El día que Ricardo Darín dejó mudo a Fantino al explicarle por qué el dinero no hace a la felicidad

El actor cuenta que no aceptó trabajar en una película en Hollywood. Cuando el conductor le pregunta por el dinero que se perdió, su respuesta lo deja mudo

Ricardo Darín, uno de los actores más reconocidos y populares de la Argentina, no solo llegó a ser una figura exitosa por sus años de carrera internacional sino también por sus valores y su forma de ver la vida.

Una de esas actitudes quedó plasmada en una entrevista que le realizó el conductor Alejandro Fantino en el programa que conducía en ese entonces, Animales sueltos: era en el año 2013, cuando Darín le contaba algunos de los motivos por los que no había dado el salto a Hollywood. Su discurso, en el que antepone su vida personal y su familia al dinero y la ambición, se convirtió en un momento muy rememorado.

En la entrevista, el actor y director le contó al conductor que le había dicho que no al director Tony Scott, quien le había pedido de participar en el film Hombre en llamas, de 2004, protagonizada por Denzel Washington.

Cuando Fantino le pregunta anonadado por el dinero que podría haber ganado si hubiera aceptado esa propuesta, la respuesta de Darin fue contundente.

"No me quita el sueño Hollywood. Como no me quita el sueño los Oscar. Me criticaron muchísimo porque no fui… me criticaron porque dije que no tenía ganas de ir. ¿Qué creen que es el Oscar y lo que ocurre ahí? Yo ya fui, ya lo vi, ya está, no me puso muy contento y estoy acá", dijo Darín.

Y contó: "A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente seria y le dije que no. Además me jodía que me dijeran que el director no aceptaba un no por respuesta. Era para la película Hombre en llamas, con Denzel Washington".

"Yo hacía mucho tiempo que trabajaba en España en teatro y lo único que quería era terminar la temporada para venir a mi casa para estar con mi esposa e hijos. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano y no quería hacerlo. ¿Todos los narcotraficantes son latinoamericanos? Si (Estados Unidos) es el país con mayor consumo que tiene en la faz de la tierra… No me gustó, yo quería venir a mi casa, hace seis meses que estaba en Madrid y quería ver a mi mujer e hijos", argumenta el actor.

"La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro"

Frente a esto, Fantino le preguntó: "¿Vos sábes la guita que podrías haber ganado?".

Y la respuesta de Darín lo dejó sin palabras: "¿Y? ¿El dinero para qué sirve? ¿Para vivir mejor? ¿Mejor de lo que yo vivo? Me pego dos duchas calientes por día. Me estaba yendo bien en el teatro, estaba trabajando genial, nos iba la gente, nos besaba y abrazaba en la calle... La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador. A mí no me moviliza", argumenta el actor.

"No es que no me guste la guita o no me guste ganar guita o estar en una situación de estabilidad y tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero, ¿cómo me van a poner por delante la carta de ´si es un tema de dinero...' , si yo dije ´no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa´? No era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender", concluyó.

Qué dijo el actor sobre el coronavirus

El año pasado, a unos meses de haber comenzado la pandemia, el actor contó cómo pasaba los días durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, y señaló que si bien trata de ser positivo, le costaba serlo ya que "hay mucha gente sufriendo mucho".

"No soy muy optimista pero trato de ser positivo, aunque es difícil mencionar algo bueno porque depende del color del cristal con el que se mire. Hay mucha gente sufriendo mucho", dijo durante una videollamada con el conductor español Jordi Évole para el programa La Sexta.

"Esto puede llegar a servir para ponerse en lugar de los demás, para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar", agregó.

Además, advirtió: "Lo que más me inquieta es la estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa y tenemos que resolver el día a día. Y me inquieta que no detectemos lo que esté ocurriendo y no poder ayudar más".

Al hablar sobre la crisis sanitaria, indicó que la acumulación de la riqueza va en aumento y que, de hecho, hay quienes se enriquecen con esta pandemia. "Aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus", sentenció."Nos pasamos la vida anhelando estupideces. El coronavirus es un gran golpe al ego. Y siempre que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno", concluyó.