Video viral: para un periodista de C5N, Córdoba es "la avenida del mal" y debería desaparecer

Así comienza el video con el logo del canal que se viraliza por las redes sociales y que recibió críticas de usuarios cordobeses. De qué se trata

"Es Córdoba, la avenida del mal, del infierno. Entonces nos informa muy bien Pablito Durán que está recorriendo la avenida del infierno. La avenida Córdoba, que de no existir de seguro la Argentina sería potencia".

Sucedió este martes, por la mañana, en el programa "Mañanas argentinas", conducido por el periodista Diego Iglesias.

La cobertura comenzó cuando Iglesias fue al móvil, ubicado en el barrio de Palermo (en Buenos Aires). Un cambión había quedado incrustado en un túnel de la calle Salguero.

Iglesias, entonces mencionó que otro de los móviles que se movía por la avenida Córdoba.

Fue ahí que el propio Iglesias (en off) dijo lo de "Córdoba es la avenida del mal". Y dejó en claro que se refería a la provincia.

En el video además, quien hace los comentarios señala: "Pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil".

Luego, otro conductor del canal agrega: "Existe y tiene carriles menos, reducidos, tanto de la derecha como de la izquierda".

"Más allá de mi clara posición ideológica que la planteo con firmeza con respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad es que no me callo nada, y no le tengo miedo a los poderes fácticos reales, voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba", añade. Otro conductor lo corrige: "La avenida Córdoba".

Los muchachos de C5N hablando sobre la *me pongo de pie* Avenida Córdoba haciendo alusión a la *levanto y agito los brazos* Provincia de Córdoba es todo lo que está mal. pic.twitter.com/2AQ2BgMWbL — Bruno Panighel (@bPanighel) June 1, 2021

Críticas de una diputada

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque PRO, la cordobesa Soher El Sukaria, señaló en su cuenta de Twitter: "Para @C5N los cordobeses somos "la avenida del mal, la avenida del infierno" y agregan que si no existiéramos "la Argentina sería potencia". Así son: destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. ¿Yo? ¡Más cordobesa que nunca!".