¿Por qué fracasó la negociación con Pfizer?: Ginés aseguró que "hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna"

El ex ministro dijo que habló "mucho más" de lo que la "confidencialidad" le permitía, pero que lo hizo porque está cansado de los cuestionamientos

El ex ministro de Salud Ginés González García se refirió a la negociación que fracasó con el laboratorio Pfizer para adquirir dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido", comenzó el ex ministro.

"Hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo", detalló el ex funcionario.

Ginéz González García además explicó que los dos aspectos centrales por los que Pfizer no aceptó la ley que se aprobó en el Congreso fueron la inclusión en Diputados de la palabra "negligencia" y que esa ley "limitaba" la posible "ejecución de bienes".

"La ley limita los bienes que podrían ser ejecutados (ante un incumplimiento por parte del Estado) y lo que nos contestó Pfizer es que esa limitación de bienes imposibilitaba su ejecución si ellos querían ejecutar", precisó.

El ex ministro insistió durante la entrevista que habló "mucho más" de lo que la "confidencialidad" le permitía, pero que lo hizo porque está cansado de los cuestionamientos.

"Inclusive he hablado de más porque me van a decir de la confidencialidad, que la rompí, pero la verdad es que estoy cansado de darle vuelta a este asunto y que parece que los estúpidos somos nosotros que no quisimos vacunar, y ahora que no quisimos vacunar porque pedimos sobornos, lo que es demencial", sostuvo.

Además reveló que Pfizer llegó a pedir que sea el propio presidente Alberto Fernández quien firme el contrato y no el ministro, como estipulaba la ley.

"Una vez vino un abogado de Pfizer a decir que no quería que firme yo, cuando la ley dice que firme el ministro, y quería que firme el presidente. Pasaron cosas, pero nunca terminamos de romper ni de insultar, seguimos tratando", remarcó González García.

Lo que querían era "otra ley", lo consideró "indigno". "Hasta intervino Vilma Ibarra para lo que se podría corregir, pero las reglamentaciones no pueden ir en contra de la ley de manera tan flagrante. Ellos lo que pedían era otra ley y cómo vamos a hacer otra ley, recién la hicimos, es demasiado indigno", cerró.

También aseguró que el Gobierno buscó desde un comienzo brindar las condiciones para un acuerdo con el laboratorio.

"Pfizer fue la niña bonita, porque fue la primera. Los recibió el presidente, ofrecimos hacer fases clínicas acá, la hicieron, quisieron ampliarlas, lo hicimos. Fue la primera vacuna aceptada por ANMAT", señaló.

El ensayo clínico del laboratorio estadounidense se realizó en el Hospital Militar e incluyó a 6.000 voluntarios, pruebas que fueron clave para que Pfizer consiga la aprobación.

Qué dijo el presidente

Días atrás, el mandatario Alberto Fernández también se refirió a la polémica: "Hubo más como obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros", sostuvo.

Vacunatorio VIP

González García también habló del "Vacunatorio VIP" que le costó el cargo de ministro de Salud, al hacerse de público conocimiento que se había vacunado por ejemplo al periodista Horacio Verbitsky, al ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa y sus dos hijas.

"Los únicos dos casos que no estaban incluidos, sea por funciones, por edad o sea por la otras cuestiones, eran las dos hijas del ex presidente Duhalde y ahí fue un uso racional de recursos que si no se perdían", detalló.

González García justificó haber enviado a un funcionario a la casa de Duhalde para vacunarlo: "A mi me parece que un ex presidente de 80 años amerita lo que pasó. De la misma manera que se le pone custodia o se le da alguna cuestión especial a otro ex presidente, no me parece grave haber ido a la casa", agregó.

Sobre el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dijo: "Por funciones le correspondía vacunarse, irregular sería que no estuviera incluido como personal estratégico".