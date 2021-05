Los planes de la UE para reabrir al turismo en su verano: vacunados sin restricciones y menores sin cuarentenas

La Comisión Europea actualiza su propuesta de directrices ante la entrada en funcionamiento del certificado COVID de la UE a partir del 1 de julio, y desde este martes lanzará un portal comunitario para la verificación de los certificados digitales.

En apenas un mes habrá un certificado digital COVID en la Unión Europea para agilizar la movilidad y el turismo.

España, de hecho, ya ha dicho que a partir del 7 de junio estará lista para recibir sin restricciones a las personas con la pauta completa de vacunación: sin PCR ni cuarentenas.

Este lunes la Comisión Europea, siguiendo las indicaciones del Consejo Europeo de hace una semana, ha presentado una propuesta de directrices sobre la letra pequeña del certificado, que aún deben ser asumidas por los gobiernos –que tienen las competencias sobre fronteras–, pero que dan más pistas de cómo será el instrumento que entrará en funcionamiento a partir del 1 de julio en la Unión Europea.

Así, Bruselas quiere que las personas con pauta completa y con certificados de vacunación de conformidad con el Certificado COVID digital de la UE "deben estar exentas de los tests relacionados con los viajes o la cuarentena 14 días después de haber recibido la última dosis". Y añade: "Esto también debe cubrir a las personas recuperadas que hayan recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis".

"Cuando los Estados miembros acepten una prueba de vacunación para renunciar a las restricciones a la libre circulación también en otras situaciones, por ejemplo después de la primera dosis de una serie de dos dosis, también deberían aceptar, en las mismas condiciones, certificados de vacunación".

"Los europeos deberían disfrutar de un verano seguro y relajante", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "A medida que avanza la vacunación, proponemos facilitar gradualmente las medidas de viaje de forma coordinada con nuestra herramienta común: el Certificado COVID digital de la UE. Aportará claridad y previsibilidad a medida que reanudemos los viajes libres en Europa".

El Ejecutivo comunitario también entiende que "las personas recuperadas que posean certificados de vacunación de acuerdo con el certificado COVID digital de la UE deben estar exentas de los tests relacionados con viajes o de la cuarentena, durante los primeros 180 días después de una prueba de PCR positiva".

Además, "las personas con un test válido de acuerdo con el certificado COVID digital de la UE deben quedar exentas de los posibles requisitos de cuarentena". Así, la Comisión Europea propone un período de validez estándar para los tests: 72 horas para las PCR y, cuando lo acepte un Estado miembro, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos.

Por otro lado, Bruselas mantiene la idea del "freno de emergencia" que permitiría a los Estados miembros "volver a introducir restricciones de viaje para las personas vacunadas y recuperadas si la situación epidemiológica se deteriora rápidamente o cuando se ha informado de una alta prevalencia de variantes de interés o preocupación".

Europeans should enjoy a safe and relaxing summer. As vaccination progresses, we propose to gradually ease travel measures in a coordinated way with our common tool: the EU Digital COVID Certificate. It will bring clarity and predictability as we resume free travel in the ???????? https://t.co/TtbYgv6Ehb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2021