Desopilante: un artista vendió una escultura invisible por 18.300 dólares

Salvatore Garau ha logrado traspasar una pieza de "vacío" que le exige a su comprador acomodar un espacio amplio para exhibir algo que no puede verse

Salvatore Garau vendió una escultura invisible por u$s18.300 lo que equivale a casi tres millones de pesos . El artista italiano se presentó en una subasta y logró que otra persona compre una obra de arte completamente invisible.

El inédito hecho ocurrió en una subasta organizada por Art-Rite, casa de Milán, que se dedica exclusivamente al arte contemporáneo. Fue allí, donde el artista italiano presentó su escultura inmaterial llamada "Io sono" (Yo soy).

Sin embargo, como si esto fuera poco, Salvatore Garau dejó indicaciones sobre donde debe ir "la obra". El artista indicó que la misma debe ponerse en una casa particular con una habitación especial libre de cualquier obstáculo y con dimensiones de unos 150 x 150 centímetros.

Frente a los distintos cuestionamientos que aseguran que no vendió nada y que estafó al comprador, Salvatore respondió que "vendió un vacío".

"El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso", argumentó Garau.

"En el momento en que decida exponer una escultura inmaterial en un espacio determinado, ese espacio concentrará cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi solo título adoptará las más variadas formas", resumió el artista.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el artista presenta o vende una obra inmaterial. En Nueva York, Salvatore Garau también inauguró una obra similar titulada "Buddha".

"No importa que sea visible o no visible, esta forma generada con el pensamiento, ahora está aquí, sobre el cuadrado blanco, ya existe y quedará en este espacio para siempre y el tiempo no podrá deteriorarla", destacó en aquella oportunidad.