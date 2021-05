Rating: Eduardo Feinmann fue la tabla de salvación de esta conductora

La aparición del conductor en una entrevista cambió en forma drástica la competencia del mediodía entre los dos canales líderes

La competencia del mediodía se recalentó desde la llegada del ciclo de Mariana Fabbiani a la pantalla de eltrece, para enfrentar a Flor de equipo, con Florencia Peña en Telefe. Si bien al comienzo de la carrera los programas tenían estructuras diferentes, poco a poco se fueron asemejando.

Luego de un arranque en el que apostaba a los invitados, Lo de Mariana derivó en un magazine de actualidad y sumó a Mercedes Ninci. Flor de equipo conserva su formato y convocó a Analía Franchín para las recetas en la cocina.

Este jueves el habitual predominio de Peña fue quebrado. Si bien comenzó arriba Telefe con 5,1 con el asesinato de un hombre en el barrio porteño de Nuñez, luego de las 12.00 pasó al frente Lo de Mariana con una marca máxima de 4,3 con la entrevista al infoentretenedor Eduardo Feinmann. Más tarde y hasta el final de la competencia lideró Flor de Equipo con la entrevista a Karina Jelinek y la cocina con Franchín con 6,2.

Rating: Jorge Rial sigue muy atrás de Beto Casella

En los últimos días se amplió la diferencia entre Bendita, con Beto Casella en El Nueve, y TV Nostra, con Jorge Rial en América. Ambos ciclos pelean por el tercer puesto en un horario donde predominan los noticieros de Telefe y eltrece. Este jueves se amplió la diferencia entre ambos con un pico de 7,2 para Bendita, mientras que TV Nostra llegó a tocar 2,2.

La hegemonía de Telefe en el horario estelar

El primer mano a mano del horario estelar fue para Doctor Milagro, que comenzó con un piso de 12,2 puntos y llegó a una marca máxima de 21,6 puntos. Bienvenidos a bordo obtuvo una marca máxima de 9,2 puntos.

MasterChef Celebrity 2 lideró con un pico máximo de 22,4 con la gala de última chance de la semana donde tuvieron que cocinar un plato para cuatro personas. En cuanto a las novelas, tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso de 5,9 puntos pero cayó a 3,8. Icerde arrancó con 15 puntos pero no pudo mantenerlo.

Canal que ganó el rating del jueves 13 de mayo

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,7 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,1

eltrece: 6,4

El Nueve: 3,1

América: 2,2

TV Pública: 0,6

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 20,8

Doctor Milagro: 18,3

Fuerza de mujer: 11

Destacados del rating del jueves 13 de mayo

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un promedio de 20,8 puntos. Fue la medición más alta en lo que va de la semana y lo más visto del día. Corte y confección midió 5 puntos. Si bien quedó segundo en su franja, fue la emisión más baja en lo que va de la semana.

Está en tus manos marcó 2,3 puntos. Aunque quedó cuarto en su franja, fue la medición más alta del ciclo de los últimos dos meses. Intrusos promedió 3,2 puntos. Quedó tercero en su franja, fue lo más visto de América y la medición más alta del programa de la última semana.

MasterChef Celebrity 2: recetas con productos de "Precios cuidados"

Habían pasado poco más de quince minutos de comenzada la prueba del jueves en MasterChef Celebrity 2 (un plato libre a partir de productos de la canasta del programa gubernamental de "Precios cuidados"), cuando los tres jurados comenzaron su habitual ronda por las mesas de trabajo de los participantes.

Con su entusiasmo habitual, Donato de Santis se detuvo frente a Carmen Barbieri para observar cada detalle del guiso carrero que preparaba. Luego de la observación, tanto de los ingredientes como de la palabra "carrero", el chef se inspiró y le sugirió: "¿Sabés hacer arroz pilaf?".

El arroz pilaf se arranca en una olla pero sin caldo, dejando primero que se tueste con las verduras con las que se va a servir. Una vez que el cocinero explicó bien cómo hacerlo se fue.

Después, se dio una situación parecida con Dani "La Chepi". Una cocinera extraviada, y consejo salvador para unos tomates puestos a dorar en una plancha que se estaban rompiendo. "Gracias a Dios que escuchaste a Donato -fue la opinión de Damián Betular a la hora de la devolución-, ese tomate le da una frescura a tu guiso que suma un montón".

No pasó lo mismo con Barbieri, cuyo arroz fue comparado por De Santis a "la arena de la Costa Atlántica un día de viento. Duele en la garganta de la misma manera". El comentario no le gustó nada a Carmen, y con cara de pocos amigos se defendió:: "Ese acompañamiento estaba de más, lo que yo quería presentar era el guiso. Era lo que pensaba hacer cuando vos, 'Tano', me dijiste que agregue el arroz. No tendría que haberlo hecho". A un mes de ingresada, ahora sí a Barbieri le queda una sola chance para seguir en competencia.