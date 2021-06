Jeff Bezos viajará al espacio en el primer vuelo tripulado de Blue Origin el próximo 20 de julio

Los nombres que más resuenan en el sector privado, en cuanto a exploración espacial, son los de magnates que comenzaron en compañías muy diferentes a las relacionadas con el universo.

En este sentido, Elon Musk fundó SpaceX, mientras que Jeff Bezos, CEO de Amazon, comenzó con Blue Origin, su apartado para los viajes comerciales al espacio. Por otro lado, Richard Branson, CEO de Virgin, se encargó de crear Virgin Galactic, para entrar a competir de lleno en el incipiente mercado de los vuelos espaciales comerciales con Musk y Bezos.

Así, a uno de ellos, a Bezos, le fascina desde hace décadas la exploración espacial, ya que él cree que la Tierra se quedará sin recursos y la humanidad tendrá que vivir en estaciones espaciales flotantes. De esta forma, fundó Blue Origin en el 2000, operando en secreto hasta el año 2003.

Ahora, el sueño de Bezos se está haciendo realidad, ya que ha anunciado en su cuenta de Instagram que, el próximo 20 de julio, volará junto a su hermano con Blue Origin, en su primera misión de transporte de pasajeros.

El sueño cumplido de Jeff Bezos

En la publicación de Instagram que ha compartido el multimillonario dueño de Amazon, aparece junto a su hermano anunciando el logro de uno de sus sueños más recurrentes a lo largo de décadas, viajar al espacio.

"Desde que tenía 5 años, he soñado con viajar al espacio", ha explicado un emocionado Bezos en Instagram. "El 20 de julio, emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo".

Así, tras 2 semanas desde que abandone definitivamente el cargo como CEO de Amazon, viajará a la órbita, haciendo más hincapié en su compañía espacial, Blue Origin. Aunque no solo él y su hermano tendrán esta oportunidad, ya que el otro asiento estará ocupado por el que ofrezca mayor cantidad de dinero en su subasta.

Dicho acompañante se hará público el 12 de junio, cuando la subasta se dé a conocer, cuyos ingresos irán destinados a Club for the Future, la fundación de Blue Origin que ofrece educación en matemáticas y ciencias.

El futuro de Bezos, lejos de Amazon

Fruto del sueño apenas a punto de cumplirse de Bezos, también llega su salida como CEO de Amazon este mismo año. En una entrevista en 2018, con Matthias Döpfner, CEO de Axel Springer -editora de Business Insider-, aseguró que Blue Origin era su "trabajo más importante".

Además, los planes de futuro de la compañía de Bezos no solo hacen referencia a viajes comerciales, sino también al transporte de cargamentos en órbitas bajas, con 2 grandes proyectos: New Glenn y New Armstrong.

Finalmente, Bezo también tiene en mente la creación de un módulo de aterrizaje lunar conocido como Blue Moon, que desveló en 2019, aunque este no verá la luz hasta 2024. Bezos quiere así conseguir una "presencia humana sostenida" en la Luna y competir directamente con Musk, quien consiguió finalmente el contrato con la NASA para llevar a sus astronautas de regreso al satélite de la Tierra.