Murió el encuestador y analista político Jorge Giacobbe

Lo confirmó su hijo en las redes sociales, mediante una emotiva carta. Giacobbe fue uno de los investigadores de opinión pública más reconocidos

El analista político Jorge Giacobbe, fundador de la consultora Giacobbe y Asociados, falleció en las últimas horas, según lo confirmó su hijo -también también llamado Jorge Giacobbe- en las redes sociales.

Jorge Giacobbe padre murió en el Hospital de San Carlos, ubicado en el partido bonaerense de Capitán Sarmiento.

"Gracias a los que pelearon por él estos últimos días. A esa red de amigos que sacó conejos de la galera la oscura noche que lo tuvimos que internar. Al intendente Javier Iguacel que lo recibió en Capitán Sarmiento y que se preocupó hasta el último momento. A los médicos, enfermeras y personal del Hospital San Carlos, y al equipo del doctor Ricardo Sánchez, que lo cuidaron heroicamente en medio de una pelea desigual que solo se explica por la profunda vocación de la medicina", publicó Jorge Giacobbe hijo.

En la carta que publicó para dar a conocer el deceso de su padre, señaló que transita "de los dolores profundos pero imaginables de la vida".

"Me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida", escribió.

"Además de mi padre fuiste mi compañero. Mi amigo, socio, formador, compinche y referencia. Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias", escribió Jorge Giacobbe hijo.

A título de homenaje. Gracias, viejo. pic.twitter.com/HUTVVu7cx8 — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) June 1, 2021

El texto completo de la carta

Gracias, Viejo

De golpe no estás, nada más sucedió, borrachera fetal que tu muerte me deja. Con esta canción de solloza, olvidada de mí, rondaré tus maderas.Quiesiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas; ayer tú vivías.Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido: no sigas muriendo.El llanto que nombre tu nombre será breve y hombre, tal vez lo sabías;Pero es tanto amor exigiendo mi amor. Por favor, no te sigas muriendo.

Explicación de mi amor. Alfredo Zitarrosa.

De los dolores profundos pero imaginables de la vida, me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida.

Gracias por tu libertad, por tu coraje, por tu legado. Por tu mano grande y cálida en mi cuello mientras paseábamos cuando era niño. Gracias por los amigos, por el nombre con orgullo. Gracias por tu amor profundo, torme, taimado y sin palabras. Palabras que en algún momento necesité explícitas, y que hoy me resultan tan obvias. Gracias por todo. Estuviste muy bien.

Habrá siempre una anécdota, una foto, una canción para tu memoria. Aunque nada pueda llenar el espacio vacío.

Gracias a los que pelearon por él estos últimos días. A esa red de amigos que sacó conejos de la galera la oscura noche que lo tuvimos que internar. Al intendente Javier Iguacel que lo recibió en Capitán Sarmiento y que se preocupó hasta el último momento. A los médicos, enfermeras y personal del Hospital San Carlos, y al equipo del doctor Ricardo Sánchez, que lo cuidaron heroicamente en medio de una pelea desigual que solo se explica por la profunda vocación de la medicina.

Gracias viejo por esta última pelea que diste por vivir.

Gracias por existir.

Adiós.