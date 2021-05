"Denunció algo muy grave": Baby Etchecopar silenció a todo el estudio

"Me dio mucha gracia la respuesta del Gobierno a Bullrich. No sé si fue la forma o si tiene las pruebas, pero que nerviosos los puso a todos", dijo

Fuertísimo. Así fue lo que se vivió en A24, más precisamente en el programa que lleva adelante Baby Etchecopar. Y es que el amigo de Eduardo Feinmann habló del escándalo que se armó en torno al gobierno nacional y la exministra de Seguridad de la Nación, sobre la negociación con Pfizer. "Pensando lo de Patricia Bullrich, ¿no es muy poco el castigo para lo que dijo? Ella denunció algo muy grave, y por supuesto no quiero que la castiguen sino que la apoyemos", lanzó.

"Pero Ginés González García y Alberto Fernández en vez de dar una conferencia conjunta para explicar la negociación con Pfizer, pusieron a (Gregorio) Dalbón a hacer una querella por calumnias e injurias. Lo único que puede limpiar la sospechosa dignidad de Ginés es que dé una conferencia de prensa y haga una auditoria del último año de su gestión", arremetió el conductor delante de los televidentes.

"Me dio mucha gracia la respuesta del Gobierno a Bullrich. No sé si fue la forma o si tiene las pruebas, pero que nerviosos los puso a todos. Si hubiesen tenido razón todos, le hubiesen metido una demanda, pero quedaron todos como pollitos mojados hablando de la dignidad. Y en la boca de los que trabajaron en el kirchnerato la palabra dignidad es como una incorporación maravillosa y que nadie espera, porque es lo último de lo que pueden hablar", afirmó Baby Etchecopar.

"Me puso contento (escuchar a los funcionarios nacionales y bonaerenses) porque me doy cuenta que están diciendo estupideces, perdidos y que no saben para dónde arrancar. Me pone muy feliz porque se van a hervir en su salsa y creo que en 2 años, con el voto, nos vamos a comer una paella de inescrupulosos. Están desesperados tratando de inventar alguna alquimia del Instituto Patria para ver cómo pueden tapar la cantidad de agujeros que están dejando en la República", arremetió.

El día anterior ya se había manifestado al respecto. "Pateo el avispero la señora Bullrich, hablando de un supuesto negociado con vacunas del Hospital Militar y todas estas cosas que uno normalmente sospecha. Lo dijo y después lo ratificó. Entonces, todos los que queremos justicia salieron a decir: ‘¿Escucharon lo que dijo Bullrich?’. Y Alberto le va a hacer juicio, pero cuando vi que lo hacía (Gregorio) Dalbón me sonó a que me defiendo pero no tanto, honestamente. La denuncia de la Sra. Bullrich fue de esas denuncias cojudas, de una democracia que no estamos acostumbrados a vivir", apuntó.

Qué dijo Bullrich

"Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba". estas declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encendieron la polémica.

Menos de 24 horas después, la primera respuesta llegó de parte de la farmacéutica Pfizer, involucrada en la denuncia realizada por Bullrich.

A través de declaraciones de sus ejecutivos, rechazaron lo afirmado por la exministra de Seguridad. "Pfizer no ha recibido peticiones de pago indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19", declaró uno de los directivos de la filial argentina de la firma estadounidense.

Reapareció Ginés González García y denunciará a Bullrich

También reapareció Ginés González García, que desde que renunció al ministerio tras desatarse el escándalo del llamado "vacunatorio VIP" a finales de febrero, no había emitido palabra en los medios.

"Yo no quería salir por una actitud en dejar de que la justicia trabaje tranquila, ha tenido muchas denuncias", aclaró Ginés, que inmediatamente se refirió a las declaraciones de Bullrich: "Esto de que la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que da vergüenza".

Precisó a su vez que presentará una denuncia contra la dirigente política: "Si me preguntan que voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia. Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo no la voy a dejar pasar". "Decirlo sin ninguna prueba y metiéndose nada menos con el honor de las personas, sin ni siquiera dar la más mínima prueba que no la tiene", agregó el exministro.

Además, y pese a ya estar alejado a la función pública, Ginés González García detalló que el Gobierno argentino "sigue negociando con Pfizer porque intenta buscarle una vuelta".