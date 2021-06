Susana Giménez, internada en Uruguay con Covid: cuál es la situación actual de la diva

Tras ser internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por complicaciones de Covid-19, se confirmó que Susana Giménez tiene una neumonía unilateral, que compromete su pulmón izquierdo, y sus médicos evalúan trasladarla a Buenos Aires para que sigan su casos los profesionales del Sanatorio Otamendi.

La diva fue hospitalizada por presentar un nivel bajo de saturación y permanece en una habitación normal, sin respirador. Y aunque no puede hablar mucho porque se agita, está de bien ánimo y pasó una buena noche.

"Susana esta bien, es normal que entre el día 6 y 8 (de la enfermedad) la tos moleste más. Le están haciendo todos los estudios que le tienen que hacer. Está súper cuidada, contenta. Está bien", explicó su hermano, Patricio Giménez, a través de sus redes sociales.

Por su parte, Marcelo Polino contó en "Flor de equipo" que en caso de que no regrese a la Argentina, es probable que la animadora pase a una clínica de mayor complejidad en Montevideo.

Síntomas tras la segunda dosis

"Su" recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado el viernes 4 de junio y al día siguiente comenzó a presentar síntomas compatibles con el virus.

Tanto ella como su hija, Mercedes Sarrabayrouse, se testearon y dieron positivo, pero no quisieron hacerlo público.

"Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema", señaló Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Desde que se instaló en Uruguay, a fines de mayo de 2020, la diva se recluyó en La Mary, su mansión y se mantuvo muy estricta con los cuidados para prevenir los contagios del virus. Según trascendió, solo veía a su hija, con quien convive, su nieta que actualmente está en Estados Unidos, y su hermano y cada vez que alguien quería ir a visitarla, pedía que se hisoparan.

"No voy a volver a vivir a Argenzuela"

En una reciente charla con el programa "Pan y Circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Susana aprovechó el aire para dar su visión sobre la situación que atraviesa el país. "Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero "Argenzuela", no voy a volver a vivir en "Argenzuela"", opinó la diva de los teléfonos.

A continuación, la conductora detalló los motivos que la llevan a pensar en que Argentina se está convirtiendo en Venezuela. "La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así". En este sentido, agregó que "se perdió la cultura del trabajo", algo que, a su criterio, sí estaba presente en las generaciones pasadas.

A pesar de vivir en su mansión de Punta del Este desde hace casi un año, Susana afirmó que suele ponerse al día con la agenda argentina para mantenerse conectada e informada con la realidad de su país natal: "Veo los noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres, y la seguridad que había… Cada vez que veo que matan a un tipo por el auto es como que me mataran a mí, no puedo creerlo".