". también destacó la conducta del cirujano Martín Duhalde, subdirector médico del Sanatorio San Lucas, padre de Joaquín y dueño del vehículo que protagonizó el accidente.

El padre de Franco, uno de los jóvenes fallecidos el domingo se expresó a través de Twitter

"Hoy dejé a Franco en el Jardín de Paz y vino el padre [N.d.R: se refiere a Martín Duhalde]. Yo no lo pude ver. Seguramente mañana o pasado iré a su casa para apoyarlo. Su hijo está desconsolado y yo por él. Eran amigos, muy amigos. Nada de lo que ocurrió es culpa de nadie", expresó. "Su padre vino al entierro a pedirnos su perdón y el mío ya lo tiene", aclaró.

Por último, se refirió al supuesto festejo que se produjo antes del accidente. "Lamento el escrache, mi hijo no tenía alcohol en sangre. Manchan su memoria", escribió y agregó: "Eran cinco amigos, solo estaban jugando al ping-pong".

"El último mensaje con él y su madre fue una hora antes de la tragedia. Le dijo que lo pasaba a buscar, Franchu le dijo ‘no, me lleva Joaco’. No le tengo rencor, solo pasó", contó. "Yo le otorgué el derecho a que nunca le impongan restricciones inservibles que solo aceleran desgracias", dijo, y concluyó: "Para mi Franco era esencial".