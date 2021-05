Comercios, al borde del abismo: cerraron cerca de 90.000 locales desde el comienzo de la pandemia

En medio de la crisis, el secretario de Prensa de la CAME advirtió que los rubros más afectados por la pandemia fueron el textil, calzado y marroquinería

La crisis económica generada por la pandemia de coronavirus ya se cobró el cierre de casi 90.000 locales comerciales en el país. "Cuando arrancó la pandemia el 19 de marzo de 2020, veníamos de dos años de recesión más ocho de estancamiento, una crisis comercial fenomenal", describe la gravedad de la situación el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

Los rubros que más sintieron el impacto negativo de la pandemia fueron el textil, el de calzado y el de marroquinería, según el secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales. "Venimos de una situación muy crítica, de una cuarentena en 2020, tal vez la más larga del mundo, que nos encuentra casi descapitalizados y que obligó a cerrar a 90 mil comercios", describió la coyuntura económica del país en diálogo con el programa "La pura verdad", emitido por Radio Colonia.

Cerraron casi 90 mil locales durante la pandemia

El impacto de las nuevas restricciones

Según cascales, los rubros más afectados "paradójicamente son los que generan más empleo. Pero la caída del consumo los afecta mucho". Desde su puesto como empleado de la CAME, aclaró que dicha conferedación "no avala" el intento de muchos comerciantes de abrir sus locales a pesar de las restricciones.

Sin embargo, mostró empatía y entendimiento para con ellos diciendo que entienden "la desesperación de la gente que tiene que abrir y trabajar". Para reforzar este concepto, detalló que las nuevas medidas restrictivas publicadas por el gobierno en el último DNU "nos están afectando mucho".

El secretario de Prensa de CAME advirtió que el Programa Repro II "no alcanza" ni a cubrir la mitad de un salario mercantil

Sobre la duración de las restricciones, puso en duda la veracidad de las medias anunciadas: "Ahora nos dicen que las medidas de aislamiento van a durar 9 días. Pero el año pasado nos dijeron que iban a durar 15 y se extendieron por 240 días". Seguido de esto, hizo de público conocimiento el dato de que el 30% de la facturación de la semana en los comercios "se da los sábados, y ahora nos cortan tres sábados seguidos".

Cascales se proclama en contra del deplorable estado del comercio y en respuesta reclama al Gobierno nacional la suspensión de obligaciones impositivas, financieras y previsionales para las pymes. Esta necesidad se vincula con que, según su perspectiva, el Programa Repro II "no alcanza, ya que con eso no se cubre ni la mitad de un salario de la actividad mercantil".

La cruda realidad del sector

El secretario de Prensa concluyó su testimonio detallando el estado del sector, denunciando que este atraviesa "una realidad preocupante y angustiante, sin un plan de acompañamiento más específico para las pymes. Así, muchas de ellas irán cerrando".

El presidente de la CAME, por su lado, describió las últimas restricciones como "la gotita que rebalsó el vaso" y comentó cómo bien los vendedores la realidad actual: "En varias ciudades de nuestro país hay comerciantes, autoconvocados fundamentalmente, que están saliendo a la calle, no están respetando las restricciones, decidieron que no las pueden respetar y prefieren no respetarlas y asumir las consecuencias".