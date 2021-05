Protestas en Brasil: así fueron las multitudinarias marchas contra Bolsonaro

La gestión de la pandemia que llevó adelante el gobierno brasileño generó un repudio masivo, que se mostró en las calles de las principales ciudades

Decenas de miles de personas salieron a protestar este sábado en varias ciudades de Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro, especialmente contra sus política sanitaria contra la pandemia del Covid-19, que por el momento tiene un balance de casi 460.000 muertos.

En Rio de Janeiro, alrededor de 10 mil personas protegidas con mascarilla acudieron a la manifestación organizada por varias fuerzas de izquierda y movimientos estudiantiles.

Los asistentes desfilaron a gritos de "Fora Bolsonaro", "Bolsonaro genocida", "Vacina ja" o "Fora Bolsovirus".

Bolsonaro, caricaturizado en las calles de Brasil

"Tenemos que decir basta" a Bolsonaro

Bolsonaro, quien al comenzar la pandemia la consideró como una "gripecita", además de criticar las medidas de confinamiento que tomaron algunos estado, también promovió medicamentos de los cuales no se probó la eficacia, además de cuestionar las campañas de vacunación.

El proceso de vacunación en el gigante sudamericano, el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo, avanzaba lentamente y cundía la idea de que si el Gobierno la hubiera empezado con mayor premura hubiera evitado miles de muertes.

Las manifestaciones contra Bolsonaros fueron masivas.

"Tenemos que parar a este gobierno, tenemos que decir basta. Es un asesino, es un psicópata, no tiene sentimientos, no se siente como nosotros. No es capaz de percibir el desastre que está causando", se quejó en declaraciones a la agencia AFP el empresario Omar Silveira.

Los manifestantes también protestaron contra Bolsonaro por promover la deforestación de la Amazonía, la violencia de los invasores de tierras indígenas y el racismo.

Manifestaciones similares se realizaban en los últimos días en distintos formatos con creciente fuerza desde hace meses en decenas de ciudades de Brasil, como Salvador (nordeste), Brasilia o Belo Horizonte (sudeste).

Movilización masiva en Brasilia

En tanto, Brasilia vivió la mayor protesta callejera contra Bolsonaro desde el inicio de la pandemia.

Los manifestantes desfilaron hacia el Congreso, donde una comisión del Senado investiga desde hace semanas posibles "omisiones" de Bolsonaro en la pandemia.

En el legislativo se acumulan, además, decenas de pedidos de impeachment contra el mandatario.

La oposición reclamó: "Fora Bolsonaro".

Los convocantes de las marchas, algunas de ellas previstas para la tarde, como en Sao Paulo, pidieron a los asistentes respetar medidas de protección contra el coronavirus, e incluso repartieron mascarillas y alcohol gel en varias de ellas.

Según el sitio de noticias G1, la manifestación de Recife (nordeste) fue dispersada por la policía con gas lacrimógeno y balas de goma, sin que trascendiera el motivo.

Las marchas se dan luego de dos fines de semana con manifestaciones en apoyo al gobierno convocadas por el propio Bolsonaro, en respuesta a su pérdida de popularidad, que cayó a su mínimo histórico de 24%, según el último sondeo de Datafolha.

El sondeo revela asimismo que 49% de los brasileños son favorables a un impeachment, en tanto que 46% son contrarios, y coloca como favorito al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, el archirrival de Bolsonaro, para vencer las elecciones de 2022.