Se agravan los enfrentamientos: unos 200 cohetes se dispararon desde Gaza contra Israel

Alrededor de 200 cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí la noche del 14 de mayo. De ese total, la mitad fue intercepta por el sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro, según informó el servicio de prensa del Ejército de Israel.

"Entre las 19.00 (16.00 GMT) del día de ayer -refiriéndose al 14 de mayo- y las 07.00 (04.00 GMT) se detectaron unos 200 lanzamientos desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí", indican.

La nota indica que "unos 30 proyectiles disparados cayeron en la Franja de Gaza" y que "el sistema de defensa aérea interceptó más de 100 cohetes".

El portavoz de la oficina del primer ministro, Ofir Gendelman, informó que "la noche pasada la Fuerza Aérea de Israel destruyó el sistema de lanzamiento de misiles usado por los terroristas de Hamás para disparar cohetes de largo alcance contra Jerusalén el lunes pasado".

The Israli air force destroyed last night the very rocket launcher that Hamas terrorists have used to fire long range rockets at #Jersalem this past Monday.Justice has been served. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 15, 2021