En pleno éxodo hacia countries y barrios cerrados, ¿cuánto cuesta mantener el jardín y la pileta por mes?

Aumenta la búsqueda de casas con espacios abiertos: cuánto cuesta contratar a un jardinero y a un encargado de cuidar la pileta

La pandemia despertó el interés de muchas personas por vivir en lugares con espacios verdes. Así, la demanda por lotes y casas en barrios cerrados creció en los últimos meses, a la par que se incrementó la cantidad de departamentos en venta en Capital.

Sin embargo, el cambio en el estilo de vida conlleva también nuevas tareas en el cuidado del hogar. Es que por ejemplo atender el jardín, con un corte periódico del pasto, sumado al mantenimiento de una pileta, son responsabilidades de las que quien vive en un edificio no debe ocuparse.

Si bien, lógicamente, existe la posibilidad de hacer dichos trabajos domésticos personalmente, contar con personal idóneo para realizar estas tareas supone un presupuesto extra a la hora de planear la vida con un espacio verde.

Por caso, para contratar un jardinero y personal especializado para el cuidado de la pileta, se necesitarían al menos unos $6.500 por mes.

Mantener el parque: $3.500 al mes

Los precios varían según la zona y la extensión del terreno a cubrir, pero contratar un jardinero en un barrio cerrado cuesta en promedio unos $3.000. El abono incluye un corte de césped semanal, y como un costo extra deberán considerarse las posibles podas de los árboles (también, claro, dependiendo el tamaño y el tipo de trabajo).

En caso de que el dueño de casa quiera encargarse del césped, una máquina de cortar el paso eléctrica cuesta en torno a los $19.000. Una naftera, recomendada para espacios grandes, ronda los $38.500. Además, una bordeadora para espacios más pequeños, canteros o rincones, va desde los $3.000 hasta los $8.100 dependiendo la marca y, también, si es eléctrica o a nafta.

Cuidar la pileta: entre $3.000 y $5.000 al mes

A la hora del mantenimiento de las piscinas, también es posible encontrar distintos precios. "Muchas veces cuesta competir en costos porque el cliente, sobre todo aquel que nunca tuvo pileta, mira más el precio, cuánto gasta por mes. Pero no se fija en la previsión de que pueda ocurrir algún accidente. Nosotros tenemos el personal en blanco y trabajamos mucho con referencias de otros clientes. Uno de nuestros capitales es la confianza que generamos con la gente a lo largo de los años", explicaron a iProfesional desde Piletas Ecological, quienes trabajan en barrios de zona norte del Gran Buenos Aires.

En ese contexto, desde la empresa sostuvieron que mantener una pileta "estándar, de 8x4 metros, cuesta entre $3.500 y $5.000 al mes, yendo una vez por semana y con los productos incluidos". Con el abono mensual también se chequea que la bomba funcione correctamente.

A la hora de dar algunos consejos sobre el cuidado de las piletas, los especialistas señalaron que no es recomendable dejar el agua "verde" durante el invierno, ya que se contaminan las cañerías y el filtro, y después se hace "muy difícil limpiar lo que no se ve". "Es como tener el auto parado todo el año y usarlo para viajar en el verano, probablemente vas a tener problemas. Lo aconsejable es mantenerla durante todo el año, así no tenés sorpresas", sostuvieron.

Es por eso que, por ejemplo, el hecho de taparla con una lona tampoco es suficiente. "Sirve más para que no se llene de hojas, pero igual hay que limpiarla porque el agua se descompone constantemente", remarcaron.

"Otro aspecto a tener en cuenta es que hay que cambiar, cada dos o tres años, la arena del sistema de filtrado. Y en cuanto a la pintura, se aconseja hacerlo un verano por medio: cuesta, con los materiales y la mano de obra, aproximadamente $35.000", sostuvieron desde Del Haras piscinas, quienes trabajan en barrios de la zona Oeste del conurbano.

Desde Ecologial señalaron, por su parte, que lo aconsejable el proceso de pintura sea entre abril y mayo o entre septiembre y noviembre. "No en invierno, por un tema de humedad; ni en verano por la temperatura", remarcaron.

En caso de que el propietario quiera encargarse de la tarea de mantener la pileta, se estima que para la limpieza se requieren unos diez litros de cloro a la semana (en verano), que cuestan alrededor de $700 y una pastilla de cloro, que sale $300.

Además, un barrefondo de aluminio cuesta aproximadamente $4.300, mientras que un sacahojas con mango de aluminio ronda los $3.300. Una boya con regulador para la pastilla de cloro, en tanto, cuesta $860. Existe, también, un robot que "cepilla, barre, aspira y filtra tanto el piso como las paredes de la piscina" que cuesta unos $178.000.